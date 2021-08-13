https://ria.ru/20210813/mintsifry-1745561593.html
Спрогнозировано число участников электронного голосования в регионах
Спрогнозировано число участников электронного голосования в регионах - РИА Новости, 13.08.2021
Спрогнозировано число участников электронного голосования в регионах
Минцифры спрогнозировало, что в дистанционном электронном голосовании на выборах в шести регионах страны примут участие до двух миллионов избирателей. Об этом... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T00:01
2021-08-13T00:01
2021-08-13T01:23
севастополь
москва
госдума рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
олег качанов
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Минцифры спрогнозировало, что в дистанционном электронном голосовании на выборах в шести регионах страны примут участие до двух миллионов избирателей. Об этом заявил замглавы министерства Олег Качанов в на радиостанции "Эхо Москвы"."Если брать общее количество избирателей в этих шести регионах, исключая Москву, <...> 8,5 миллионов, чуть-чуть больше, 5,7 миллиона (из них. — Прим. ред.) имеют корректно сопоставленные учетные записи (на портале "Госуслуг". — Прим. ред.). Если говорить про то количество, которое мы от них ожидаем, наша верхнеуровневая оценка — порядка двух миллионов. Может быть, будет больше, пока мы "целимся" в цифры, скорее, полтора-два миллиона", — сказал Качанов.Замглавы министерства отметил, что участвовать в дистанционном электронном голосовании в семи регионах России могут граждане с подтвержденной учетной записью на портале "Госуслуг", которые "корректно сопоставлены с регистром избирателей".По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20210811/moskalkova-1745349161.html
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севастополь, москва, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), олег качанов, россия
00:01 13.08.2021 (обновлено: 01:23 13.08.2021)
Спрогнозировано число участников электронного голосования в регионах
Минцифры ожидает до двух миллионов участников электронного голосования в регионах, не считая Москвы