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В МЧС оценили ущерб от паводков на Дальнем Востоке
В МЧС оценили ущерб от паводков на Дальнем Востоке - РИА Новости, 13.08.2021
В МЧС оценили ущерб от паводков на Дальнем Востоке
Ущерб от паводков на Дальнем Востоке превысил 13 миллиардов рублей, они признаны чрезвычайными ситуациями федерального характера, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:45
2021-08-13T17:45
происшествия
забайкальский край
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ущерб от паводков на Дальнем Востоке превысил 13 миллиардов рублей, они признаны чрезвычайными ситуациями федерального характера, сообщили РИА Новости в МЧС РФ."Тринадцатого августа правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева принято решение об отнесении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводками в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской Автономной областях, к чрезвычайной ситуации федерального характера. Как было отмечено в рамках заседания, ущерб от паводка в указанных субъектах уже превысил 13 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Ранее правительство Приамурья сообщило, что паводок в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском и Хабаровском краях признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.Из-за ливней на территории Амурской области произошел резкий подъем уровня воды в реках, был подтоплен 91 населенный пункт в 20 муниципальных образованиях. В зону подтопления попало более 1,2 тысячи жилых домов, 4,6 тысячи приусадебных участков, 13 социально значимых объектов образования, здравоохранения и социальной поддержки населения. Повреждены 39 автомобильных мостов, подтоплено свыше 400 участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20210807/vyplaty-1744809397.html
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забайкальский край
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происшествия, забайкальский край, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
17:45 13.08.2021
 
В МЧС оценили ущерб от паводков на Дальнем Востоке

МЧС: ущерб от паводка на Дальнем Востоке превысил 13 миллиардов рублей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПаводки в Забайкальском крае
Паводки в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ущерб от паводков на Дальнем Востоке превысил 13 миллиардов рублей, они признаны чрезвычайными ситуациями федерального характера, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
"Тринадцатого августа правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева принято решение об отнесении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводками в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской Автономной областях, к чрезвычайной ситуации федерального характера. Как было отмечено в рамках заседания, ущерб от паводка в указанных субъектах уже превысил 13 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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Из-за ливней на территории Амурской области произошел резкий подъем уровня воды в реках, был подтоплен 91 населенный пункт в 20 муниципальных образованиях. В зону подтопления попало более 1,2 тысячи жилых домов, 4,6 тысячи приусадебных участков, 13 социально значимых объектов образования, здравоохранения и социальной поддержки населения. Повреждены 39 автомобильных мостов, подтоплено свыше 400 участков автомобильных дорог.
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ПроисшествияЗабайкальский крайАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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