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Очевидец взрыва автобуса в Воронеже рассказал о мощной ударной волне
Очевидец взрыва автобуса в Воронеже рассказал о мощной ударной волне - РИА Новости, 13.08.2021
Очевидец взрыва автобуса в Воронеже рассказал о мощной ударной волне
Житель Воронежа Роман Гринев, ставший очевидцем взрыва автобуса, рассказал РИА Новости, что ударная волна была такой силы, что осколки стекол перелетели через... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T01:11
2021-08-13T01:11
2021-08-13T01:11
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
взрыв автобуса в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 13 авг – РИА Новости. Житель Воронежа Роман Гринев, ставший очевидцем взрыва автобуса, рассказал РИА Новости, что ударная волна была такой силы, что осколки стекол перелетели через всю шестиполосную дорогу, повсюду распространился сильный дым.По его словам, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа."Стекла перелетели аж на противоположную часть дороги, там шесть полос", - отметил собеседник агентства.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате взрыва погиб один человек, еще 17 пострадали.
https://ria.ru/20210813/voronezh-1745562219.html
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры.
О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото/видео: соцсети
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происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (государственный служащий), взрыв автобуса в воронеже
Очевидец взрыва автобуса в Воронеже рассказал о мощной ударной волне
Очевидец взрыва автобуса в Воронеже рассказал о мощной ударной волне, раскидавшей осколки стекла