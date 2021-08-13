https://ria.ru/20210813/tolstoy-1745698971.html

Толстой призвал пресекать любые враждебные акции против русских

Толстой призвал пресекать любые враждебные акции против русских - РИА Новости, 13.08.2021

Толстой призвал пресекать любые враждебные акции против русских

Любые националистические акции в отношении русских за границей должны расследоваться тщательнейшим образом, это в интересах не только России, но и государств,... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T19:46

2021-08-13T19:46

2021-08-13T19:46

в мире

казахстан

госдума рф

петр толстой

даурен абаев

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Любые националистические акции в отношении русских за границей должны расследоваться тщательнейшим образом, это в интересах не только России, но и государств, где подобное недружелюбное поведение имеет место, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в Youtube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить на государственном языке. В описаниях к видео в отношении запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет."Любые проявления недружелюбного отношения к русским, проживающим за рубежом, должны быть расследованы самым тщательным образом. Подобный "местечковый" национализм нужно пресекать на корню - это в интересах как России, так и государств, где такие эксцессы и провокации имеют место", - подчеркнул политик.Свой пост он сопроводил видеосюжетом о "языковом патруле" в Казахстане.Толстой добавил, что проблема не в популярности роликов, на которых демонстрируется враждебное и агрессивное поведение в адрес русских и русскоговорящих граждан, а в самом прецеденте."И дело здесь не в том, как широко разошелся по сети конкретный ролик или призыв, а в самом факте: мы не даем своих в обиду. Это должно быть ясно всем", - констатировал он.

https://ria.ru/20210811/dzhabarov-1745351990.html

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в мире, казахстан, госдума рф, петр толстой, даурен абаев, россия