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Вернуть привычный доход. Россияне нашли новые способы заработка
Вернуть привычный доход. Россияне нашли новые способы заработка - РИА Новости, 13.08.2021
Вернуть привычный доход. Россияне нашли новые способы заработка
Ставки по депозитам резко повысились, фактически вернувшись к докоронавирусному уровню. Однако вкладчики не торопятся открывать счета в банках. Теперь они... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T08:00
2021-08-13T08:08
экономика
кредит
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
вклады
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Ставки по депозитам резко повысились, фактически вернувшись к докоронавирусному уровню. Однако вкладчики не торопятся открывать счета в банках. Теперь они зарабатывают на бирже, инвестируют в акции, облигации российских и иностранных компаний. Правда, не всегда оказываются в плюсе. Как кредитные организации будут возвращать клиентов, разбиралось РИА Новости.Пошли в горуУсловия вкладов улучшаются со второй декады марта, после того как ЦБ взял курс на ужесточение денежно-кредитной политики и начал поднимать ключевую ставку. В июле прибавили сразу один процентный пункт — до шести с половиной. Это реакция регулятора на ускорение инфляции, которая в июне достигла как раз 6,5 процента и обновила максимум с лета 2016-го. В июле темпы сохранились, хотя овощи и фрукты подешевели.В результате в августе 11 крупных российских банков повысили проценты по депозитам. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 кредитных организаций в третьей декаде июля увеличилась до пяти с половиной. Средняя доходность в 54 финансовых учреждениях достигла 5,3 процента годовых, сообщает аналитическая компания Frank RG. Это соответствует показателям конца 2019-го.Доходность — это денежная прибыль, а ставка — процент, который клиент получает за размещение средств на определенный срок. Депозиты бывают до востребования и срочные. Последние менее ликвидны, но приносят больше. Если же забрать деньги раньше, то, как правило, банк удерживает часть начисленного вознаграждения. Правда, в договоре можно прописать форс-мажор."Сейчас большинство кредитных учреждений предлагает повышенные ставки. Однако минимальная сумма по ним достаточно большая. Поэтому они не всем доступны. Можно увеличить доходность по вкладу, если допускается пополнение и проценты начисляют на новый увеличенный остаток", — говорит Елена Григорьева, доцент экономического факультета РУДН.Некоторые банки предоставляют доходность в семь с половиной — восемь процентов. Условие — подключение к другим продуктам.Не исключено, что ставки по депозитам продолжат расти, отмечает собеседница РИА Новости. Поскольку ключевую при сохраняющейся инфляции ЦБ может повысить еще на один процентный пункт — на следующем заседании 10 сентября.К тому же регулятор пока не меняет нормативы обязательных резервов. Если их поднимут, увеличивать ставки не получится, так как расходы банков возрастут.Пустые кошельки вынуждают идти на биржуИнтерес россиян к банковским вкладам восстановится, считает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор сделает для этого все возможное.С января совокупный депозитный портфель сократился на 456,1 миллиарда рублей, до 32,2 триллиона (на 1 июля). Отток происходит за счет остатков на срочных вкладах — всего объем средств физических лиц уменьшился на 1,2 триллиона рублей.Забирают деньги с начала коронавирусных ограничений, когда снизили ставки по депозитам. Из-за этого же в последние полтора года на фондовом рынке невероятный наплыв новых клиентов. В 2020-м туда пришли почти десять миллионов человек — 12 процентов экономически активного населения.В январе-феврале 2021-го Московская биржа насчитала рекордные полтора миллиона новых игроков. Сейчас там уже более 13 миллионов частных инвесторов. "Люди остро нуждаются в финансовых инструментах, которые защитят сбережения и помогут их приумножить. Даже если проценты по вкладам поднимутся до шести с половиной — семи с половиной, инфляция съест всю ожидаемую прибыль", — говорит Игорь Захаров, учредитель цифровой экосистемы DBX.Поэтому быстрого возвращения вкладчиков в кредитные организации ждать не стоит. "Во-первых, условия на фондовом рынке пока очень благоприятные. Во-вторых, здесь инструменты вполне доступные. К тому же можно получить налоговые вычеты, чего нет с банковскими вкладами", — поясняет Елена Григорьева.Впрочем, не стоит забывать, что чем больше доход, тем выше риски. И порой стремление заработать на бирже влетает в копеечку. Согласно результатам опроса "Investing.com Россия", каждый второй частный инвестор хотя бы раз терял деньги. Чаще всего — те, кто вкладывал в акции, — 72 процента. В валюту — 19, золото и драгоценные металлы — 15, криптовалюту — 15. Меньше всего подводили биржевые фонды — Exchange Traded Funds, в них разочаровались лишь шесть процентов опрошенных. В ПИФах — пять, в облигациях — четыре и в ОФЗ — два.В десяти процентах случаев потери составили от 300 до 500 тысяч рублей. В семи — до миллиона. В восьми — свыше миллиона. Заработали только 42 процента респондентов.Между тем вслед за ключевой ставкой дорожают кредиты. И это притом что не все россияне могут отвечать по обязательствам перед банками. По итогам второго квартала задолженность физических лиц достигла 24 триллионов рублей. Увеличение с начала года — на 2,3 триллиона, а с 1 июля 2020-го — на 4,06.Предельную долговую нагрузку рассчитывают исходя из средней зарплаты по региону, указывают в ЦБ. Но банки зачастую учитывают неофициальные заработки клиентов. Поэтому с октября регулятор ужесточает оформление потребительских кредитов. Повысят коэффициенты риска по займам, которые выдают тем, кто уже погряз в долгах.Впрочем, по сравнению с другими странами в России закредитованность не так уж велика — 20 процентов ВВП. В Европе и Америке — до 90.Однако у нас меньше производственных возможностей, чем в развитых экономиках. Показатели отдельных отраслей — ниже уровня 2019 года. Пока происходит кредитование отложенного спроса населения. Покупают те товары, которые не приобрели в пандемию. И роста доходов в ближайшее время не предвидится. Остается рисковать и инвестировать в ценные бумаги. Или возвращаться к проверенным банковским вкладам.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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экономика, кредит, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, вклады
08:00 13.08.2021 (обновлено: 08:08 13.08.2021)
 

