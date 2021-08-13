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Мэр Воронежа поручил восстановить участок дороги, где взорвался автобус
Мэр Воронежа поручил восстановить участок дороги, где взорвался автобус - РИА Новости, 13.08.2021
Мэр Воронежа поручил восстановить участок дороги, где взорвался автобус
Городские службы постараются привести в порядок к утру часть дороги, где произошел взрыв автобуса, заявил мэр города Вадим Кстенин. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T01:07
2021-08-13T01:07
2021-08-13T01:07
происшествия
ярославль
воронеж
воронежская область
ленинский район
александр гусев (государственный служащий)
взрыв автобуса в воронеже
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Городские службы постараются привести в порядок к утру часть дороги, где произошел взрыв автобуса, заявил мэр города Вадим Кстенин.Кстенин написал в своем Telegram-канале, что городские власти приложат все усилия, чтобы проконтролировать в пятницу с раннего утра состояние подвижного состава общественного транспорта как при выпуске на линию с территорий автотранспортных предприятий, так и на конечных остановках.Он выразил соболезнования семье погибшей женщины."Убежден, следственные и надзорные ведомства сделают все необходимое, чтобы определить причины произошедшего", - написал Кстенин.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате взрыва погиб один человек, еще 17 пострадали.
https://ria.ru/20210813/voronezh-1745563754.html
ярославль
воронеж
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры.
О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото/видео: соцсети
2021-08-13T01:07
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происшествия, ярославль, воронеж, воронежская область, ленинский район, александр гусев (государственный служащий), взрыв автобуса в воронеже
Мэр Воронежа поручил восстановить участок дороги, где взорвался автобус
Мэр Воронежа поручил к утру привести в порядок участок дороги, где взорвался автобус