https://ria.ru/20210813/plimut-1745706538.html
В Британии призвали расследовать, откуда у "плимутского стрелка" оружие
В Британии призвали расследовать, откуда у "плимутского стрелка" оружие - РИА Новости, 13.08.2021
В Британии призвали расследовать, откуда у "плимутского стрелка" оружие
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал "тщательно расследовать" наличие лицензии на оружие у человека, устроившего стрельбу в Плимуте, а также... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T21:03
2021-08-13T21:03
2021-08-13T21:03
в мире
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борис джонсон
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ЛОНДОН, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал "тщательно расследовать" наличие лицензии на оружие у человека, устроившего стрельбу в Плимуте, а также выразил соболезнования семьям погибших.Ранее глава полиции графств Девон и Корнуэлл Шон Сойер в ходе брифинга заявил, что подозреваемый 22-летний Джейк Дэвисон был обладателем лицензии на оружие. При этом он отметил, что пока нельзя подтвердить, касалась ли она использованного оружия. По его словам, оружие было изъято с места преступления для экспертизы."Я могу сказать на данном этапе, что мысленно я с семьями тех, кто скончался в ходе этой трагедии, ужасающего происшествия... Вопрос, который вы задали (о лицензии на оружие - ред.), правильный, но нужно в этой связи провести тщательное расследование", - заявил Джонсон в эфире телеканала Sky News.Премьер поблагодарил полицию и экстренные службы за проявленную оперативность.Ранее глава полиции подтвердил гибель шести человек, включая подозреваемого Джейка Дэвисона, в результате инцидента со стрельбой в Плимуте на юго-западе Англии, произошедшего в четверг. В числе убитых трехлетняя девочка и мать подозреваемого. Полиция не рассматривает происшествие как теракт, расследование продолжается.
https://ria.ru/20210813/blackpill-1745614977.html
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в мире, англия, девон, борис джонсон
В Британии призвали расследовать, откуда у "плимутского стрелка" оружие
Премьер Британии Джонсон призвал расследовать, откуда у "плимутского стрелка" лицензия на оружие