14:24 13.08.2021 (обновлено: 14:25 13.08.2021)
Компания, директора которой арестовали за госизмену, планировала закрыться
НИПГС, где работал арестованный за госизмену ученый Куранов, планировало закрыться
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Акционеры ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС), которое, предположительно, возглавляет арестованный по делу о госизмене ученый Александр Куранов, весной проголосовали против добровольной ликвидации компании, следует из материалов на сайте НИПГС.
Лефортовский суд Москвы в четверг заключил в СИЗО Куранова по делу о государственной измене. Ему вменяется статья 275 УК РФ (государственная измена), пока он находится в статусе подозреваемого. Дело маркировано грифом "совершенно секретно". Такие же фамилия и инициалы - у генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС).
Согласно информации на сайте НИПГС, в повестку дня общего годового собрания акционеров, которое прошло в конце апреля в заочной форме, были, в частности, включены вопросы о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. В соответствии с протоколом, который также опубликован на сайте предприятия, большинство акционеров проголосовали против ликвидации.
"Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: О добровольной ликвидации общества… Решение не принято", - указывается в протоколе, где уточняется, что против проголосовали 71,19% участников собрания акционеров.
Соответственно, акционеры НИПГС не одобрили и создание ликвидационной комиссии, которую должен был возглавить Куранов, отмечается в итоговом протоколе собрания. В этом документе не указывается, по каким причинам вопрос о добровольной ликвидации был включен в повестку.
Ранее Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого сообщал, что Куранов не работает в этом вузе последние пять лет, хотя на сайте НИПГС он указан не только как руководитель этого предприятия, но и как заведующий филиалом кафедры "Распределенные интеллектуальные системы" Политеха.