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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Воронеже
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Воронеже
Состояние 13 госпитализированных после взрыва автобуса в Воронеже стабильное, без отрицательной динамики, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:56
2021-08-13T14:50
происшествия
воронеж
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
взрыв автобуса в воронеже
михаил мурашко
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Состояние 13 госпитализированных после взрыва автобуса в Воронеже стабильное, без отрицательной динамики, сообщила пресс-служба Минздрава."Еще четверо пострадавших получают помощь амбулаторно", — говорится в сообщении.Медицинскую помощь пациентам оказывают в полном объеме, министр здравоохранения Михаил Мурашко взял это на личный контроль, подчеркнули в пресс-службе.Ранее главврач больницы скорой медицинской помощи № 1 Игорь Банин сообщил, что четверо пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести, но прогноз внушает оптимизм.Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 35 пассажиров, взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" накануне вечером. По последним данным, при этом получили ранения 19 человек, две женщины позже умерли в больнице.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии.
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происшествия, воронеж, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, взрыв автобуса в воронеже, михаил мурашко
13:56 13.08.2021 (обновлено: 14:50 13.08.2021)
 
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Воронеже

Минздрав: состояние 13 госпитализированных после взрыва в Воронеже стабильное

© REUTERS / Vladimir LavrovМесто взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / Vladimir Lavrov
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Состояние 13 госпитализированных после взрыва автобуса в Воронеже стабильное, без отрицательной динамики, сообщила пресс-служба Минздрава.
"Еще четверо пострадавших получают помощь амбулаторно", — говорится в сообщении.
Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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Медицинскую помощь пациентам оказывают в полном объеме, министр здравоохранения Михаил Мурашко взял это на личный контроль, подчеркнули в пресс-службе.
Ранее главврач больницы скорой медицинской помощи № 1 Игорь Банин сообщил, что четверо пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести, но прогноз внушает оптимизм.
Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 35 пассажиров, взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" накануне вечером. По последним данным, при этом получили ранения 19 человек, две женщины позже умерли в больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии.
"Дорога была засыпана стеклом": взрыв автобуса в Воронеже
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Пассажирский автобус маршрута 10А взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" вечером 12 августа.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
1 из 10

Пассажирский автобус маршрута 10А взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" вечером 12 августа.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© AFP 2021 / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITEE

В момент взрыва внутри было более 30 пассажиров, все сидячие места были заняты.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
2 из 10

В момент взрыва внутри было более 30 пассажиров, все сидячие места были заняты.

© AFP 2021 / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITEE
© REUTERS / Vladimir Lavrov

По словам водителя, взрыв прогремел, когда он собирался отъезжать от остановки.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
3 из 10

По словам водителя, взрыв прогремел, когда он собирался отъезжать от остановки.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© AP Photo / Kristina Brazhnikova

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
4 из 10

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

© AP Photo / Kristina Brazhnikova
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Выбираться наружу пострадавшим помогали прохожие.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
5 из 10

Выбираться наружу пострадавшим помогали прохожие.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© AP Photo / Kristina Brazhnikova

По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа. "Вся дорога засыпана стеклом была", — рассказали очевидцы.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
6 из 10

По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа. "Вся дорога засыпана стеклом была", — рассказали очевидцы.

© AP Photo / Kristina Brazhnikova
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Сначала сообщалось, что взорвалось газовое оборудование, однако компания-перевозчик заявила, что автобус был дизельным.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
7 из 10

Сначала сообщалось, что взорвалось газовое оборудование, однако компания-перевозчик заявила, что автобус был дизельным.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© РИА Новости / Правительство Воронежа / Перейти в фотобанк

Перед выходом на маршрут автобус был исправен, сообщил представитель перевозчика.

Взорвавшийся пассажирский автобус на остановке у перекрестка улиц Плехановская и Кольцовская в Воронеже
8 из 10

Перед выходом на маршрут автобус был исправен, сообщил представитель перевозчика.

© РИА Новости / Правительство Воронежа
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Возбуждено уголовное дело. Материалы с места ЧП изучают взрывотехники ФСБ, эксперты Национального антитеррористического комитета.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
9 из 10

Возбуждено уголовное дело. Материалы с места ЧП изучают взрывотехники ФСБ, эксперты Национального антитеррористического комитета.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
10 из 10

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
1 из 10

Пассажирский автобус маршрута 10А взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" вечером 12 августа.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
2 из 10

В момент взрыва внутри было более 30 пассажиров, все сидячие места были заняты.

© AFP 2021 / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITEE
3 из 10

По словам водителя, взрыв прогремел, когда он собирался отъезжать от остановки.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
4 из 10

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

© AP Photo / Kristina Brazhnikova
5 из 10

Выбираться наружу пострадавшим помогали прохожие.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
6 из 10

По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа. "Вся дорога засыпана стеклом была", — рассказали очевидцы.

© AP Photo / Kristina Brazhnikova
7 из 10

Сначала сообщалось, что взорвалось газовое оборудование, однако компания-перевозчик заявила, что автобус был дизельным.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
8 из 10

Перед выходом на маршрут автобус был исправен, сообщил представитель перевозчика.

© РИА Новости / Правительство Воронежа
Перейти в фотобанк
9 из 10

Возбуждено уголовное дело. Материалы с места ЧП изучают взрывотехники ФСБ, эксперты Национального антитеррористического комитета.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
10 из 10

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
 
ПроисшествияВоронежМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияВзрыв автобуса в ВоронежеМихаил Мурашко
 
 
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