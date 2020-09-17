https://ria.ru/20200917/sudzilovskaya-1577388610.html

"Сводит с ума": фанаты оценили стройную фигуру Судзиловской в бикини

Актриса Олеся Судзиловская вызвала бурную реакцию фанатов, опубликовав в Instagram свою фотографию в купальнике и продемонстрировав красивый загар. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:44

2020-09-17T14:44

2020-09-17T14:44

шоу-бизнес

олеся судзиловская

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Актриса <a href="http://ria.ru/person_Olesja_Sudzilovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Олеся Судзиловская</a> вызвала бурную реакцию фанатов, опубликовав в Instagram свою фотографию в купальнике и продемонстрировав красивый загар.Звезда, которая сейчас занимается приготовлениями к церемонии "Кинотавра", попозировала в голубом бикини перед зеркалом. "Всем доброго дня! Рубрика #судзибьюти, день совпал с финальными приготовлениями к одному из любимых ежегодных мероприятий — кинофестивалю "Кинотавр". Одной из задач летнего отпуска всегда был загар. В этом году с этим сложно…" — написала 46-летняя актриса. Поклонники пришли в восторг от красоты и стройности Судзиловской."Одна из красивейших актрис МИРА!" — выразил мнение aleksandrpopov623."Фигура обалдеть. Умничка Олеся", — прокомментировала krutlora."Олеся, сейчас столько мужиков с ума сойдет! Ну это нормальный повод! Какая же Вы шикарная женщина! Обожаю Вас!" — заявил sergeimakarov6655."У меня телефон из рук выпал!!!" — восхитился mihail_gvirts."Ну все! Огонь! Как всегда, сразила всех наповал!!! Даже мой кот в инстаграм полез… Не отогнать!" — пошутил tevtons.Ранее актриса вызвала удивление фанатов, появившись на премии Topical Style Awards 2020 в <a href="https://ria.ru/20200909/sudzilovskaya-1577005337.html" target="_blank">прозрачном кружевном платье</a>. Они отметили, что звезда удачно подобрала наряд и прекрасно выглядит в нем.

https://ria.ru/20200807/1575491350.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, олеся судзиловская