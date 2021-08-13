https://ria.ru/20210813/professii-1745570740.html

Россияне назвали самые сложные профессии

Россияне назвали самые сложные профессии - РИА Новости, 13.08.2021

Россияне назвали самые сложные профессии

Россияне назвали самыми сложными профессии врача, космонавта и шахтера, показало исследование сервисов "Работа.ру" и "СберЗдоровье", которое есть в распоряжение РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T07:13

2021-08-13T07:13

2021-08-13T09:09

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россияне назвали самыми сложными профессии врача, космонавта и шахтера, показало исследование сервисов "Работа.ру" и "СберЗдоровье", которое есть в распоряжение РИА Новости.В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей "Работы.ру" старше 18 лет из всех субъектов РФ. Более половины опрошенных (52%) при этом отметили, что тяжелее всех остальных профессия врача.Еще около трети респондентов указали на сложность профессий космонавтов (34%) и шахтеров (32%). Трудности работы саперов выделили 30% участников исследования. 26% опрошенных жителей России считают самой сложной профессию пожарных, 24% — пилотов, а 23% — учителей.Сложность деятельности водолазов отметили 15% респондентов, 13% — программистов, 12% — военных, по 10% — химиков и инженеров. Другие профессии получили менее 10% голосов, а в варианте "Другое" 8% опрошенных чаще всего указывали, что все профессии сложные по-своему.Уровень сложности профессий больше всего зависит от высокого уровня ответственности — это отметили 53% опрошенных. 41% респондентов также указали на высокий уровень опасности для жизни и здоровья представителей сложных профессий. Еще 38% участников исследования отметили эмоциональный накал в работе, а 32% опрошенных указали на высокие требования к квалификации и постоянное обучение. 30% опрошенных отметили тяжелые условия труда в сложных профессиях, 18% — ненормированный рабочий график, а 12% — низкую зарплату.

https://ria.ru/20210524/professii-1733588641.html

https://ria.ru/20210708/vakansii-1740371839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, россия, работа.ру, навигатор абитуриента, кем стать