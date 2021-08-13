"Я его переросла": певица Монеточка захотела сменить псевдоним
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевица Монеточка выступает на фестивале "Боль" в культурном центре ЗИЛ в Москве
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Певица Монеточка в YouTube-интервью писателю Дмитрию Быкову заявила, что хочет сменить псевдоним. Настоящее имя исполнительницы – Елизавета Гырдымова.
"Мне последнее время очень не нравится мой псевдоним. Я его переросла. Что это за уменьшительно-ласкательная форма? Она мне больше не нужна", – отметила артистка.
Монеточка добавила, что характерный высокий голос ей на самом деле не свойственен, он появился от волнения. "Неправильное" пение нужно было исполнительнице в качестве защитного механизма. Сейчас Монеточка занимается с преподавателем по вокалу, чтобы перейти на более низкие грудные звуки.
Певица также призналась, что в подростковом возрасте очень много времени проводила в интернете.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Монеточка (Елизавета Гырдымова) выступает на вечеринке
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) выступает на вечеринке
"У меня все друзья, вся любовь, мое проявление себя было в интернете. Ты приходишь в школу и стесняешься. А в Сети я была популярным комментатором каких-то постов", – сказала Гырдымова.
Монеточка – популярная в России и за рубежом исполнительница. В конце апреля баннер с ее изображением был размещен на Таймс-сквер музыкальным сервисом Spotify.