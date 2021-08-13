https://ria.ru/20210813/museum-1745343273.html

В Музее Москвы открылась выставка южнокорейских и российских художников

В Музее Москвы открылась выставка южнокорейских и российских художников - РИА Новости, 13.08.2021

В Музее Москвы открылась выставка южнокорейских и российских художников

В Музее Москвы открылась выставка "Москва — Сеул: общие замыслы", на которой представлены работы современных российских и южнокорейских художников, сообщает... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:03

2021-08-13T11:03

2021-08-13T11:06

культура

сеул

москва

музей москвы

выставки

южная корея

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Музее Москвы открылась выставка "Москва — Сеул: общие замыслы", на которой представлены работы современных российских и южнокорейских художников, сообщает пресс-служба музея. В экспозиции — произведения мастеров, чье творчество связано с двумя столицами. Работы демонстрируются попарно. "Внутри выставочного пространства представители Москвы и Сеула находятся в диалоге на близкие им темы: соотношение глобального и локального, личной и национальной идентичностей, пространства и памяти, традиций и современности, — говорится в пресс-релизе. — При этом творчество художников имеет очевидные технические и жанровые различия".Одна из задач выставки — исследовать то, какое влияние Сеул и Москва оказывают на художников и как это отображается в их произведениях. Также проект пытается определить кросс-культурные параллели в проблемах, идеях и техниках мастеров из России и Южной Кореи.В проекте участвуют AES+F, crocodilePOWER, Recycle Group, Генсу Ан, Даниил Антропов, Анка Ахалая, Алексей Дубинский, Гибом Квон, Джей Йонг Ким, Таисия Короткова, Максим Ксута, Алексей Кузнецов, Чонун Ли, Джанг Ен Мин, Владимир Мартиросов, Павел Отдельнов, Кван Йонг Чан, Ли Чинчжу, Юнген Чон, Суан Чхве, Урам Чхве, Генчхоль Щин.Экспозиция приурочена к тридцатилетней годовщине установления дипломатических отношений между современной Россией и Республикой Кореей и побратимских отношений между Москвой и Сеулом.Выставка продлится до 7 ноября 2021 года.

https://ria.ru/20210811/goelro-1745172366.html

сеул

москва

южная корея

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сеул, москва, музей москвы, выставки, южная корея, россия