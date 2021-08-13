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https://ria.ru/20210813/kandagar-1745590561.html
В МИД объяснили, почему талибам удалось захватить Кандагар
В МИД объяснили, почему талибам удалось захватить Кандагар - РИА Новости, 13.08.2021
В МИД объяснили, почему талибам удалось захватить Кандагар
Талибы смогли захватить Кандагар из-за бегства афганских войск, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:48
2021-08-13T12:18
в мире
безопасность
сша
талибан
нато
замир кабулов
россия
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Талибы смогли захватить Кандагар из-за бегства афганских войск, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов."Взятие Кандагара показывает то, о чем мы говорили: он взят не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые", — сказал он.Тем не менее, по его мнению, талибы пока не в состоянии захватить Кабул."Взятие Кандагара ничего не открывает", — добавил собеседник агентства.В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"* . Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии США.Талибы уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели взяли под контроль административные центры более десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Накануне вечером боевики объявили о захвате Кандагара, а сегодня утром — Лашкаргаха, административного центра провинции Гильменд.Западные СМИ пишут о том, что талибы могут в течение месяца блокировать и Кабул. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но боестолкновения продолжаются. * Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, безопасность, сша, талибан, нато, замир кабулов, россия, обострение ситуации в афганистане
10:48 13.08.2021 (обновлено: 12:18 13.08.2021)
 
В МИД объяснили, почему талибам удалось захватить Кандагар

Спецпредставитель Путина Кабулов: талибы взяли Кандагар из-за бегства армии, которую обучали США

© AFP 2021Боевики "Талибана"* в Кандагаре. 13 августа 2021
Боевики Талибана* в Кандагаре. 13 августа 2021 - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© AFP 2021
Боевики "Талибана"* в Кандагаре. 13 августа 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Талибы смогли захватить Кандагар из-за бегства афганских войск, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Взятие Кандагара показывает то, о чем мы говорили: он взят не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые", — сказал он.
Тем не менее, по его мнению, талибы пока не в состоянии захватить Кабул.
"Взятие Кандагара ничего не открывает", — добавил собеседник агентства.
Боевики Талибана* в городе Фарах - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Вчера, 08:00
Когда падет Кабул. Почему никто не может остановить талибов
В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"* . Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии США.
Талибы уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели взяли под контроль административные центры более десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Накануне вечером боевики объявили о захвате Кандагара, а сегодня утром — Лашкаргаха, административного центра провинции Гильменд.
Западные СМИ пишут о том, что талибы могут в течение месяца блокировать и Кабул. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но боестолкновения продолжаются.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
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В миреБезопасностьСШАТалибанНАТОЗамир КабуловРоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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