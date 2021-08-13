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Суд продлил домашний арест петербургского депутата Резника
Суд продлил домашний арест петербургского депутата Резника - РИА Новости, 13.08.2021
Суд продлил домашний арест петербургского депутата Резника
Октябрьский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в виде домашнего ареста петербургскому депутату Максиму Резнику по делу о незаконном обороте... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:30
2021-08-13T16:30
происшествия
санкт-петербург
максим резник
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в виде домашнего ареста петербургскому депутату Максиму Резнику по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба городских судов."Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении депутата ЗАКС СПб Максима Резника", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Резник и защитник возражали, "поскольку последний не намерен скрываться, оказывать воздействие на участников уголовного судопроизводства".Суд оставил запреты по домашнему аресту без изменений.В июне Октябрьский районный суд избрал меру пресечения депутату петербургского ЗАКСа Максиму Резнику в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Об этом ходатайствовало следствие. Резнику предъявлено обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)". Санкции по этой статье предусматривают либо штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Своей вины он не признает.По данным следствия, Резник не позднее 9 марта в Петербурге незаконно приобрел наркотики для личного потребления у неустановленного лица. Правоохранителями проведен ряд обысков по месту жительства и регистрации Резника, после чего он был задержан.
https://ria.ru/20210805/zaderzhanie-1744493998.html
https://ria.ru/20210728/narkotiki-1743338333.html
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происшествия, санкт-петербург, максим резник, россия
16:30 13.08.2021
 
Суд продлил домашний арест петербургского депутата Резника

Суд в Петербурге продлил домашний арест депутата Резника по делу о незаконном обороте наркотиков

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДепутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в виде домашнего ареста петербургскому депутату Максиму Резнику по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении депутата ЗАКС СПб Максима Резника", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Резник и защитник возражали, "поскольку последний не намерен скрываться, оказывать воздействие на участников уголовного судопроизводства".
Суд оставил запреты по домашнему аресту без изменений.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 13:21
В Петербурге задержали полицейского по подозрению в сбыте наркотиков
В июне Октябрьский районный суд избрал меру пресечения депутату петербургского ЗАКСа Максиму Резнику в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Об этом ходатайствовало следствие. Резнику предъявлено обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)". Санкции по этой статье предусматривают либо штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Своей вины он не признает.
По данным следствия, Резник не позднее 9 марта в Петербурге незаконно приобрел наркотики для личного потребления у неустановленного лица. Правоохранителями проведен ряд обысков по месту жительства и регистрации Резника, после чего он был задержан.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургМаксим РезникРоссия
 
 
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