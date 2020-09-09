https://ria.ru/20200909/sudzilovskaya-1577005337.html

Олеся Судзиловская удивила поклонников прозрачным платьем

Актриса Олеся Судзиловская посетила премию Topical Style Awards 2020 в прозрачном кружевном платье, чем вызвала удивление фанатов. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T19:08

2020-09-09T19:08

2020-09-09T19:08

шоу-бизнес

олеся судзиловская

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_Olesja_Sudzilovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Олеся Судзиловская</a> посетила премию Topical Style Awards 2020 в прозрачном кружевном платье, чем вызвала удивление фанатов. Фотографию с красной дорожки премии актриса выложила в свой <a href="https://www.instagram.com/p/CE6lv3GqSlo/" target="_blank">Instagram</a>. На снимке Судзиловская позирует в черном кружевном платье, под которым спрятан корсет, и туфлях-лодочках. Актриса дополнила образ зачесанными назад волосами и аксессуарами. "Состоялась премия "Topical Style Awards" журнала "Moda Topical"! Неизменно роскошный, стильный и обожаемый вечер, первое широкое светское мероприятие после долгого "заточения", — подписала актриса свой пост. Судзиловская также выразила радость по поводу победы в номинации "Актриса инстабьюти". Поклонники восхитились удачным нарядом 47-летней актрисы и осыпали ее комплиментами. "Невероятной красоты наряд. Олеся, Вы были похожи на хозяйку Медной горы в нем! Красивая, дерзкая и безумно привлекательная", — отметила marina__ti.11."Через фото чувствуется харизма и благородство", — поделилась olga_kulikin."Шикарно выглядите, очень стильно!!!", — проккоментировала ninelsheva."Олеся ! Хватит соблазнять весь мужской мир", — пошутил saladinmakoev."Женщина моей мечты", — признался beliaev5187.Гостями премии Topical Style Awards 2020 помимо Судзиловской стали многие российские звезды: <a href="http://ria.ru/person_zara-pevitsa/" target="_blank" data-auto="true">Зара</a>, <a href="http://ria.ru/person_Ani_Lorak/" target="_blank" data-auto="true">Ани Лорак</a>, <a href="http://ria.ru/person_Filipp_Kirkorov/" target="_blank" data-auto="true">Филипп Киркоров</a>, <a href="http://ria.ru/person_morgenshtern-alisher-morgenshtern/" target="_blank" data-auto="true">Моргенштерн</a>. Последний был <a href="https://ria.ru/20200909/morgenshtern-1576966485.html" target="_blank">удостоен премии</a> "Женщина года".

https://ria.ru/20200807/1575491350.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, олеся судзиловская