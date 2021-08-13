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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210813/museum-1745343273.html
В Музее Москвы открылась выставка южнокорейских и российских художников
В Музее Москвы открылась выставка южнокорейских и российских художников - РИА Новости, 13.08.2021
В Музее Москвы открылась выставка южнокорейских и российских художников
В Музее Москвы открылась выставка "Москва — Сеул: общие замыслы", на которой представлены работы современных российских и южнокорейских художников, сообщает... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:03
2021-08-13T11:06
культура
сеул
москва
музей москвы
выставки
южная корея
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Музее Москвы открылась выставка "Москва — Сеул: общие замыслы", на которой представлены работы современных российских и южнокорейских художников, сообщает пресс-служба музея. В экспозиции — произведения мастеров, чье творчество связано с двумя столицами. Работы демонстрируются попарно. "Внутри выставочного пространства представители Москвы и Сеула находятся в диалоге на близкие им темы: соотношение глобального и локального, личной и национальной идентичностей, пространства и памяти, традиций и современности, — говорится в пресс-релизе. — При этом творчество художников имеет очевидные технические и жанровые различия".Одна из задач выставки — исследовать то, какое влияние Сеул и Москва оказывают на художников и как это отображается в их произведениях. Также проект пытается определить кросс-культурные параллели в проблемах, идеях и техниках мастеров из России и Южной Кореи.В проекте участвуют AES+F, crocodilePOWER, Recycle Group, Генсу Ан, Даниил Антропов, Анка Ахалая, Алексей Дубинский, Гибом Квон, Джей Йонг Ким, Таисия Короткова, Максим Ксута, Алексей Кузнецов, Чонун Ли, Джанг Ен Мин, Владимир Мартиросов, Павел Отдельнов, Кван Йонг Чан, Ли Чинчжу, Юнген Чон, Суан Чхве, Урам Чхве, Генчхоль Щин.Экспозиция приурочена к тридцатилетней годовщине установления дипломатических отношений между современной Россией и Республикой Кореей и побратимских отношений между Москвой и Сеулом.Выставка продлится до 7 ноября 2021 года.
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сеул, москва, музей москвы, выставки, южная корея, россия
11:03 13.08.2021 (обновлено: 11:06 13.08.2021)
 

В Музее Москвы открылась выставка южнокорейских и российских художников

© Предоставлено пресс-службой Музея МосквыЧинчжу Ли. Три вопроса. 2019 год
Чинчжу Ли. Три вопроса. 2019 год
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Музее Москвы открылась выставка "Москва — Сеул: общие замыслы", на которой представлены работы современных российских и южнокорейских художников, сообщает пресс-служба музея.
В экспозиции — произведения мастеров, чье творчество связано с двумя столицами. Работы демонстрируются попарно.
"Внутри выставочного пространства представители Москвы и Сеула находятся в диалоге на близкие им темы: соотношение глобального и локального, личной и национальной идентичностей, пространства и памяти, традиций и современности, — говорится в пресс-релизе. — При этом творчество художников имеет очевидные технические и жанровые различия".
Одна из задач выставки — исследовать то, какое влияние Сеул и Москва оказывают на художников и как это отображается в их произведениях. Также проект пытается определить кросс-культурные параллели в проблемах, идеях и техниках мастеров из России и Южной Кореи.
© Предоставлено пресс-службой Музея МосквыcrocodilePOWER. Мой разум говорит нет. 2020 год
crocodilePOWER. Мой разум говорит нет. 2020 год
1 из 3
crocodilePOWER. Мой разум говорит нет. 2020 год
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Предоставлено пресс-службой Музея МосквыУрам Чхве. Чакра-2552-а. 2008 год
Урам Чхве. Чакра-2552-а. 2008 год
2 из 3
Урам Чхве. Чакра-2552-а. 2008 год
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Предоставлено пресс-службой Музея МосквыГёнсу Ан. Зелень. 2014 год
Гёнсу Ан. Зелень. 2014 год
3 из 3
Гёнсу Ан. Зелень. 2014 год
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
1 из 3
crocodilePOWER. Мой разум говорит нет. 2020 год
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
2 из 3
Урам Чхве. Чакра-2552-а. 2008 год
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
3 из 3
Гёнсу Ан. Зелень. 2014 год
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
В проекте участвуют AES+F, crocodilePOWER, Recycle Group, Генсу Ан, Даниил Антропов, Анка Ахалая, Алексей Дубинский, Гибом Квон, Джей Йонг Ким, Таисия Короткова, Максим Ксута, Алексей Кузнецов, Чонун Ли, Джанг Ен Мин, Владимир Мартиросов, Павел Отдельнов, Кван Йонг Чан, Ли Чинчжу, Юнген Чон, Суан Чхве, Урам Чхве, Генчхоль Щин.
© Предоставлено пресс-службой Музея МосквыТаисия Короткова. Бункер. Из серии "‎Темный лес". 2020 год
Таисия Короткова. Бункер. Из серии ‎Темный лес. 2020 год
1 из 3
Таисия Короткова. Бункер. Из серии "‎Темный лес". 2020 год
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Предоставлено пресс-службой Музея МосквыПавел Отдельнов. Руины #4. 2016 год
Павел Отдельнов. Руины #4. 2016 год
2 из 3
Павел Отдельнов. Руины #4. 2016 год
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Предоставлено пресс-службой Музея МосквыВладимир Мартиросов. Серия вееров. 2017 год
Владимир Мартиросов. Серия вееров. 2017 год
3 из 3
Владимир Мартиросов. Серия вееров. 2017 год
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
1 из 3
Таисия Короткова. Бункер. Из серии "‎Темный лес". 2020 год
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
2 из 3
Павел Отдельнов. Руины #4. 2016 год
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
3 из 3
Владимир Мартиросов. Серия вееров. 2017 год
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Экспозиция приурочена к тридцатилетней годовщине установления дипломатических отношений между современной Россией и Республикой Кореей и побратимских отношений между Москвой и Сеулом.
Выставка продлится до 7 ноября 2021 года.
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