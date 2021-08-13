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Очевидцы взрыва в автобусе в Воронеже рассказали о панике в первые минуты
Очевидцы взрыва в автобусе в Воронеже рассказали о панике в первые минуты - РИА Новости, 13.08.2021
Очевидцы взрыва в автобусе в Воронеже рассказали о панике в первые минуты
Очевидцы ЧП с автобусом в Воронеже рассказали, что в первые минуты после взрыва была паника, люди разбегались в разные стороны. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T00:57
2021-08-13T00:57
2021-08-13T00:57
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
взрыв автобуса в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Очевидцы ЧП с автобусом в Воронеже рассказали, что в первые минуты после взрыва была паника, люди разбегались в разные стороны.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Всего, по данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в ЧП пострадали 18 человек, одна из пострадавших скончалась в реанимации."(Автобус) подъехал оттуда, потом он взорвался. Люди в панике начали все разбегаться в разные стороны. Это первые были минуты", - рассказал журналистам очевидец Игорь Пахачев."Часов в 9 (вечера) - взрыв сильный, а дальше все побежали отсюда. Я пошла посмотрела - вся дорога засыпана стеклом была", - рассказала РИА Новости очевидец Лариса Анатольевна.
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Момент взрыва автобуса в Воронеже
Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП.
2021-08-13T00:57
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры.
О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото/видео: соцсети
2021-08-13T00:57
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РИА Новости
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происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (государственный служащий), взрыв автобуса в воронеже
Очевидцы взрыва в автобусе в Воронеже рассказали о панике в первые минуты
Очевидцы рассказали о панике в первые минуты после взрыва в автобусе в Воронеже