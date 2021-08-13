https://ria.ru/20210813/koronavirus-1745567795.html

Инфекционист предположил, как изменится COVID-19 в будущем

Инфекционист предположил, как изменится COVID-19 в будущем - РИА Новости, 13.08.2021

Инфекционист предположил, как изменится COVID-19 в будущем

Коронавирус в будущем из-за изменений, скорее всего, будет вызывать более длительное течение болезни, более выраженные постковидные синдромы и чаще будет... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T03:22

2021-08-13T03:22

2021-08-13T03:22

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

россия

коронавирус covid-19

евгений тимаков

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Коронавирус в будущем из-за изменений, скорее всего, будет вызывать более длительное течение болезни, более выраженные постковидные синдромы и чаще будет приводить к инвалидизации, но летальность от него вряд ли увеличится, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он отметил, что новый измененный вариант коронавируса наверняка появится в течение полугода и постепенно начнет распространятся, что вызовет новую волну заболеваемости.В настоящее время гражданам очень важно сделать прививку, так как вакцинация спасает среди прочего и от мутаций: когда вирус поражает привитого человека, то в организме он не успевает мутировать, а также меньше выделяется в окружающую среду.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745501822.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, евгений тимаков, вакцина "спутник v"