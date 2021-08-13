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В США резко снизили прогнозы по урожаю российской пшеницы
В США резко снизили прогнозы по урожаю российской пшеницы - РИА Новости, 13.08.2021
В США резко снизили прогнозы по урожаю российской пшеницы
Минсельхоз США резко снизил прогнозы по урожаю и экспорту российской пшеницы в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года), в... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T09:12
2021-08-13T15:00
экономика
сша
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Минсельхоз США резко снизил прогнозы по урожаю и экспорту российской пшеницы в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года), в результате, по оценке ведомства, Россия может разделить первое место по поставкам данной культуры с Евросоюзом, следует из августовского обзора министерства.Так, текущая оценка министерства по урожаю пшеницы в текущем сезоне (то есть в 2021 календарном году) — 72,5 миллиона тонн, тогда как июльская оценка составляла 85 миллионов тонн. Прогноз по экспорту пшеницы снижен до 35 миллионов тонн с 40 миллионов.Оценка Минсельхоза США по экспорту пшеницы из Соединенных Штатов — 24,5 миллиона тонн (прогноз сохранен), из стран Евросоюза — 35 миллионов тонн (оценка повышена с 34 миллионов тонн).Урожай пшеницы в Евросоюзе в сезоне 2021-2022 годов оценивается министерством в 138,6 миллиона тонн (прогноз повышен с 138,2 миллиона тонн), в США — 46,179 миллиона тонн (оценка снижена с 47,519 миллиона тонн). Глобальное производство пшеницы в текущем сезоне может составить 776,909 миллиона тонн против 775,839 миллиона в текущем сезоне (июльская оценка — 792,399 миллиона).Минсельхоз России 7 июля сообщил, что, по предварительным оценкам министерства, поставки зерна из России на рынки третьих стран в 2020-2021 сельхозгоду превысят 48 миллионов тонн, пшеницы — 37,5 миллиона тонн. Позже, 20 июля, замглавы Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что экспорт зерна в прошлом сезоне мог в результате достичь 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона тонн. Экспортный потенциал зерна в 2021-2022 сельхозгоду оценивается в 51 миллион тонн.Россия в 2020 году собрала второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор зерновых культур составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы — 85,896 миллиона тонн. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз России ожидает урожай зерна в 2021 году на уровне 127,4 миллиона тонн, пшеницы — 81 миллион тонн.
https://ria.ru/20210407/dgtu-1727104651.html
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экономика, сша, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
09:12 13.08.2021 (обновлено: 15:00 13.08.2021)
 
В США резко снизили прогнозы по урожаю российской пшеницы

Минсельхоз США резко снизил прогнозы по урожаю и экспорту российской пшеницы в 2021 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых в Новосибирской области
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Минсельхоз США резко снизил прогнозы по урожаю и экспорту российской пшеницы в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года), в результате, по оценке ведомства, Россия может разделить первое место по поставкам данной культуры с Евросоюзом, следует из августовского обзора министерства.
Так, текущая оценка министерства по урожаю пшеницы в текущем сезоне (то есть в 2021 календарном году) — 72,5 миллиона тонн, тогда как июльская оценка составляла 85 миллионов тонн. Прогноз по экспорту пшеницы снижен до 35 миллионов тонн с 40 миллионов.
Трититригия - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 09:00Наука
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Оценка Минсельхоза США по экспорту пшеницы из Соединенных Штатов — 24,5 миллиона тонн (прогноз сохранен), из стран Евросоюза — 35 миллионов тонн (оценка повышена с 34 миллионов тонн).
Урожай пшеницы в Евросоюзе в сезоне 2021-2022 годов оценивается министерством в 138,6 миллиона тонн (прогноз повышен с 138,2 миллиона тонн), в США — 46,179 миллиона тонн (оценка снижена с 47,519 миллиона тонн). Глобальное производство пшеницы в текущем сезоне может составить 776,909 миллиона тонн против 775,839 миллиона в текущем сезоне (июльская оценка — 792,399 миллиона).
Минсельхоз России 7 июля сообщил, что, по предварительным оценкам министерства, поставки зерна из России на рынки третьих стран в 2020-2021 сельхозгоду превысят 48 миллионов тонн, пшеницы — 37,5 миллиона тонн. Позже, 20 июля, замглавы Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что экспорт зерна в прошлом сезоне мог в результате достичь 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона тонн. Экспортный потенциал зерна в 2021-2022 сельхозгоду оценивается в 51 миллион тонн.
Россия в 2020 году собрала второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор зерновых культур составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы — 85,896 миллиона тонн. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз России ожидает урожай зерна в 2021 году на уровне 127,4 миллиона тонн, пшеницы — 81 миллион тонн.
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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ЭкономикаСШАМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Россия
 
 
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