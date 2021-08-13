https://ria.ru/20210813/paltok-1745647411.html

В Сети решили заработать на слезах Лионеля Месси

В Сети решили заработать на слезах Лионеля Месси - РИА Новости, 13.08.2021

В Сети решили заработать на слезах Лионеля Месси

В Аргентине захотели подзаработать на эмоциях экс-футболиста "Барселоны" Лионеля Месси. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T15:00

2021-08-13T15:00

2021-08-13T17:29

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барселона (футбол)

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Платок с соплями Лионеля Месси продают за миллион долларов

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Аргентине захотели подзаработать на эмоциях экс-футболиста "Барселоны" Лионеля Месси.В частности, житель Буэнос-Айреса решил продать "оригинал" платка, которым Месси утирал слезы на прощальной пресс-конференции, за десять тысяч долларов. Интернет-пользователь утверждает, что на нем "генетический материал Лионеля". В начале августа "Барселона" заявила о невозможности продлить контракт с шестикратным обладателем "Золотого мяча" из-за финансовых ограничений испанской лиги.На этой неделе Месси подписал контракт с "ПСЖ".

https://rsport.ria.ru/20210812/messi-1745492847.html

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в мире, спорт, футбол, лионель месси, барселона (футбол), пари сен-жермен