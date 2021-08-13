https://ria.ru/20210813/nasledstvo-1745566612.html
Юрист предупредил о подводных камнях унаследованных квартир
Юрист предупредил о подводных камнях унаследованных квартир - РИА Новости, 13.08.2021
Юрист предупредил о подводных камнях унаследованных квартир
Сделка по продаже наследуемой квартиры может быть оспорена в суде, если впоследствии выясняется, что изначально на нее было больше претендентов, заявил... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T02:25
2021-08-13T02:25
2021-08-13T02:26
общество
жилье
недвижимость
наследство
россия
григорий скрипилев
интерцессия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сделка по продаже наследуемой квартиры может быть оспорена в суде, если впоследствии выясняется, что изначально на нее было больше претендентов, заявил агентству "Прайм" руководитель юридической практики компании "Интерцессия" Григорий Скрипилев.Эксперт подчеркнул, что в России все нюансы наследственных правоотношений регулируются Гражданским Кодексом, в котором указаны, в том числе и нормы сложных случаев наследования: и когда наследодатель оформил завещание (наследование по завещанию), и когда этот документ не был составлен (наследование по закону)Он подчеркнул, что при составлении завещания есть важное правило — несовершеннолетние или нетрудоспособные ближайшие родственники всегда имеют право на наследство. Однако, если владелец имущества не составлял никаких документов, то оно входит в наследственную массу, и она делится между наследниками в порядке определенных законом наследственных очередей в зависимости от степени родства, продолжил юрист."Наследниками первой очереди являются дети, родители и супруги, за ними идут лица, которые были на иждивении человека не меньше года до его смерти. Ко второй очереди относятся: братья, сестры, бабушки и дедушки. Родственники одной очереди получают наследство в равных долях", — добавил собеседник агентства.При этом, напомнил Скрипилев, срок, в течение которого наследники могут заявить о своих правах, составляет всего лишь шесть месяцев со дня смерти наследователя. Тем не менее, если не успеть за этот период, то можно обратиться в суд для восстановления прав — понадобятся лишь паспорт и посещение нотариуса по месту последней регистрации наследодателя, пояснил эксперт.Если впоследствии выясняется, что наследовать квартиру могут сразу несколько человек, тогда претенденты на квартиру могут оспорить уже совершенную сделку в суде. Чтобы избежать разногласия, один наследник может предложить другому выкупить свою долю. Когда речь идет о несовершеннолетнем гражданине, то потребуется согласие на совершение сделки от органов опеки или попечительства, заключил Скрипилев.
https://ria.ru/20210811/nasledstvo-1745280217.html
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общество, жилье, недвижимость, наследство, россия, григорий скрипилев, интерцессия
02:25 13.08.2021 (обновлено: 02:26 13.08.2021)
Юрист предупредил о подводных камнях унаследованных квартир
Юрист Скрипилев: у уже проданной квартиры могут появиться новые наследники
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Сделка по продаже наследуемой квартиры может быть оспорена в суде, если впоследствии выясняется, что изначально на нее было больше претендентов, заявил агентству "Прайм
" руководитель юридической практики компании "Интерцессия" Григорий Скрипилев.
Эксперт подчеркнул, что в России
все нюансы наследственных правоотношений регулируются Гражданским Кодексом, в котором указаны, в том числе и нормы сложных случаев наследования: и когда наследодатель оформил завещание (наследование по завещанию), и когда этот документ не был составлен (наследование по закону)
"Чаще всего гражданам в наследство достается недвижимость. Например, квартиру можно унаследовать как по завещанию, так и по закону. В первом случае владелец должен обратиться к нотариусу, чтобы он грамотно составил завещание и заверил документ. В нем могут быть указаны любые наследники — не только родственники", — пояснил Скрипилев.
Он подчеркнул, что при составлении завещания есть важное правило — несовершеннолетние или нетрудоспособные ближайшие родственники всегда имеют право на наследство. Однако, если владелец имущества не составлял никаких документов, то оно входит в наследственную массу, и она делится между наследниками в порядке определенных законом наследственных очередей в зависимости от степени родства, продолжил юрист.
"Наследниками первой очереди являются дети, родители и супруги, за ними идут лица, которые были на иждивении человека не меньше года до его смерти. Ко второй очереди относятся: братья, сестры, бабушки и дедушки. Родственники одной очереди получают наследство в равных долях", — добавил собеседник агентства.
При этом, напомнил Скрипилев, срок, в течение которого наследники могут заявить о своих правах, составляет всего лишь шесть месяцев со дня смерти наследователя. Тем не менее, если не успеть за этот период, то можно обратиться в суд для восстановления прав — понадобятся лишь паспорт и посещение нотариуса по месту последней регистрации наследодателя, пояснил эксперт.
Если впоследствии выясняется, что наследовать квартиру могут сразу несколько человек, тогда претенденты на квартиру могут оспорить уже совершенную сделку в суде. Чтобы избежать разногласия, один наследник может предложить другому выкупить свою долю. Когда речь идет о несовершеннолетнем гражданине, то потребуется согласие на совершение сделки от органов опеки или попечительства, заключил Скрипилев.