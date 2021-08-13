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Шоубиз
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"Я его переросла": певица Монеточка захотела сменить псевдоним
"Я его переросла": певица Монеточка захотела сменить псевдоним - РИА Новости, 13.08.2021
"Я его переросла": певица Монеточка захотела сменить псевдоним
Певица Монеточка в YouTube-интервью писателю Дмитрию Быкову заявила, что хочет сменить псевдоним. Настоящее имя исполнительницы – Елизавета Гырдымова. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:37
2021-08-13T12:37
шоубиз
дмитрий быков
знаменитости
монеточка
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Певица Монеточка в YouTube-интервью писателю Дмитрию Быкову заявила, что хочет сменить псевдоним. Настоящее имя исполнительницы – Елизавета Гырдымова.Монеточка добавила, что характерный высокий голос ей на самом деле не свойственен, он появился от волнения. "Неправильное" пение нужно было исполнительнице в качестве защитного механизма. Сейчас Монеточка занимается с преподавателем по вокалу, чтобы перейти на более низкие грудные звуки.Певица также призналась, что в подростковом возрасте очень много времени проводила в интернете."У меня все друзья, вся любовь, мое проявление себя было в интернете. Ты приходишь в школу и стесняешься. А в Сети я была популярным комментатором каких-то постов", – сказала Гырдымова.Монеточка – популярная в России и за рубежом исполнительница. В конце апреля баннер с ее изображением был размещен на Таймс-сквер музыкальным сервисом Spotify.
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дмитрий быков, знаменитости, монеточка
12:37 13.08.2021
 

"Я его переросла": певица Монеточка захотела сменить псевдоним

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевица Монеточка выступает на фестивале "Боль" в культурном центре ЗИЛ в Москве
Певица Монеточка выступает на фестивале Боль в культурном центре ЗИЛ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Певица Монеточка в YouTube-интервью писателю Дмитрию Быкову заявила, что хочет сменить псевдоним. Настоящее имя исполнительницы – Елизавета Гырдымова.

"Мне последнее время очень не нравится мой псевдоним. Я его переросла. Что это за уменьшительно-ласкательная форма? Она мне больше не нужна", – отметила артистка.

Монеточка добавила, что характерный высокий голос ей на самом деле не свойственен, он появился от волнения. "Неправильное" пение нужно было исполнительнице в качестве защитного механизма. Сейчас Монеточка занимается с преподавателем по вокалу, чтобы перейти на более низкие грудные звуки.
Певица также призналась, что в подростковом возрасте очень много времени проводила в интернете.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Монеточка (Елизавета Гырдымова) выступает на вечеринке
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) выступает на вечеринке - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) выступает на вечеринке
"У меня все друзья, вся любовь, мое проявление себя было в интернете. Ты приходишь в школу и стесняешься. А в Сети я была популярным комментатором каких-то постов", – сказала Гырдымова.
Монеточка – популярная в России и за рубежом исполнительница. В конце апреля баннер с ее изображением был размещен на Таймс-сквер музыкальным сервисом Spotify.
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