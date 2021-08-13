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Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество по безопасности
Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество по безопасности - РИА Новости, 13.08.2021
Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество по безопасности
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности, он обратил внимание... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:24
2021-08-13T17:24
николай патрушев
сергей иванов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
совет федерации рф
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности, он обратил внимание на необходимость объединять усилия с партнерами для решения ряда вопросов."У нас с вами сегодня по плану обсуждение вопросов международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Мы много раз с вами говорили о том, что эффективно решать ряд вопросов в этой области невозможно в одиночку и нужно объединять усилия с нашими партнерами для того, чтобы обеспечить и нашу собственную безопасность", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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николай патрушев, сергей иванов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, совет федерации рф, дмитрий медведев, россия
17:24 13.08.2021
 
Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество по безопасности

Президент России Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество по обороне и безопасности

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности, он обратил внимание на необходимость объединять усилия с партнерами для решения ряда вопросов.
"У нас с вами сегодня по плану обсуждение вопросов международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Мы много раз с вами говорили о том, что эффективно решать ряд вопросов в этой области невозможно в одиночку и нужно объединять усилия с нашими партнерами для того, чтобы обеспечить и нашу собственную безопасность", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Вчера, 14:21В мире
В Кремле уточнили, что обсудят Меркель и Путин в Москве
В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
 
Николай ПатрушевСергей Иванов (политик)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФСовет Федерации РФДмитрий МедведевРоссия
 
 
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