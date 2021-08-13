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В Сети решили заработать на слезах Лионеля Месси
В Сети решили заработать на слезах Лионеля Месси - РИА Новости, 13.08.2021
В Сети решили заработать на слезах Лионеля Месси
В Аргентине захотели подзаработать на эмоциях экс-футболиста "Барселоны" Лионеля Месси. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T15:00
2021-08-13T15:00
2021-08-13T17:29
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Платок с соплями Лионеля Месси продают за миллион долларов
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Аргентине захотели подзаработать на эмоциях экс-футболиста "Барселоны" Лионеля Месси.В частности, житель Буэнос-Айреса решил продать "оригинал" платка, которым Месси утирал слезы на прощальной пресс-конференции, за десять тысяч долларов. Интернет-пользователь утверждает, что на нем "генетический материал Лионеля". В начале августа "Барселона" заявила о невозможности продлить контракт с шестикратным обладателем "Золотого мяча" из-за финансовых ограничений испанской лиги.На этой неделе Месси подписал контракт с "ПСЖ".
https://rsport.ria.ru/20210812/messi-1745492847.html
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в мире, спорт, футбол, лионель месси, барселона (футбол), пари сен-жермен
15:00 13.08.2021 (обновлено: 17:29 13.08.2021)
В Сети решили заработать на слезах Лионеля Месси
Платок, которым Месси вытирал слезы на прощании с "Барселоной", продают за десять тысяч долларов
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Аргентине захотели подзаработать на эмоциях экс-футболиста "Барселоны" Лионеля Месси.
В частности, житель Буэнос-Айреса решил продать "оригинал" платка, которым Месси утирал слезы на прощальной пресс-конференции, за десять тысяч долларов. Интернет-пользователь утверждает, что на нем "генетический материал Лионеля".
В начале августа "Барселона" заявила о невозможности продлить контракт с шестикратным обладателем "Золотого мяча" из-за финансовых ограничений испанской лиги.
На этой неделе Месси подписал контракт с "ПСЖ".