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https://ria.ru/20200917/sudzilovskaya-1577388610.html
"Сводит с ума": фанаты оценили стройную фигуру Судзиловской в бикини
Актриса Олеся Судзиловская вызвала бурную реакцию фанатов, опубликовав в Instagram свою фотографию в купальнике и продемонстрировав красивый загар. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:44
2020-09-17T14:44
шоу-бизнес
олеся судзиловская
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Актриса <a href="http://ria.ru/person_Olesja_Sudzilovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Олеся Судзиловская</a> вызвала бурную реакцию фанатов, опубликовав в Instagram свою фотографию в купальнике и продемонстрировав красивый загар.Звезда, которая сейчас занимается приготовлениями к церемонии "Кинотавра", попозировала в голубом бикини перед зеркалом. "Всем доброго дня! Рубрика #судзибьюти, день совпал с финальными приготовлениями к одному из любимых ежегодных мероприятий — кинофестивалю "Кинотавр". Одной из задач летнего отпуска всегда был загар. В этом году с этим сложно…" — написала 46-летняя актриса. Поклонники пришли в восторг от красоты и стройности Судзиловской."Одна из красивейших актрис МИРА!" — выразил мнение aleksandrpopov623."Фигура обалдеть. Умничка Олеся", — прокомментировала krutlora."Олеся, сейчас столько мужиков с ума сойдет! Ну это нормальный повод! Какая же Вы шикарная женщина! Обожаю Вас!" — заявил sergeimakarov6655."У меня телефон из рук выпал!!!" — восхитился mihail_gvirts."Ну все! Огонь! Как всегда, сразила всех наповал!!! Даже мой кот в инстаграм полез… Не отогнать!" — пошутил tevtons.Ранее актриса вызвала удивление фанатов, появившись на премии Topical Style Awards 2020 в <a href="https://ria.ru/20200909/sudzilovskaya-1577005337.html" target="_blank">прозрачном кружевном платье</a>. Они отметили, что звезда удачно подобрала наряд и прекрасно выглядит в нем.
https://ria.ru/20200807/1575491350.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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шоу-бизнес, олеся судзиловская

"Сводит с ума": фанаты оценили стройную фигуру Судзиловской в бикини

14:44 17.09.2020
12401
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоказ коллекции Валентина Юдашкина "Китайская шкатулка"
Показ коллекции Валентина Юдашкина Китайская шкатулка - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Актриса Олеся Судзиловская вызвала бурную реакцию фанатов, опубликовав в Instagram свою фотографию в купальнике и продемонстрировав красивый загар.
Звезда, которая сейчас занимается приготовлениями к церемонии "Кинотавра", попозировала в голубом бикини перед зеркалом. "Всем доброго дня! Рубрика #судзибьюти, день совпал с финальными приготовлениями к одному из любимых ежегодных мероприятий — кинофестивалю "Кинотавр". Одной из задач летнего отпуска всегда был загар. В этом году с этим сложно…" — написала 46-летняя актриса.
Поклонники пришли в восторг от красоты и стройности Судзиловской.
"Одна из красивейших актрис МИРА!" — выразил мнение aleksandrpopov623.
"Фигура обалдеть. Умничка Олеся", — прокомментировала krutlora.
"Олеся, сейчас столько мужиков с ума сойдет! Ну это нормальный повод! Какая же Вы шикарная женщина! Обожаю Вас!" — заявил sergeimakarov6655.
"У меня телефон из рук выпал!!!" — восхитился mihail_gvirts.
"Ну все! Огонь! Как всегда, сразила всех наповал!!! Даже мой кот в инстаграм полез… Не отогнать!" — пошутил tevtons.
Ранее актриса вызвала удивление фанатов, появившись на премии Topical Style Awards 2020 в прозрачном кружевном платье. Они отметили, что звезда удачно подобрала наряд и прекрасно выглядит в нем.
Актер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016 в категории Вечерний прайм в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 17:08Культура
В Сети обсуждают совместный снимок Гарика Харламова и Олеси Судзиловской
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Шоу-бизнесОлеся Судзиловская
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