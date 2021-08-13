https://ria.ru/20210813/nasledstvo-1745566612.html

Юрист предупредил о подводных камнях унаследованных квартир

Юрист предупредил о подводных камнях унаследованных квартир - РИА Новости, 13.08.2021

Юрист предупредил о подводных камнях унаследованных квартир

Сделка по продаже наследуемой квартиры может быть оспорена в суде, если впоследствии выясняется, что изначально на нее было больше претендентов, заявил... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T02:25

2021-08-13T02:25

2021-08-13T02:26

общество

жилье

недвижимость

наследство

россия

григорий скрипилев

интерцессия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сделка по продаже наследуемой квартиры может быть оспорена в суде, если впоследствии выясняется, что изначально на нее было больше претендентов, заявил агентству "Прайм" руководитель юридической практики компании "Интерцессия" Григорий Скрипилев.Эксперт подчеркнул, что в России все нюансы наследственных правоотношений регулируются Гражданским Кодексом, в котором указаны, в том числе и нормы сложных случаев наследования: и когда наследодатель оформил завещание (наследование по завещанию), и когда этот документ не был составлен (наследование по закону)Он подчеркнул, что при составлении завещания есть важное правило — несовершеннолетние или нетрудоспособные ближайшие родственники всегда имеют право на наследство. Однако, если владелец имущества не составлял никаких документов, то оно входит в наследственную массу, и она делится между наследниками в порядке определенных законом наследственных очередей в зависимости от степени родства, продолжил юрист."Наследниками первой очереди являются дети, родители и супруги, за ними идут лица, которые были на иждивении человека не меньше года до его смерти. Ко второй очереди относятся: братья, сестры, бабушки и дедушки. Родственники одной очереди получают наследство в равных долях", — добавил собеседник агентства.При этом, напомнил Скрипилев, срок, в течение которого наследники могут заявить о своих правах, составляет всего лишь шесть месяцев со дня смерти наследователя. Тем не менее, если не успеть за этот период, то можно обратиться в суд для восстановления прав — понадобятся лишь паспорт и посещение нотариуса по месту последней регистрации наследодателя, пояснил эксперт.Если впоследствии выясняется, что наследовать квартиру могут сразу несколько человек, тогда претенденты на квартиру могут оспорить уже совершенную сделку в суде. Чтобы избежать разногласия, один наследник может предложить другому выкупить свою долю. Когда речь идет о несовершеннолетнем гражданине, то потребуется согласие на совершение сделки от органов опеки или попечительства, заключил Скрипилев.

https://ria.ru/20210811/nasledstvo-1745280217.html

https://realty.ria.ru/20210629/vzyatochniki-1738925346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, жилье, недвижимость, наследство, россия, григорий скрипилев, интерцессия