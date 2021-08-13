https://ria.ru/20210813/stena-1745339467.html

Берлинская стена

Берлинская стена - РИА Новости, 13.08.2021

Берлинская стена

Берлинская стена (Berliner Mauer) – комплекс инженерно-технических сооружений, существовавший с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года на границе восточной... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T05:02

2021-08-13T05:02

2021-08-13T05:02

справки

берлин (город)

германия

германская демократическая республика (гдр)

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Берлинская стена (Berliner Mauer) – комплекс инженерно-технических сооружений, существовавший с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года на границе восточной части территории Берлина – столицы Германской Демократической Республики (ГДР) и западной части города – Западного Берлина, который имел, как политическая единица, особый международный статус.После окончания Второй мировой войны (1939-1945) Германия была разделена странами антигитлеровской коалиции на четыре оккупационные зоны. Таким же образом была поделена столица Германии – Берлин. Из трех зон в 1949 году была создана Федеративная Республика Германия со столицей в Бонне; на территории советской зоны оккупации – Германская Демократическая Республика. Восточная часть Берлина стала столицей ГДР. Западный Берлин имел особый международный статус, определявшийся совокупностью четырехсторонних договоров СССР, Великобритании, США и Франции.Восточный Берлин занимал площадь 403 квадратных километра и был самым большим по численности населения городом Восточной Германии. Западный Берлин занимал площадь 480 квадратных километров.Вначале граница между западной и восточной частью Берлина была открыта. Разделительная линия проходила прямо по улицам и домам, каналам и водным путям. Официально действовали 81 уличный пропускной пункт, 13 переходов в метро и на городской железной дороге.В 1958 году между СССР и Западом произошла конфронтация из-за разногласий по поводу будущего статуса Западного Берлина. В августе 1960 года правительство ГДР ввело в действие ограничения на посещения гражданами ФРГ Восточного Берлина. В ответ Западная Германия отказалась от торгового соглашения между обеими частями страны, что ГДР расценила как "экономическую войну".Ситуация усугубилась летом 1961 года. Экономическая политика ГДР, направленная на то, чтобы "догнать и перегнать ФРГ", и соответствующее увеличение производственных норм, хозяйственные трудности, насильственная коллективизация 1957-1960 годов, более высокий уровень оплаты труда в Западном Берлине побуждали тысячи граждан ГДР уезжать на Запад.В 1949-1961 годах ГДР и Восточный Берлин покинули более 2,7 миллиона человек. Поток беженцев почти наполовину состоял из молодежи в возрасте до 25 лет. Ежедневно границы берлинских секторов пересекали в обоих направлениях около полумиллиона человек, которые могли сравнивать условия жизни тут и там. Только за один 1960 год на Запад переселились около 200 тысяч человек. Из-за открытой границы с Западным Берлином экономические потери ГДР в 1949-1961 годах составили около 120 миллиардов марок.По рекомендации совещания секретарей коммунистических и рабочих партий стран Варшавского договора, проходивших 3-5 августа 1961 года, и на основании решения Народной палаты ГДР от 11 августа 1961 года, правительством ГДР 13 августа был введен режим государственной границы с Западным Берлином и начата установка заграждений на линии разграничения.Сначала были установлены временные заграждения, а на улицах, соединяющих Восточный Берлин с Западным, разрыта булыжная мостовая. Силами подразделений народной и транспортной полиции, а также боевых рабочих дружин было прервано все транспортное сообщение на границах между секторами. Затем под строгой охраной пограничников ГДР восточно-берлинские строители приступили к замене пограничных ограждений из колючей проволоки бетонными плитами и пустотелыми кирпичами.В комплекс пограничных укреплений были также включены и жилые здания на улице Бернауэр-штрассе (Bernauer Strasse), где тротуары стали относиться к западно-берлинскому району Веддинг (Wedding), а дома на южной стороне улицы – к восточно-берлинскому району Миттэ (Mitte). Чтобы не было проблем, правительство ГДР велело замуровать в них двери и окна нижних этажей – попадать в свои квартиры жильцы могли только через вход со двора, который относился к Восточному Берлину. Началась волна принудительного выселения людей из квартир не только на улице Бернауэр-штрассе, но и в других пограничных зонах.Одновременно с возведением стены были оборваны коммуникации, линии метро и других транспортных средств. Пограничники ГДР получили приказ, разрешающий применение оружия на поражение. Для жителей Западного Берлина, граждан ФРГ и иностранных граждан министерство внутренних дел ГДР установило семь уличных и один железнодорожный пункт для перехода через границу. Жителям Восточного Берлина и гражданам ГДР пересечение границы запрещалось. На момент строительства стены ежедневно границу пересекали примерно 500 тысяч берлинцев. С вокзала Фридрихштрассе каждый день следовало порядка 285 поездов, которые перевозили примерно 50 тысяч пассажиров. Более 50 тысяч жителей восточного сектора города работали на западе, около 12 тысяч жителей западных районов – на востоке. Порядка 20-30% студентов западноберлинских университетов жили на востоке. После сооружения стены жители Западного Берлина уже не могли работать на востоке и наоборот. Лишь с 1963 года был введен порядок выдачи пропусков. С августа по декабрь 1961 года число беженцев сократилось с 47,4 тысячи человек до 2,4 тысячи.