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Религия
https://ria.ru/20210813/mitropoliya-1745599588.html
Пытавшийся покончить с собой просил позвонить архангелу, заявила митрополия
Пытавшийся покончить с собой просил позвонить архангелу, заявила митрополия - РИА Новости, 13.08.2021
Пытавшийся покончить с собой просил позвонить архангелу, заявила митрополия
Мужчина, пытавшийся покончить с собой в четверг вечером в Троице-Измайловском соборе Санкт Петербурга, после того как сотрудники храма оказали ему помощь,... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:20
2021-08-13T11:20
религия
санкт-петербург
telegram (приложение)
санкт-петербургская митрополия
религия
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Мужчина, пытавшийся покончить с собой в четверг вечером в Троице-Измайловском соборе Санкт Петербурга, после того как сотрудники храма оказали ему помощь, попросил "позвонить Архангелу Михаилу", рассказала РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.По ее словам, мужчина "никаких заявлений не делал, кроме просьбы... позвонить архангелу Михаилу". "Мы полагаем, что это психически нездоровый человек", - сказала Родоманова.По ее словам, благодаря "оперативным и слаженным действиям дежурного по собору" удалось уберечь пострадавшего от тяжелых последствий для здоровья.Как уточняется в официальном Telegram-канале Санкт-Петербургской митрополии, инцидент произошел в четверг после 19 часов.В митрополии напоминают, что в 2006 году Троице-Измайловский собор сильно пострадал из-за пожара главного купола - масштабные реставрационные работы в соборе завершились к апрелю 2018 года, после собор был заново освящен патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
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санкт-петербург, telegram (приложение), санкт-петербургская митрополия, религия
11:20 13.08.2021
 

Пытавшийся покончить с собой просил позвонить архангелу, заявила митрополия

© Фото : ИА "Вода живая"Руководитель пресс-центра Оргкомитета принесения Даров волхвов в Петербурге Наталья Родоманова
Руководитель пресс-центра Оргкомитета принесения Даров волхвов в Петербурге Наталья Родоманова - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : ИА "Вода живая"
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Мужчина, пытавшийся покончить с собой в четверг вечером в Троице-Измайловском соборе Санкт Петербурга, после того как сотрудники храма оказали ему помощь, попросил "позвонить Архангелу Михаилу", рассказала РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
По ее словам, мужчина "никаких заявлений не делал, кроме просьбы... позвонить архангелу Михаилу". "Мы полагаем, что это психически нездоровый человек", - сказала Родоманова.
По ее словам, благодаря "оперативным и слаженным действиям дежурного по собору" удалось уберечь пострадавшего от тяжелых последствий для здоровья.
Как уточняется в официальном Telegram-канале Санкт-Петербургской митрополии, инцидент произошел в четверг после 19 часов.
В митрополии напоминают, что в 2006 году Троице-Измайловский собор сильно пострадал из-за пожара главного купола - масштабные реставрационные работы в соборе завершились к апрелю 2018 года, после собор был заново освящен патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
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В Петербурге мужчина пытался покончить с собой в храме
 
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