https://ria.ru/20210813/vasilev-1745625672.html

"Такую хотят содержанкой": Васильев высказался об Олесе Судзиловской

"Такую хотят содержанкой": Васильев высказался об Олесе Судзиловской - РИА Новости, 13.08.2021

"Такую хотят содержанкой": Васильев высказался об Олесе Судзиловской

Александр Васильев высказался об Олесе Судзиловской. Размышлениями о стиле актрисы он поделился с изданием "7Дней". РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T14:59

2021-08-13T14:59

2021-08-13T14:59

шоубиз

олеся судзиловская

александр васильев (историк моды)

звезды

знаменитости

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Александр Васильев высказался об Олесе Судзиловской. Размышлениями о стиле актрисы он поделился с изданием "7Дней". "Грудь навыкате — это то, что дико нравится возрастным богатым мужчинам. Именно такую шикарную женщину они хотят видеть своей женой, любовницей, подругой, музой, содержанкой, как в известном сериале. Вот какие у нас русские женщины: и красивые, и блондинки, и статные, и бриллиантами осыпанные, в дорогих платьях. Шик!" — говорит Васильев об одном из образов Олеси.Историк моды также отметил и дорогие аксессуары, в которых актриса появлялась на красных дорожках. "Не ошибусь, если скажу, что в каждом ухе Судзиловской висит по квартире в Орехово-Борисове или Бирюлеве", — заявил Васильев.Ведущий отметил, что артистка явно следит за собой и в этом с нее можно брать пример. "Олеся стройна, у нее совершенно плоский живот, нет ни грамма лишнего веса. Видно, что она проводит очень много времени в спортзале и начинает каждое утро с пробежки", — рассуждает историк моды. Муж актрисы — бизнесмен Сергей Дзебань. Они поженились в 2009 году. У супругов двое сыновей.Стройная фигура Олеси вызвала восхищение не только у Васильева, но и у фанатов.

https://ria.ru/20210715/stone-1741377532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олеся судзиловская, александр васильев (историк моды), звезды, знаменитости