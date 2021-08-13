https://ria.ru/20210813/ucheniya-1745562742.html

В Донбассе начинаются масштабные учения СБУ

В Донбассе начинаются масштабные учения СБУ - РИА Новости, 13.08.2021

В Донбассе начинаются масштабные учения СБУ

РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T00:31

2021-08-13T00:31

2021-08-13T01:29

в мире

украина

киев

донбасс

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КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. Начинаются масштабные учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам в Донбассе СБУ. Об этом сообщается на странице второго управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях в Facebook.Планируется, что учения продлятся месяц в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники.Служба безопасности Украины призывает жителей Донбасса с "пониманием отнестись к возможным неудобствам," сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности."Просим граждан при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.)", — говорится в сообщении.Кроме того, спецслужба просит местных жителей в случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастность к незаконным вооруженным формированиям, немедленно им сообщать.Служба безопасности Украины регулярно проводит антитеррористические учения вблизи линии разграничения в Донбассе. Последние были двухдневными и проводились в мае. Во время учений силовики провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию условных преступников.

https://ria.ru/20210810/razvedka-1745128790.html

https://ria.ru/20210810/ukraina-1745197037.html

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киев

донбасс

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в мире, украина, киев, донбасс