Вернуть привычный доход. Россияне нашли новые способы заработка

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПосетительница в банке
Посетительница в банке - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Ставки по депозитам резко повысились, фактически вернувшись к докоронавирусному уровню. Однако вкладчики не торопятся открывать счета в банках. Теперь они зарабатывают на бирже, инвестируют в акции, облигации российских и иностранных компаний. Правда, не всегда оказываются в плюсе. Как кредитные организации будут возвращать клиентов, разбиралось РИА Новости.

Пошли в гору

Условия вкладов улучшаются со второй декады марта, после того как ЦБ взял курс на ужесточение денежно-кредитной политики и начал поднимать ключевую ставку. В июле прибавили сразу один процентный пункт — до шести с половиной. Это реакция регулятора на ускорение инфляции, которая в июне достигла как раз 6,5 процента и обновила максимум с лета 2016-го. В июле темпы сохранились, хотя овощи и фрукты подешевели.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Центрального банка России
В результате в августе 11 крупных российских банков повысили проценты по депозитам. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 кредитных организаций в третьей декаде июля увеличилась до пяти с половиной. Средняя доходность в 54 финансовых учреждениях достигла 5,3 процента годовых, сообщает аналитическая компания Frank RG. Это соответствует показателям конца 2019-го.
Доходность — это денежная прибыль, а ставка — процент, который клиент получает за размещение средств на определенный срок. Депозиты бывают до востребования и срочные. Последние менее ликвидны, но приносят больше. Если же забрать деньги раньше, то, как правило, банк удерживает часть начисленного вознаграждения. Правда, в договоре можно прописать форс-мажор.
"Сейчас большинство кредитных учреждений предлагает повышенные ставки. Однако минимальная сумма по ним достаточно большая. Поэтому они не всем доступны. Можно увеличить доходность по вкладу, если допускается пополнение и проценты начисляют на новый увеличенный остаток", — говорит Елена Григорьева, доцент экономического факультета РУДН.
Некоторые банки предоставляют доходность в семь с половиной — восемь процентов. Условие — подключение к другим продуктам.
Не исключено, что ставки по депозитам продолжат расти, отмечает собеседница РИА Новости. Поскольку ключевую при сохраняющейся инфляции ЦБ может повысить еще на один процентный пункт — на следующем заседании 10 сентября.
К тому же регулятор пока не меняет нормативы обязательных резервов. Если их поднимут, увеличивать ставки не получится, так как расходы банков возрастут.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБанк
Банк - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Банк

