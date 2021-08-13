https://ria.ru/20210813/voronezh-1745564732.html

Мэр Воронежа поручил восстановить участок дороги, где взорвался автобус

Мэр Воронежа поручил восстановить участок дороги, где взорвался автобус - РИА Новости, 13.08.2021

Мэр Воронежа поручил восстановить участок дороги, где взорвался автобус

Городские службы постараются привести в порядок к утру часть дороги, где произошел взрыв автобуса, заявил мэр города Вадим Кстенин. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T01:07

2021-08-13T01:07

2021-08-13T01:07

происшествия

ярославль

воронеж

воронежская область

ленинский район

александр гусев (государственный служащий)

взрыв автобуса в воронеже

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Городские службы постараются привести в порядок к утру часть дороги, где произошел взрыв автобуса, заявил мэр города Вадим Кстенин.Кстенин написал в своем Telegram-канале, что городские власти приложат все усилия, чтобы проконтролировать в пятницу с раннего утра состояние подвижного состава общественного транспорта как при выпуске на линию с территорий автотранспортных предприятий, так и на конечных остановках.Он выразил соболезнования семье погибшей женщины."Убежден, следственные и надзорные ведомства сделают все необходимое, чтобы определить причины произошедшего", - написал Кстенин.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате взрыва погиб один человек, еще 17 пострадали.

https://ria.ru/20210813/voronezh-1745563754.html

ярославль

воронеж

воронежская область

ленинский район

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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры. О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова. Информация о пострадавших уточняется. Фото/видео: соцсети 2021-08-13T01:07 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ярославль, воронеж, воронежская область, ленинский район, александр гусев (государственный служащий), взрыв автобуса в воронеже