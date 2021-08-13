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Очевидец: осколки от взрыва автобуса в Воронеже достигли остановки напротив
Очевидец: осколки от взрыва автобуса в Воронеже достигли остановки напротив - РИА Новости, 13.08.2021
Очевидец: осколки от взрыва автобуса в Воронеже достигли остановки напротив
Очевидец ЧП с автобусом в Воронеже Игорь Пахачев рассказал, что взрыв был очень мощным, а осколки долетели до противоположной стороны дороги. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T00:47
2021-08-13T00:47
2021-08-13T00:47
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
взрыв автобуса в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Очевидец ЧП с автобусом в Воронеже Игорь Пахачев рассказал, что взрыв был очень мощным, а осколки долетели до противоположной стороны дороги.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Всего, по данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в ЧП пострадали 18 человек, одна из пострадавших скончалась в реанимации.Он добавил, что, когда уже после ЧП зашел в автобус, почувствовал жар снизу, невозможно было стоять на полу. "В салоне был едкий запах…" - сказал он.Пахачев уточнил, что сам он живет рядом, в момент взрыва находился с женой и детьми на остановке напротив. "Осколки - у меня детей укрыла жена. На той остановке были мы, напротив. Осколки долетели аж до бизнес-центра", - рассказал он."Взрыв был очень мощный. У товарища форточка через улицу выскочила", - добавил он.
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Момент взрыва автобуса в Воронеже
Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП.
2021-08-13T00:47
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры.
О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото/видео: соцсети
2021-08-13T00:47
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происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (государственный служащий), взрыв автобуса в воронеже
Очевидец: осколки от взрыва автобуса в Воронеже достигли остановки напротив
Очевидец рассказал, что осколки от взрыва автобуса в Воронеже долетели до остановки напротив
ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Очевидец ЧП с автобусом в Воронеже Игорь Пахачев рассказал, что взрыв был очень мощным, а осколки долетели до противоположной стороны дороги.
В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже
взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Всего, по данным губернатора Воронежской области Александра Гусева
, в ЧП пострадали 18 человек, одна из пострадавших скончалась в реанимации.
"Взрыв был, как миномет, умноженный на два, вот такой силы был звук... Взрыв по звуку напоминал удар снаряда о стену", - рассказал Пахачев журналистам.
Он добавил, что, когда уже после ЧП зашел в автобус, почувствовал жар снизу, невозможно было стоять на полу. "В салоне был едкий запах…" - сказал он.
Пахачев уточнил, что сам он живет рядом, в момент взрыва находился с женой и детьми на остановке напротив. "Осколки - у меня детей укрыла жена. На той остановке были мы, напротив. Осколки долетели аж до бизнес-центра", - рассказал он.
"Взрыв был очень мощный. У товарища форточка через улицу выскочила", - добавил он.