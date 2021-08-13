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Суд обязал Волкова выплатить бизнесмену Пригожину полмиллиона рублей
Суд обязал Волкова выплатить бизнесмену Пригожину полмиллиона рублей - РИА Новости, 13.08.2021
Суд обязал Волкова выплатить бизнесмену Пригожину полмиллиона рублей
Пролетарский районный суд Твери взыскал полмиллиона рублей с экс-руководителя "Штабов Навального"* (запрещенная в РФ организация-иноагент) Леонида Волкова в... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:36
2021-08-13T17:36
происшествия
тверь
леонид волков
евгений пригожин
россия
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БРЯНСК, 13 авг – РИА Новости. Пролетарский районный суд Твери взыскал полмиллиона рублей с экс-руководителя "Штабов Навального"* (запрещенная в РФ организация-иноагент) Леонида Волкова в пользу бизнесмена Евгения Пригожина по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из сообщения на сайте суда; для этой статьи сумма компенсации на редкость большая, свидетельствует судебная практика.Первое заседание по иску к Волкову состоялось 15 июля, в пятницу суд вынес решение. "Судом признаны недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Пригожина Е.В. сведения, опубликованные ответчиком Волковым Л.М. на его личной странице в социальной сети Facebook и Telegram-канале. Также судом постановлено взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 500 000 рублей и судебную неустойку на случай неисполнения решения суда", - говорится в сообщении.Уточняется, что на Волкова возложена обязанность удалить публикации и опровергнуть недостоверные, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Пригожина. Ответчик должен разместить опровержение с дословным приведением текста резолютивной части судебного решения, эти публикации должны быть сохранены на страницах ответчика в течение одного года.Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.На странице "Конкорда" в соцсети "ВКонтакте" отмечается, что, поскольку "Волков находится в федеральном розыске, в целях соблюдения прав ответчика суд обеспечил представление его интересов адвокатом за счёт государства".Согласно данным судебной статистики, сумма компенсации в 500 тысяч выбивается из общего ряда. На практике средняя компенсация по искам о защите чести и достоинства, заявленному к физическому или юридическому лицу за прошлый год, ненамного превышает 15 тысяч рублей.По данным Судебного департамента при Верховном суде, всего за прошлый год российские суды рассмотрели 2,5 тысячи таких исков, граждане требовали общую компенсацию на 5,2 миллиарда рублей. Суды удовлетворили 977 исков, взыскав чуть менее 15,5 миллионов рублей.В минувшем октябре компания "Конкорд", принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, сообщила, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову, поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".Большинство заявлений в той или иной степени удовлетворялись. Так, суд взыскал с Милова сначала 350 тысяч рублей, затем - 30 тысяч, 50 тысяч и 60 тысяч рублей. Навального суд обязал заплатить 30 тысяч рублей. Дважды по 500 тысяч рублей суд взыскивал с Соболь.* Запрещенная в России организация-иноагент
https://ria.ru/20210531/kompensatsiya-1734979254.html
https://ria.ru/20210524/sud-1733707030.html
https://ria.ru/20210511/sobol-1731831140.html
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происшествия, тверь, леонид волков, евгений пригожин, россия
17:36 13.08.2021
 
Суд обязал Волкова выплатить бизнесмену Пригожину полмиллиона рублей

Суд взыскал с Леонида Волкова 500 тысяч рублей в пользу Евгения Пригожина по иску о защите репутации

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 13 авг – РИА Новости. Пролетарский районный суд Твери взыскал полмиллиона рублей с экс-руководителя "Штабов Навального"* (запрещенная в РФ организация-иноагент) Леонида Волкова в пользу бизнесмена Евгения Пригожина по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из сообщения на сайте суда; для этой статьи сумма компенсации на редкость большая, свидетельствует судебная практика.
Первое заседание по иску к Волкову состоялось 15 июля, в пятницу суд вынес решение. "Судом признаны недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Пригожина Е.В. сведения, опубликованные ответчиком Волковым Л.М. на его личной странице в социальной сети Facebook и Telegram-канале. Также судом постановлено взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 500 000 рублей и судебную неустойку на случай неисполнения решения суда", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на Волкова возложена обязанность удалить публикации и опровергнуть недостоверные, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Пригожина. Ответчик должен разместить опровержение с дословным приведением текста резолютивной части судебного решения, эти публикации должны быть сохранены на страницах ответчика в течение одного года.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
На странице "Конкорда" в соцсети "ВКонтакте" отмечается, что, поскольку "Волков находится в федеральном розыске, в целях соблюдения прав ответчика суд обеспечил представление его интересов адвокатом за счёт государства".
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24 мая, 18:11
Мосгорсуд обязал "Медузу"* удалить статью о Евгении Пригожине
Согласно данным судебной статистики, сумма компенсации в 500 тысяч выбивается из общего ряда. На практике средняя компенсация по искам о защите чести и достоинства, заявленному к физическому или юридическому лицу за прошлый год, ненамного превышает 15 тысяч рублей.
По данным Судебного департамента при Верховном суде, всего за прошлый год российские суды рассмотрели 2,5 тысячи таких исков, граждане требовали общую компенсацию на 5,2 миллиарда рублей. Суды удовлетворили 977 исков, взыскав чуть менее 15,5 миллионов рублей.
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Суд взыскал с Соболь по 500 тысяч рублей по двум искам Пригожина
В минувшем октябре компания "Конкорд", принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, сообщила, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову, поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
Большинство заявлений в той или иной степени удовлетворялись. Так, суд взыскал с Милова сначала 350 тысяч рублей, затем - 30 тысяч, 50 тысяч и 60 тысяч рублей. Навального суд обязал заплатить 30 тысяч рублей. Дважды по 500 тысяч рублей суд взыскивал с Соболь.
* Запрещенная в России организация-иноагент
 
ПроисшествияТверьЛеонид ВолковЕвгений ПригожинРоссия
 
 
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