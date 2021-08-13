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В МЧС оценили ущерб от паводков на Дальнем Востоке

В МЧС оценили ущерб от паводков на Дальнем Востоке - РИА Новости, 13.08.2021

В МЧС оценили ущерб от паводков на Дальнем Востоке

Ущерб от паводков на Дальнем Востоке превысил 13 миллиардов рублей, они признаны чрезвычайными ситуациями федерального характера, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T17:45

2021-08-13T17:45

2021-08-13T17:45

происшествия

забайкальский край

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ущерб от паводков на Дальнем Востоке превысил 13 миллиардов рублей, они признаны чрезвычайными ситуациями федерального характера, сообщили РИА Новости в МЧС РФ."Тринадцатого августа правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева принято решение об отнесении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводками в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской Автономной областях, к чрезвычайной ситуации федерального характера. Как было отмечено в рамках заседания, ущерб от паводка в указанных субъектах уже превысил 13 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Ранее правительство Приамурья сообщило, что паводок в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском и Хабаровском краях признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.Из-за ливней на территории Амурской области произошел резкий подъем уровня воды в реках, был подтоплен 91 населенный пункт в 20 муниципальных образованиях. В зону подтопления попало более 1,2 тысячи жилых домов, 4,6 тысячи приусадебных участков, 13 социально значимых объектов образования, здравоохранения и социальной поддержки населения. Повреждены 39 автомобильных мостов, подтоплено свыше 400 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20210807/vyplaty-1744809397.html

https://ria.ru/20210806/mchs-1744745636.html

забайкальский край

амурская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, забайкальский край, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия