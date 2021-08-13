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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210813/vasilev-1745625672.html
"Такую хотят содержанкой": Васильев высказался об Олесе Судзиловской
"Такую хотят содержанкой": Васильев высказался об Олесе Судзиловской - РИА Новости, 13.08.2021
"Такую хотят содержанкой": Васильев высказался об Олесе Судзиловской
Александр Васильев высказался об Олесе Судзиловской. Размышлениями о стиле актрисы он поделился с изданием "7Дней". РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:59
2021-08-13T14:59
шоубиз
олеся судзиловская
александр васильев (историк моды)
звезды
знаменитости
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Александр Васильев высказался об Олесе Судзиловской. Размышлениями о стиле актрисы он поделился с изданием "7Дней". "Грудь навыкате — это то, что дико нравится возрастным богатым мужчинам. Именно такую шикарную женщину они хотят видеть своей женой, любовницей, подругой, музой, содержанкой, как в известном сериале. Вот какие у нас русские женщины: и красивые, и блондинки, и статные, и бриллиантами осыпанные, в дорогих платьях. Шик!" — говорит Васильев об одном из образов Олеси.Историк моды также отметил и дорогие аксессуары, в которых актриса появлялась на красных дорожках. "Не ошибусь, если скажу, что в каждом ухе Судзиловской висит по квартире в Орехово-Борисове или Бирюлеве", — заявил Васильев.Ведущий отметил, что артистка явно следит за собой и в этом с нее можно брать пример. "Олеся стройна, у нее совершенно плоский живот, нет ни грамма лишнего веса. Видно, что она проводит очень много времени в спортзале и начинает каждое утро с пробежки", — рассуждает историк моды. Муж актрисы — бизнесмен Сергей Дзебань. Они поженились в 2009 году. У супругов двое сыновей.Стройная фигура Олеси вызвала восхищение не только у Васильева, но и у фанатов.
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олеся судзиловская, александр васильев (историк моды), звезды, знаменитости
14:59 13.08.2021
 

"Такую хотят содержанкой": Васильев высказался об Олесе Судзиловской

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Олеся Судзиловская на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
Актриса Олеся Судзиловская на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Александр Васильев высказался об Олесе Судзиловской. Размышлениями о стиле актрисы он поделился с изданием "7Дней".
"Грудь навыкате — это то, что дико нравится возрастным богатым мужчинам. Именно такую шикарную женщину они хотят видеть своей женой, любовницей, подругой, музой, содержанкой, как в известном сериале. Вот какие у нас русские женщины: и красивые, и блондинки, и статные, и бриллиантами осыпанные, в дорогих платьях. Шик!" — говорит Васильев об одном из образов Олеси.
Историк моды также отметил и дорогие аксессуары, в которых актриса появлялась на красных дорожках.
"Не ошибусь, если скажу, что в каждом ухе Судзиловской висит по квартире в Орехово-Борисове или Бирюлеве", — заявил Васильев.
Ведущий отметил, что артистка явно следит за собой и в этом с нее можно брать пример.
"Олеся стройна, у нее совершенно плоский живот, нет ни грамма лишнего веса. Видно, что она проводит очень много времени в спортзале и начинает каждое утро с пробежки", — рассуждает историк моды.
Муж актрисы — бизнесмен Сергей Дзебань. Они поженились в 2009 году. У супругов двое сыновей.
Стройная фигура Олеси вызвала восхищение не только у Васильева, но и у фанатов.
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ШоубизОлеся СудзиловскаяАлександр Васильев (историк моды)звездыЗнаменитости
 
 
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