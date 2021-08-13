https://ria.ru/20210813/monetochka-1745598782.html

"Я его переросла": певица Монеточка захотела сменить псевдоним

"Я его переросла": певица Монеточка захотела сменить псевдоним - РИА Новости, 13.08.2021

"Я его переросла": певица Монеточка захотела сменить псевдоним

Певица Монеточка в YouTube-интервью писателю Дмитрию Быкову заявила, что хочет сменить псевдоним. Настоящее имя исполнительницы – Елизавета Гырдымова. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:37

2021-08-13T12:37

2021-08-13T12:37

шоубиз

дмитрий быков

знаменитости

монеточка

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Певица Монеточка в YouTube-интервью писателю Дмитрию Быкову заявила, что хочет сменить псевдоним. Настоящее имя исполнительницы – Елизавета Гырдымова.Монеточка добавила, что характерный высокий голос ей на самом деле не свойственен, он появился от волнения. "Неправильное" пение нужно было исполнительнице в качестве защитного механизма. Сейчас Монеточка занимается с преподавателем по вокалу, чтобы перейти на более низкие грудные звуки.Певица также призналась, что в подростковом возрасте очень много времени проводила в интернете."У меня все друзья, вся любовь, мое проявление себя было в интернете. Ты приходишь в школу и стесняешься. А в Сети я была популярным комментатором каких-то постов", – сказала Гырдымова.Монеточка – популярная в России и за рубежом исполнительница. В конце апреля баннер с ее изображением был размещен на Таймс-сквер музыкальным сервисом Spotify.

https://ria.ru/20210201/monetochka-1595518270.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий быков, знаменитости, монеточка