Пустые кошельки вынуждают идти на биржу

Интерес россиян к банковским вкладам восстановится, считает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор сделает для этого все возможное.
С января совокупный депозитный портфель сократился на 456,1 миллиарда рублей, до 32,2 триллиона (на 1 июля). Отток происходит за счет остатков на срочных вкладах — всего объем средств физических лиц уменьшился на 1,2 триллиона рублей.
Забирают деньги с начала коронавирусных ограничений, когда снизили ставки по депозитам. Из-за этого же в последние полтора года на фондовом рынке невероятный наплыв новых клиентов. В 2020-м туда пришли почти десять миллионов человек — 12 процентов экономически активного населения.
В январе-феврале 2021-го Московская биржа насчитала рекордные полтора миллиона новых игроков. Сейчас там уже более 13 миллионов частных инвесторов. "Люди остро нуждаются в финансовых инструментах, которые защитят сбережения и помогут их приумножить. Даже если проценты по вкладам поднимутся до шести с половиной — семи с половиной, инфляция съест всю ожидаемую прибыль", — говорит Игорь Захаров, учредитель цифровой экосистемы DBX.
Поэтому быстрого возвращения вкладчиков в кредитные организации ждать не стоит. "Во-первых, условия на фондовом рынке пока очень благоприятные. Во-вторых, здесь инструменты вполне доступные. К тому же можно получить налоговые вычеты, чего нет с банковскими вкладами", — поясняет Елена Григорьева.
Впрочем, не стоит забывать, что чем больше доход, тем выше риски. И порой стремление заработать на бирже влетает в копеечку. Согласно результатам опроса "Investing.com Россия", каждый второй частный инвестор хотя бы раз терял деньги. Чаще всего — те, кто вкладывал в акции, — 72 процента. В валюту — 19, золото и драгоценные металлы — 15, криптовалюту — 15. Меньше всего подводили биржевые фонды — Exchange Traded Funds, в них разочаровались лишь шесть процентов опрошенных. В ПИФах — пять, в облигациях — четыре и в ОФЗ — два.
В десяти процентах случаев потери составили от 300 до 500 тысяч рублей. В семи — до миллиона. В восьми — свыше миллиона. Заработали только 42 процента респондентов.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница офиса Сбербанка нового формата, открывшегося на Красном проспекте в Новосибирске, во время работы с клиентом
Сотрудница офиса Сбербанка нового формата, открывшегося на Красном проспекте в Новосибирске, во время работы с клиентом - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудница офиса Сбербанка нового формата, открывшегося на Красном проспекте в Новосибирске, во время работы с клиентом
Между тем вслед за ключевой ставкой дорожают кредиты. И это притом что не все россияне могут отвечать по обязательствам перед банками. По итогам второго квартала задолженность физических лиц достигла 24 триллионов рублей. Увеличение с начала года — на 2,3 триллиона, а с 1 июля 2020-го — на 4,06.
Предельную долговую нагрузку рассчитывают исходя из средней зарплаты по региону, указывают в ЦБ. Но банки зачастую учитывают неофициальные заработки клиентов. Поэтому с октября регулятор ужесточает оформление потребительских кредитов. Повысят коэффициенты риска по займам, которые выдают тем, кто уже погряз в долгах.
Впрочем, по сравнению с другими странами в России закредитованность не так уж велика — 20 процентов ВВП. В Европе и Америке — до 90.
Однако у нас меньше производственных возможностей, чем в развитых экономиках. Показатели отдельных отраслей — ниже уровня 2019 года. Пока происходит кредитование отложенного спроса населения. Покупают те товары, которые не приобрели в пандемию. И роста доходов в ближайшее время не предвидится. Остается рисковать и инвестировать в ценные бумаги. Или возвращаться к проверенным банковским вкладам.
 
ЭкономикаКредитЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаВклады
 
 
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