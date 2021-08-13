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https://ria.ru/20210813/sanktsii-1745676021.html
США введут санкции против Кубы и деловых партнеров Ирана
США введут санкции против Кубы и деловых партнеров Ирана - РИА Новости, 13.08.2021
США введут санкции против Кубы и деловых партнеров Ирана
США вводят санкции против двух чиновников МВД Кубы и воинского подразделения, обвиненных в насильственном подавлении недавних протестов на острове, сообщило в... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:39
2021-08-13T18:44
в мире
сша
куба
иран
вашингтон (город)
корпус стражей исламской революции
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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. США вводят санкции против двух чиновников МВД Кубы и воинского подразделения, обвиненных в насильственном подавлении недавних протестов на острове, сообщило в пятницу американское министерство финансов.Под санкции по Глобальному "акту Магнитского", предполагающие заморозку активов и запрет на сделки, попали Ромарико Видал Сотомайор Гарсия, Педро Орландо Мартинес Фернандес и "войска предотвращения" (Tropas de Prevencion) кубинского министерства революционных вооруженных сил."Объявленные сегодня меры проливают свет на новых исполнителей, которые несут ответственность за подавление призывов народа Кубы к свободе и уважению прав человека", - говорится в пресс-релизе министерства.Это уже третий раунд американских санкций в связи с протестами на Кубе, которые прошли 11 июля в 10 муниципалитетах страны с требованием "свободных выборов" и решения социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами стоят США, где отвергли обвинения. Американские власти заявили, что выступления на Кубе отразятся на их дальнейшей политике в отношении этой страны.Также санкции вводятся против ряда предпринимателей и компаний, обвиненных в контрабанде нефти в интересах иранского Корпуса стражей исламской революции. Под санкции, предполагающие заморозку активов, запрет на сделки и блокирование доступа к финансовой системе США, попали, в частности, подданный Омана Махмуд Рашид Амур аль-Хабси и контролируемые им фирмы Nimr International LLC, Nimr International SRL, Orbit Petrochemicals Trading LLC, Bravery Maritime Corporation, а также танкер Oman Pride под либерийским флагом."Сегодня департамент контроля за иностранными активами министерства финансов США вводит санкции против физических и юридических лиц, участвующих в международной сети контрабанды нефти, которая поддерживает иранский Корпус стражей исламской революции – силы Аль-Кудса. Доходы от участия в нефтяном экспорте Ирана помогают финансировать дестабилизирующую региональную деятельность группировки", - сказано в пресс-релизе министерства.Две попавших под санкции компании базируются в Омане, одна – в Румынии, четвертая зарегистрирована в Либерии. Все они занимались транспортировкой иранской нефти иностранным клиентам, уточнил в распространенном заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен.
https://ria.ru/20210726/solidarnost-1742869571.html
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сша
куба
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в мире, сша, куба, иран, вашингтон (город), корпус стражей исламской революции
17:39 13.08.2021 (обновлено: 18:44 13.08.2021)
 
США введут санкции против Кубы и деловых партнеров Ирана

Минфин США объявил о введении санкций против кубинских силовиков и людей, поставлявших нефть КСИР

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. США вводят санкции против двух чиновников МВД Кубы и воинского подразделения, обвиненных в насильственном подавлении недавних протестов на острове, сообщило в пятницу американское министерство финансов.
Под санкции по Глобальному "акту Магнитского", предполагающие заморозку активов и запрет на сделки, попали Ромарико Видал Сотомайор Гарсия, Педро Орландо Мартинес Фернандес и "войска предотвращения" (Tropas de Prevencion) кубинского министерства революционных вооруженных сил.
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"Объявленные сегодня меры проливают свет на новых исполнителей, которые несут ответственность за подавление призывов народа Кубы к свободе и уважению прав человека", - говорится в пресс-релизе министерства.
Это уже третий раунд американских санкций в связи с протестами на Кубе, которые прошли 11 июля в 10 муниципалитетах страны с требованием "свободных выборов" и решения социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами стоят США, где отвергли обвинения. Американские власти заявили, что выступления на Кубе отразятся на их дальнейшей политике в отношении этой страны.
Также санкции вводятся против ряда предпринимателей и компаний, обвиненных в контрабанде нефти в интересах иранского Корпуса стражей исламской революции. Под санкции, предполагающие заморозку активов, запрет на сделки и блокирование доступа к финансовой системе США, попали, в частности, подданный Омана Махмуд Рашид Амур аль-Хабси и контролируемые им фирмы Nimr International LLC, Nimr International SRL, Orbit Petrochemicals Trading LLC, Bravery Maritime Corporation, а также танкер Oman Pride под либерийским флагом.
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США ввели санкции против двух военнослужащих КСИР
"Сегодня департамент контроля за иностранными активами министерства финансов США вводит санкции против физических и юридических лиц, участвующих в международной сети контрабанды нефти, которая поддерживает иранский Корпус стражей исламской революции – силы Аль-Кудса. Доходы от участия в нефтяном экспорте Ирана помогают финансировать дестабилизирующую региональную деятельность группировки", - сказано в пресс-релизе министерства.
Две попавших под санкции компании базируются в Омане, одна – в Румынии, четвертая зарегистрирована в Либерии. Все они занимались транспортировкой иранской нефти иностранным клиентам, уточнил в распространенном заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен.
 
В миреСШАКубаИранВашингтон (город)Корпус стражей исламской революции
 
 
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