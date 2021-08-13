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Минцифры избавилось от импортного ПО в "электронном правительстве"
Минцифры избавилось от импортного ПО в "электронном правительстве" - РИА Новости, 13.08.2021
Минцифры избавилось от импортного ПО в "электронном правительстве"
Минцифры полностью перешло на российское программное обеспечение в системах "электронного правительства", заявил глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:25
2021-08-13T14:00
общество
технологии
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Минцифры полностью перешло на российское программное обеспечение в системах "электронного правительства", заявил глава министерства Максут Шадаев.Причиной такого решения, по его словам, стал масштабный сбой на портале госуслуг в мае прошлого года, который длился почти сутки."Это был хороший урок, потому что благодаря этому мы провели большую работу по модернизации, масштабированию, по переписыванию во многом той наследованной инфраструктуры "электронного правительства", перешли на современные технологии, микросервисную архитектуру, полностью избавились от импортного ПО в составе "электронного правительства", — сказал он на форуме "Цифровая эволюция", который проходит в Калуге.Министр также указал, что в связи с распространением электронных сервисов власти столкнулись с большим числом попыток провести мошеннические действия в отношении пользователей госуслуг. В связи с этим, как отметил Шадаев, ведомство поменяло алгоритм изменения учетных записей и усилило меры, связанные со вторым фактором подтверждения.
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общество, технологии, максут шадаев, россия
13:25 13.08.2021 (обновлено: 14:00 13.08.2021)
 
Минцифры избавилось от импортного ПО в "электронном правительстве"

Минцифры избавилось от импортного ПО в "электронном правительстве" после сбоя в работе госуслуг

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Минцифры полностью перешло на российское программное обеспечение в системах "электронного правительства", заявил глава министерства Максут Шадаев.
Причиной такого решения, по его словам, стал масштабный сбой на портале госуслуг в мае прошлого года, который длился почти сутки.
"Это был хороший урок, потому что благодаря этому мы провели большую работу по модернизации, масштабированию, по переписыванию во многом той наследованной инфраструктуры "электронного правительства", перешли на современные технологии, микросервисную архитектуру, полностью избавились от импортного ПО в составе "электронного правительства", — сказал он на форуме "Цифровая эволюция", который проходит в Калуге.
Министр также указал, что в связи с распространением электронных сервисов власти столкнулись с большим числом попыток провести мошеннические действия в отношении пользователей госуслуг. В связи с этим, как отметил Шадаев, ведомство поменяло алгоритм изменения учетных записей и усилило меры, связанные со вторым фактором подтверждения.
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ОбществоТехнологииМаксут ШадаевРоссия
 
 
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