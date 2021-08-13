https://ria.ru/20210813/reznik-1745664145.html

Суд продлил домашний арест петербургского депутата Резника

Суд продлил домашний арест петербургского депутата Резника - РИА Новости, 13.08.2021

Суд продлил домашний арест петербургского депутата Резника

Октябрьский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в виде домашнего ареста петербургскому депутату Максиму Резнику по делу о незаконном обороте... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:30

2021-08-13T16:30

2021-08-13T16:30

происшествия

санкт-петербург

максим резник

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в виде домашнего ареста петербургскому депутату Максиму Резнику по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба городских судов."Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении депутата ЗАКС СПб Максима Резника", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Резник и защитник возражали, "поскольку последний не намерен скрываться, оказывать воздействие на участников уголовного судопроизводства".Суд оставил запреты по домашнему аресту без изменений.В июне Октябрьский районный суд избрал меру пресечения депутату петербургского ЗАКСа Максиму Резнику в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Об этом ходатайствовало следствие. Резнику предъявлено обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)". Санкции по этой статье предусматривают либо штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Своей вины он не признает.По данным следствия, Резник не позднее 9 марта в Петербурге незаконно приобрел наркотики для личного потребления у неустановленного лица. Правоохранителями проведен ряд обысков по месту жительства и регистрации Резника, после чего он был задержан.

https://ria.ru/20210805/zaderzhanie-1744493998.html

https://ria.ru/20210728/narkotiki-1743338333.html

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происшествия, санкт-петербург, максим резник, россия