https://ria.ru/20210813/ulyanovsk-1745654005.html

Детей, найденных в захламленной квартире в Ульяновске, изъяли из семьи

Детей, найденных в захламленной квартире в Ульяновске, изъяли из семьи - РИА Новости, 13.08.2021

Детей, найденных в захламленной квартире в Ульяновске, изъяли из семьи

Двух детей, обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске, изъяли из семьи, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T15:35

2021-08-13T15:35

2021-08-13T17:10

происшествия

ульяновск

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САМАРА, 13 авг — РИА Новости. Двух детей, обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске, изъяли из семьи, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.Их отправили в специальный коррекционный дом для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники следственного управления купили необходимые детские вещи и передали их в учреждение.Пятилетнего мальчика и двухлетнюю девочку, оставшихся дома без присмотра, нашли в квартире одного из многоэтажных домов 31 июля. На снимках видно, что квартира завалена хламом и мусором, там нет мебели, а дети голые. Против матери возбудили уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей, затем к нему прибавились обвинения в оставлении в опасности и истязании. По данным следствия, 26-летняя женщина часто надолго оставляла детей одних без еды и ухода, не заботилась о них и грубо с ними обращалась, а к старшему сыну применяла и физическую силу.

https://ria.ru/20210803/podmoskove-1744158609.html

ульяновск

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2021

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происшествия, ульяновск