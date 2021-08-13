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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Воронеже

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Воронеже

Состояние 13 госпитализированных после взрыва автобуса в Воронеже стабильное, без отрицательной динамики, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T13:56

2021-08-13T13:56

2021-08-13T14:50

происшествия

воронеж

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

взрыв автобуса в воронеже

михаил мурашко

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Состояние 13 госпитализированных после взрыва автобуса в Воронеже стабильное, без отрицательной динамики, сообщила пресс-служба Минздрава."Еще четверо пострадавших получают помощь амбулаторно", — говорится в сообщении.Медицинскую помощь пациентам оказывают в полном объеме, министр здравоохранения Михаил Мурашко взял это на личный контроль, подчеркнули в пресс-службе.Ранее главврач больницы скорой медицинской помощи № 1 Игорь Банин сообщил, что четверо пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести, но прогноз внушает оптимизм.Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 35 пассажиров, взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" накануне вечером. По последним данным, при этом получили ранения 19 человек, две женщины позже умерли в больнице.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210813/voronezh-1745625188.html

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происшествия, воронеж, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, взрыв автобуса в воронеже, михаил мурашко