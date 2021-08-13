Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/obstrel-1745599801.html
Азербайджан обвинил Армению в обстреле окрестностей Шуши
Азербайджан обвинил Армению в обстреле окрестностей Шуши - РИА Новости, 13.08.2021
Азербайджан обвинил Армению в обстреле окрестностей Шуши
Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле со стороны вооруженных сил Армении окрестностей города Шуша. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:20
2021-08-13T11:20
в мире
армения
азербайджан
москва
минобороны азербайджана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741856358_0:12:2472:1403_1920x0_80_0_0_ec386f0c7c3a0f983e7c6d9edcdcb986.jpg
БАКУ, 13 авг – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле со стороны вооруженных сил Армении окрестностей города Шуша."Двенадцатого августа в 21.26 (20.26 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Хазинавар Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гарыгышлаг Лачинского района. Тринадцатого августа с 2.30 (1.30 мск) из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Йухары Вейселли Физулинского района, Сыгнах Ходжалинского района и в окрестностях города Шуша", - говорится в заявлении пресс-службы азербайджанского военного ведомства.Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет."Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - добавили в минобороны Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210810/armeniya-1745266325.html
https://ria.ru/20210805/granitsa-1744549328.html
армения
азербайджан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741856358_467:0:2472:1504_1920x0_80_0_0_fe4ed29d815961821d629bb2cef58c8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, армения, азербайджан, москва, минобороны азербайджана
11:20 13.08.2021
 
Азербайджан обвинил Армению в обстреле окрестностей Шуши

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле окрестностей Шуши со стороны Армении

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенное строение в городе Шуша
Разрушенное строение в городе Шуша - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАКУ, 13 авг – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле со стороны вооруженных сил Армении окрестностей города Шуша.
"Двенадцатого августа в 21.26 (20.26 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Хазинавар Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гарыгышлаг Лачинского района. Тринадцатого августа с 2.30 (1.30 мск) из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Йухары Вейселли Физулинского района, Сыгнах Ходжалинского района и в окрестностях города Шуша", - говорится в заявлении пресс-службы азербайджанского военного ведомства.
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян у штаба партии Гражданский договор в Ереване после завершения досрочных выборов в парламент Армении - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 21:46
Пашинян заявил о ключевой роли ОДКБ в безопасности Армении
Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.
"Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - добавили в минобороны Азербайджана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Защитный шлем военнослужащего - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 17:28
В МИД оценили идею о российских военных на границе Армении и Азербайджана
 
В миреАрменияАзербайджанМоскваМинобороны Азербайджана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
Лента новостейМолния