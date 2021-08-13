https://ria.ru/20210813/merkel-1745665294.html

Визит Меркель в Москву станет "прощальными гастролями", считает эксперт

Визит Меркель в Москву станет "прощальными гастролями", считает эксперт - РИА Новости, 13.08.2021

Визит Меркель в Москву станет "прощальными гастролями", считает эксперт

Визит в Россию канцлера ФРГ Ангелы Меркель станет "прощальными гастролями", германский политик намерена провести консультации с руководством РФ до того, как... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:35

2021-08-13T16:35

2021-08-13T16:35

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Визит в Россию канцлера ФРГ Ангелы Меркель станет "прощальными гастролями", германский политик намерена провести консультации с руководством РФ до того, как посетит Киев, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.Ранее в немецком правительстве сообщили, что Меркель посетит Россию 20 августа, а 22 августа совершит визит на Украину."Инициатива посетить Украину, которую огласили на той неделе, вызвала серьезное непонимание в Москве, и возможно с целью сгладить такую излишнюю проявленную инициативу, если так можно выразиться, Меркель хочет сначала провести консультации с российским руководством", - полагает эксперт.По его словам, спектр обсуждаемых проблем, скорее всего, будет стандартным: проблемы экономики, энергетика в контексте санкционного давления, вопросы безопасности, обусловленные нарастанием эскалации, военные маневры, а также рост численности военных контингентов на рубежах сопредельных стран.Камкин отметил, что вопрос Украины будет подниматься в контексте минских соглашений и в контексте последующего визита Меркель в Киев на заседание "Крымской платформы".Ранее пресс-служба офиса главы украинского государства по итогам телефонного разговора канцлера Германии и президента Украины сообщила, что Зеленский подтвердил свое приглашение Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите "Крымской платформы". Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "Крымскую платформу" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Отличает этот визит именно его статус прощальной гастроли, потому что Меркель, уже можно сказать, практически ушла с поста канцлера", - добавил эксперт.В сентябре в Германии выберут нового канцлера. Он выбирается не путем прямого голосования, им становится кандидат в канцлеры от партии, которая войдет в новое правительство на правах старшего партнера - то есть, собрав наибольшее число голосов на выборах и сформировав самую крупную фракцию в новом бундестаге.

https://radiosputnik.ria.ru/20210813/merkel-1745658541.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210813/merkel-1745639432.html

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в мире, киев, москва, ангела меркель, российская академия наук, сергей лавров, александр камкин, россия