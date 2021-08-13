https://ria.ru/20210813/obstrel-1745599801.html

Азербайджан обвинил Армению в обстреле окрестностей Шуши

Азербайджан обвинил Армению в обстреле окрестностей Шуши - РИА Новости, 13.08.2021

Азербайджан обвинил Армению в обстреле окрестностей Шуши

Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле со стороны вооруженных сил Армении окрестностей города Шуша. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:20

2021-08-13T11:20

2021-08-13T11:20

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азербайджан

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БАКУ, 13 авг – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле со стороны вооруженных сил Армении окрестностей города Шуша."Двенадцатого августа в 21.26 (20.26 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Хазинавар Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гарыгышлаг Лачинского района. Тринадцатого августа с 2.30 (1.30 мск) из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Йухары Вейселли Физулинского района, Сыгнах Ходжалинского района и в окрестностях города Шуша", - говорится в заявлении пресс-службы азербайджанского военного ведомства.Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет."Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - добавили в минобороны Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210810/armeniya-1745266325.html

https://ria.ru/20210805/granitsa-1744549328.html

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