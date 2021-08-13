https://ria.ru/20210813/koronavirus-1745601946.html
В Москве за сутки госпитализировали 691 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 691 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 691 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализирован 691 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 365 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:30
2021-08-13T11:30
2021-08-13T11:30
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 691 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 365 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 2 529 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 691 человек. На ИВЛ находятся 365 человек. В городе выздоровели ещё 3 043 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 404 879", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 691 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 691 пациента с COVID-19, на ИВЛ находится 365 человек