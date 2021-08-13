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Россияне назвали самые сложные профессии
Россияне назвали самые сложные профессии - РИА Новости, 13.08.2021
Россияне назвали самые сложные профессии
Россияне назвали самыми сложными профессии врача, космонавта и шахтера, показало исследование сервисов "Работа.ру" и "СберЗдоровье", которое есть в распоряжение РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T07:13
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россияне назвали самыми сложными профессии врача, космонавта и шахтера, показало исследование сервисов "Работа.ру" и "СберЗдоровье", которое есть в распоряжение РИА Новости.В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей "Работы.ру" старше 18 лет из всех субъектов РФ. Более половины опрошенных (52%) при этом отметили, что тяжелее всех остальных профессия врача.Еще около трети респондентов указали на сложность профессий космонавтов (34%) и шахтеров (32%). Трудности работы саперов выделили 30% участников исследования. 26% опрошенных жителей России считают самой сложной профессию пожарных, 24% — пилотов, а 23% — учителей.Сложность деятельности водолазов отметили 15% респондентов, 13% — программистов, 12% — военных, по 10% — химиков и инженеров. Другие профессии получили менее 10% голосов, а в варианте "Другое" 8% опрошенных чаще всего указывали, что все профессии сложные по-своему.Уровень сложности профессий больше всего зависит от высокого уровня ответственности — это отметили 53% опрошенных. 41% респондентов также указали на высокий уровень опасности для жизни и здоровья представителей сложных профессий. Еще 38% участников исследования отметили эмоциональный накал в работе, а 32% опрошенных указали на высокие требования к квалификации и постоянное обучение. 30% опрошенных отметили тяжелые условия труда в сложных профессиях, 18% — ненормированный рабочий график, а 12% — низкую зарплату.
https://ria.ru/20210524/professii-1733588641.html
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общество, москва, россия, работа.ру, навигатор абитуриента, кем стать
07:13 13.08.2021 (обновлено: 09:09 13.08.2021)
 
Россияне назвали самые сложные профессии

Исследование сервисов "Работа.ру" и "СберЗдоровье" выявило самые сложные профессии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россияне назвали самыми сложными профессии врача, космонавта и шахтера, показало исследование сервисов "Работа.ру" и "СберЗдоровье", которое есть в распоряжение РИА Новости.
В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей "Работы.ру" старше 18 лет из всех субъектов РФ. Более половины опрошенных (52%) при этом отметили, что тяжелее всех остальных профессия врача.
"От врача требуется владение огромным количеством важных навыков — искусством эффективной коммуникации с пациентом, умением дедуктивно мыслить и принимать важные решения в условиях недостатка информации. Также у врача должны быть хорошие знания в базовых естественных науках, таких как физиология, анатомия, фармакология, биохимия, гистология, эмбриология и умение связывать физиологические процессы с конкретной клинической картиной", - прокомментировал руководитель направления обучения врачей телемедицины "СберЗдоровья" Дмитрий Василенко.
Еще около трети респондентов указали на сложность профессий космонавтов (34%) и шахтеров (32%). Трудности работы саперов выделили 30% участников исследования. 26% опрошенных жителей России считают самой сложной профессию пожарных, 24% — пилотов, а 23% — учителей.
Сложность деятельности водолазов отметили 15% респондентов, 13% — программистов, 12% — военных, по 10% — химиков и инженеров. Другие профессии получили менее 10% голосов, а в варианте "Другое" 8% опрошенных чаще всего указывали, что все профессии сложные по-своему.
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Уровень сложности профессий больше всего зависит от высокого уровня ответственности — это отметили 53% опрошенных. 41% респондентов также указали на высокий уровень опасности для жизни и здоровья представителей сложных профессий. Еще 38% участников исследования отметили эмоциональный накал в работе, а 32% опрошенных указали на высокие требования к квалификации и постоянное обучение. 30% опрошенных отметили тяжелые условия труда в сложных профессиях, 18% — ненормированный рабочий график, а 12% — низкую зарплату.
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