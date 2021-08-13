Суд продлил домашний арест петербургского депутата Резника
Суд в Петербурге продлил домашний арест депутата Резника по делу о незаконном обороте наркотиков
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДепутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в виде домашнего ареста петербургскому депутату Максиму Резнику по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении депутата ЗАКС СПб Максима Резника", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Резник и защитник возражали, "поскольку последний не намерен скрываться, оказывать воздействие на участников уголовного судопроизводства".
Суд оставил запреты по домашнему аресту без изменений.
В июне Октябрьский районный суд избрал меру пресечения депутату петербургского ЗАКСа Максиму Резнику в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Об этом ходатайствовало следствие. Резнику предъявлено обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)". Санкции по этой статье предусматривают либо штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Своей вины он не признает.
По данным следствия, Резник не позднее 9 марта в Петербурге незаконно приобрел наркотики для личного потребления у неустановленного лица. Правоохранителями проведен ряд обысков по месту жительства и регистрации Резника, после чего он был задержан.