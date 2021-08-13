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Названа самая дешевая российская вакцина от COVID-19

Названа самая дешевая российская вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2021

Названа самая дешевая российская вакцина от COVID-19

Самой дешевой из российских вакцин от коронавируса является "Спутник Лайт" - вакцинация одного человека обходится в 342 рубля, комплекты вакцин "Спутника V" и... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:33

2021-08-13T12:33

2021-08-13T12:33

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Самой дешевой из российских вакцин от коронавируса является "Спутник Лайт" - вакцинация одного человека обходится в 342 рубля, комплекты вакцин "Спутника V" и "КовиВака", каждый из которых состоит из двух доз, стоят примерно 866 рублей, комплект "ЭпиВакКороны" - 842 рубля, следует из данных государственного реестра предельных отпускных цен.Как следует из данных, стоимость 5 комплектов "Спутника V" составляет 4334,05 рубля. Стоимость 10 ампул по 0,5 миллилитра вакцины "КовиВак", то есть пяти комплектов, так как вакцина вводится дважды, составляет 4330 рублей. Десять ампул по 0,5 миллилитра вакцины "ЭпиВакКорона", которых также хватит для вакцинации 5 человек, стоят 4210,10 рубля.Стоимость "Спутника Лайт" за 10 ампул по 0,5 миллилитра составляет 3423,60 рубля, этого хватит для вакцинации 10 человек.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Для россиян она бесплатная. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"