https://ria.ru/20210813/gosizmena-1745640006.html

Компания, директора которой арестовали за госизмену, планировала закрыться

Компания, директора которой арестовали за госизмену, планировала закрыться - РИА Новости, 13.08.2021

Компания, директора которой арестовали за госизмену, планировала закрыться

Акционеры ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС), которое, предположительно, возглавляет арестованный по делу о госизмене... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T14:24

2021-08-13T14:24

2021-08-13T14:25

происшествия

москва

александр куранов

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Акционеры ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС), которое, предположительно, возглавляет арестованный по делу о госизмене ученый Александр Куранов, весной проголосовали против добровольной ликвидации компании, следует из материалов на сайте НИПГС.Лефортовский суд Москвы в четверг заключил в СИЗО Куранова по делу о государственной измене. Ему вменяется статья 275 УК РФ (государственная измена), пока он находится в статусе подозреваемого. Дело маркировано грифом "совершенно секретно". Такие же фамилия и инициалы - у генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС).Согласно информации на сайте НИПГС, в повестку дня общего годового собрания акционеров, которое прошло в конце апреля в заочной форме, были, в частности, включены вопросы о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. В соответствии с протоколом, который также опубликован на сайте предприятия, большинство акционеров проголосовали против ликвидации."Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: О добровольной ликвидации общества… Решение не принято", - указывается в протоколе, где уточняется, что против проголосовали 71,19% участников собрания акционеров.Соответственно, акционеры НИПГС не одобрили и создание ликвидационной комиссии, которую должен был возглавить Куранов, отмечается в итоговом протоколе собрания. В этом документе не указывается, по каким причинам вопрос о добровольной ликвидации был включен в повестку.Ранее Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого сообщал, что Куранов не работает в этом вузе последние пять лет, хотя на сайте НИПГС он указан не только как руководитель этого предприятия, но и как заведующий филиалом кафедры "Распределенные интеллектуальные системы" Политеха.

https://ria.ru/20210812/gosizmena-1745531774.html

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Ученого Куранова заводят в зал суда Видео из суда, где по делу о госизмене арестовали занимавшегося гиперзвуком ученого Куранова. 2021-08-13T14:24 true PT0M12S

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происшествия, москва, александр куранов, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, россия