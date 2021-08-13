Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/ulyanovsk-1745654005.html
Детей, найденных в захламленной квартире в Ульяновске, изъяли из семьи
Детей, найденных в захламленной квартире в Ульяновске, изъяли из семьи - РИА Новости, 13.08.2021
Детей, найденных в захламленной квартире в Ульяновске, изъяли из семьи
Двух детей, обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске, изъяли из семьи, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T15:35
2021-08-13T17:10
происшествия
ульяновск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
САМАРА, 13 авг — РИА Новости. Двух детей, обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске, изъяли из семьи, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.Их отправили в специальный коррекционный дом для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники следственного управления купили необходимые детские вещи и передали их в учреждение.Пятилетнего мальчика и двухлетнюю девочку, оставшихся дома без присмотра, нашли в квартире одного из многоэтажных домов 31 июля. На снимках видно, что квартира завалена хламом и мусором, там нет мебели, а дети голые. Против матери возбудили уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей, затем к нему прибавились обвинения в оставлении в опасности и истязании. По данным следствия, 26-летняя женщина часто надолго оставляла детей одних без еды и ухода, не заботилась о них и грубо с ними обращалась, а к старшему сыну применяла и физическую силу.
https://ria.ru/20210803/podmoskove-1744158609.html
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ульяновск
15:35 13.08.2021 (обновлено: 17:10 13.08.2021)
 
Детей, найденных в захламленной квартире в Ульяновске, изъяли из семьи

Двух детей, обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске, изъяли из семьи, они в спецучреждении

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 13 авг — РИА Новости. Двух детей, обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске, изъяли из семьи, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
Их отправили в специальный коррекционный дом для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники следственного управления купили необходимые детские вещи и передали их в учреждение.
Пятилетнего мальчика и двухлетнюю девочку, оставшихся дома без присмотра, нашли в квартире одного из многоэтажных домов 31 июля. На снимках видно, что квартира завалена хламом и мусором, там нет мебели, а дети голые.
Против матери возбудили уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей, затем к нему прибавились обвинения в оставлении в опасности и истязании. По данным следствия, 26-летняя женщина часто надолго оставляла детей одних без еды и ухода, не заботилась о них и грубо с ними обращалась, а к старшему сыну применяла и физическую силу.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 14:15
В Подмосковье двухлетнюю девочку бросили ночью на улице вместе с вещами
 
ПроисшествияУльяновск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
Лента новостейМолния