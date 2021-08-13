https://ria.ru/20210813/vaktsiny-1745630547.html
Польша продаст Украине вакцину от коронавируса с истекающим сроком годности
Польша продаст Украине вакцину от коронавируса с истекающим сроком годности - РИА Новости, 13.08.2021
Польша продаст Украине вакцину от коронавируса с истекающим сроком годности
Польша продаст Украине вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:39
2021-08-13T13:39
2021-08-13T16:06
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распространение коронавируса
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ВАРШАВА, 13 авг — РИА Новости. Польша продаст Украине вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF FM."Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут переданы на Украину. Уже в августе мы передадим первую партию — более 650 тысяч, а планируем — 1,2 миллиона", — сказал он.Краска подчеркнул, что это будет именно продажа, а не безвозмездная передача. По его словам, речь идет о препарате производства AstraZeneca.Массовая вакцинация стартовала на Украине 24 февраля. По данным на 11 августа, первую прививку сделали немногим более 4,3 миллиона человек, полностью прошли вакцинацию порядка двух с половиной миллионов.Также замминистра отметил, что ничего не знает о предложении поставить в Белоруссию вакцину от коронавируса.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Варшава предложила Минску вакцину AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи.В четверг Лукашенко на совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин (его слова приводит агентство Sputnik Беларусь) напомнил, что у страны есть вакцины — китайская, российская — и добавил, что "Запад предложил нам через Польшу западную вакцину", и "если Минздраву она нужна, мы можем ее завезти для того, чтобы люди могли выбрать".
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в мире, украина, польша, astrazeneca , здоровье - общество, белоруссия
13:39 13.08.2021 (обновлено: 16:06 13.08.2021)
Польша продаст Украине вакцину от коронавируса с истекающим сроком годности
Замглавы Минздрава Польши Краска: продадим Украине 1,2 миллиона вакцин с коротким сроком годности