В середине 1960-х вдоль стены была проложена единая пограничная полоса, для которой были снесены жилые дома. В последующие годы эта полоса, названная "полосой смерти", оснащалась все большим количеством преград. К 1989 году передняя заградительная стена (ближняя к Западному Берлину), состояла из бетонных блоков высотой 3,6 метра. Она имела длину 106 километров. За ней следовал забор из металлических решеток (длиной 66,5 километра), контрольная полоса и линия освещения. За линией освещения был ров, призванный предотвратить проезд автомобилей (длиной 105,5 километра), затем – дорога для военных колонн. Сразу за ней была протянута проволока, к которой были привязаны поводки для собак, затем сигнальное заграждение и наблюдательные вышки. За вышками следовало контактное заграждение. В некоторых местах были установлены две бетонные стены по обе стороны гигантского заграждения, или бетон с западной стороны заменял металлический забор. В стене было 302 сторожевые башни, 20 бункеров и 259 приспособлений для сторожевых собак.Берлинская стена, в черте города, имела протяженность 43 километра. А длина той части заградительных сооружений, которые отгораживали Западный Берлин от остальной территории ГДР, составляла 112 километров. Общая протяженность государственной границы ГДР с Западным Берлином составляла 155 километров.Несмотря на установку заграждений и строгую охрану границы, бегство граждан ГДР в Западный Берлин продолжалось. С 1961 года по 1988 год более ста тысяч человек, граждан ГДР, пытались бежать через внутригерманскую границу или через Берлинскую стену, из них пограничные сооружения сумели преодолеть около 39 тысяч человек, но свыше шестисот были застрелены пограничниками ГДР либо погибли при попытке к бегству. У самой Берлинской стены погибли не менее 140 человек в 1961-1989 годах. Из них 100 человек были застрелены при попытке преодолеть пограничные укрепления, а 30 человек, не имевших намерения бежать, были застрелены или погибли в результате несчастного случая. Нарушителями границы, а также выстрелами с территории Западного Берлина были убиты восемь пограничников ГДР. Кроме того, 251 человек, как с Востока, так и с Запада, умерли при пересечении границы во время или после проверки на берлинских пограничных переходах. Под влиянием массовых народных выступлений правительство ГДР 9 ноября 1989 года сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином. Около двух миллионов жителей ГДР побывало в течение 10-12 ноября в Западном Берлине. Тут же началась стихийная разборка стены. Официальный демонтаж пограничных сооружений на границе ГДР с Западным Берлином начался в январе 1990 года и в черте города завершился к концу ноября того же года.Берлинская стена имела восемь контрольно-пропускных пунктов (КПП). Самый известный пограничный контрольно-пропускной пункт (КПП) "Чекпойнт Чарли" (Checkpoint Charlie), который находился на улице Фридрихштрассе, закрылся 22 июня 1990 года. Он работал только в одном направлении – для перехода из Западного Берлина в Восточный. Им могли воспользоваться только представители американских, британских и французских войск, а также дипломаты и иностранные туристы. Осенью 1961 года этот КПП стал ареной так называемого "танкового противостояния". 27 октября, чтобы разрушить разделявшие Берлин пограничные заграждения, к "Чекпойнт Чарли" в направлении советского сектора двинулась колонна американской военной техники: три джипа, бульдозеры и десять танков. После того, как джипы беспрепятственно проехали КПП, из близлежащих улиц вышли советские танки. Бульдозеры и танки оказались заблокированы на западной территории. Всю ночь, пока стороны вели переговоры, советские и американские танки стояли с наведенными друг на друга орудиями на расстоянии считанных метров. Утром 28 октября советские войска вернулись в прилегающие улицы, а через полчаса отступили американцы.В настоящее время о бывшем пограничном пункте напоминает инсталляция художника Франка Тиля (Frank Thiel): портреты американского и советского солдата, которые смотрят друг на друга, обозначая линию раздела между бывшими зонами влияния мировых держав, и стенд "Бульвар истории Берлинской стены". Недалеко от бывшего КПП находится Музей Стены – "Дом на Чекпойнт Чарли", по заказу которого установили на Фридрихштрассе копию первой караульной будки для союзнических караульных.В настоящее время вдоль Берлинской стены вокруг территории бывшего Западного Берлина проходит специальная туристическая тропа.На бывшем пограничном пункте ГДР "Борнхольмер штрассе" создана площадь с выставкой под открытым небом под названием "Площадь 9 ноября 1989". Часть Берлинской стены протяженностью 1,3 километра была сохранена как памятник Галерея Ист-Сайд (East-Side-Galery). Этот отрезок заграждения, проходящий вдоль реки Шпрее, в 1990 году был расписан в стиле граффити 118 художниками из 21 стран, воодушевленными падением стены. Он стал самой большой в мире галереей под открытым небом с более чем ста оригинальными росписями. В ноябре 1991 года галерея Ист-Сайд была внесена в реестр памятников Берлина. С течением времени атмосферные осадки и вандалы повредили картины. В 2009 году они были восстановлены теми же художниками, которые изначально создавали работы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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германская демократическая республика (гдр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, берлин (город), германия, германская демократическая республика (гдр)