https://ria.ru/20210813/kuzbass-1745520960.html

На ровном месте. Почему жители Кузбасса проваливаются под землю

На ровном месте. Почему жители Кузбасса проваливаются под землю - РИА Новости, 13.08.2021

На ровном месте. Почему жители Кузбасса проваливаются под землю

Жители микрорайонов Ягуновский и Пионер в Кемерово в буквальном смысле проваливаются под землю. Их дома — на территории бывшей шахты. Через несколько лет после... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T08:00

2021-08-13T08:00

2021-08-13T08:08

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КЕМЕРОВО, 13 авг — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Жители микрорайонов Ягуновский и Пионер в Кемерово в буквальном смысле проваливаются под землю. Их дома — на территории бывшей шахты. Через несколько лет после ее рекультивации образовались глубокие ямы, туда падают люди и животные. В проблеме разбиралось РИА Новости."Закладывали их мешками с мусором"В мае в микрорайоне Ягуновский одиннадцатилетний Матвей Комаревцев, как обычно, шел вечером на поле забирать пасущихся овец. И неожиданно угодил в огромную двухметровую яму. Не увидел ее под травой и вьюном. Мальчику повезло: он упал не в сам шурф, уходивший еще глубже. На помощь Матвей позвать не мог: телефон выпал из кармана. Под землей оставался около часа. В итоге с трудом выкарабкался, ухватившись за стебли лопуха.Яму администрация засыпала только через три месяца. Но остались другие: в этом и других районах Кемерово рядом с бывшей шахтой "Ягуновская".Разработки угля вели на ней много лет — до 1997-го, и шурфов, вырытых для разведки полезных ископаемых, осталось немало. По словам местных, работавших на шахте, незакрытые вертикальные ямы глубиной до 30 метров встречаются повсюду в радиусе как минимум десяти километров.Рекультивировать "Ягуновскую" начали в 2005-м. Но изоляцию подземных коммуникаций не закончили. Через некоторое время из-за грунтовых вод в земле образовались провалы. Некоторые — прямо рядом с жилыми домами.По словам местных, власти города знают о проблеме, но не готовы выделять деньги из муниципального бюджета. Обещают добиться финансирования от федерального Минэнерго, которое отвечает за рекультивацию бывших государственных шахт."Пока же просто привозят грунт и засыпают. Хотя шурфы надо вскрывать и заливать бетоном", — поясняет Герелес.РИА Новости отправило запрос в администрацию Кемерово. На момент публикации ответа не поступило.В администрации правительства Кузбасса агентству сообщили, что на 2022-й и 2023-й запланировали работы по рекультивации "Ягуновской". В том числе — засыпку пустот "до дневной поверхности", вскрытие оставшихся подвальных помещений, завоз плодородного грунта и посадку деревьев.Цветмет, пыль и сераПровалы не единственная проблема. Например, после закрытия шахты в половине домов на улице Зашахтовая из колодцев ушла вода.Только в 2003-м власти установили колонки, которых, правда, хватило не всем. Впрочем, пользоваться ими все равно нельзя: в воде много вредных примесей.Анализы оплачивали сами. Получив результаты, решили строить водопровод — тоже из собственного кармана.Кроме того, на Зашахтовой нет электрического освещения — полтора километра до автобусной остановки нужно идти в темноте. И детям в школу — тоже по неосвещенной дороге: автобус не дают, потому что нет разворотной площадки. Между тем на улице живет 54 ребенка.Еще одна проблема — соседство с терриконом, чья рекультивация прошла неудачно. Летом 2020-го администрация города высадила на этом отвале породы 18 тысяч деревьев. То ли от жары, то ли от угля, который воспламеняется при контакте с кислородом, деревья погибли. Сейчас там только трава и несколько чахлых берез. Пыль с химическими примесями все так же летит на жилой район и сады.Переселяться при этом никто не хочет. Впрочем, по словам местных, власти и не предлагают.Провал на пять метровРегулярно проваливаются под землю и жители соседнего поселка Пионер. Например, Алла Зыранская угодила в яму прямо у себя во дворе. Ночью увидела странное темное пятно на плитке. Хотела рассмотреть поближе — и ушла вниз на глубину пять метров. Дыра углублялась, глина под ногами быстро оседала.По словам супруга Аллы, это уже пятый провал на участке. "В каждом третьем дворе под землю уходит то углярка, то подсобки, ​​— рассказывает Сергей Зыранский. — Поэтому у нас под домами рельсы для устойчивости".К Зыранским приезжали с проверкой из городской прокуратуры — зафиксировали обвал. Чиновники засыпали яму глиной. Семье предлагали переехать: власти готовы были выплатить компенсацию."За дом вместе с участком давали 1,4 миллиона. Этого хватит только на комнату в общежитии", — говорит Сергей.Жители района просили администрацию провести геодезические работы: найти расположение подземных пустот, измерить их.Три этажа под землейСергей Зыранский работал на "Ягуновской" шахтером. Он уверен: обвал может произойти в любом месте южной части города."Под землей тут везде разрыто. Мы там по полтора часа ездили на электровозе — маленьких выработок не было", — объясняет он.Его бывшая коллега Ирина Захрямина добавляет: если при закрытии шахты бетон и заливали, то только локально.По словам жителей, "Ягуновскую", как и многие другие места добычи угля в Кузбассе, закрыли буквально за один день. По сути, все производственные мощности просто бросили. На нормальную рекультивацию не было денег.Тем временем на территории шахты строят даже трехэтажные коттеджи: например, на улице Баха. Под ней — тоже шурфы и отвалы. Эксперты допускают: и эти новые дома могут оказаться под землей.

https://ria.ru/20210806/kuzbass-1744116248.html

https://ria.ru/20210728/shakhtery-1743156931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, экология, кемерово, экологические нарушения - экология, жкх, россия