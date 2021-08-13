https://ria.ru/20210813/frilansery-1745570129.html
Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России - РИА Новости, 13.08.2021
Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
Многие начинающие фрилансеры совершают одну и ту же ошибку - перерабатывают, что может привести к ухудшению качества их услуг, рассказали РИА Новости в компании РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T06:37
2021-08-13T06:37
2021-08-13T06:38
общество
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153338/23/1533382334_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_14e85854c655d07f79d508ae8a621f8c.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Многие начинающие фрилансеры совершают одну и ту же ошибку - перерабатывают, что может привести к ухудшению качества их услуг, рассказали РИА Новости в компании "СберУслуги".Эксперты советуют создать комфортный рабочий график и помнить, что качество работы также зависит и от качества вашего отдыха. Также в компании дали советы, как найти первых клиентов и начать зарабатывать деньги. Первых клиентов нужно искать среди друзей и знакомых.Эксперты рекомендуют написать о себе в социальных сетях и зарегистрироваться на сервисах по заказу услуг, а также не забывать про "сарафанное радио" - это один из лучших инструментов продвижения, считают в "СберУслугах".Работающим на себя следует также подготовить портфолио, которое будет отражать их опыт, знания, умения, быть коммуникабельным и не забывать выдавать чеки за оказанные услуги."Это официально закрепит сделку с покупателем. Также официальное выполнение услуг даст вам возможность работать не только с физическими лицам, но и ИП и компаниями, что расширит вашу базу клиентов", - отметили в компании.
https://ria.ru/20210216/zarplata-1597617246.html
https://ria.ru/20210507/dokhod-1731367131.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153338/23/1533382334_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_c51b062a12edaf7438e5917a5e8cd55e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия
06:37 13.08.2021 (обновлено: 06:38 13.08.2021)
Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
В компании "СберУслуги" рассказали, что все фрилансеры в России перерабатывают
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Многие начинающие фрилансеры совершают одну и ту же ошибку - перерабатывают, что может привести к ухудшению качества их услуг, рассказали РИА Новости в компании "СберУслуги".
"Начиная работать на себя, многие начинают совершать одну и ту же ошибку: брать слишком много заказов и перерабатывать. Важно соблюдать баланс между работой и отдыхом", - говорится в сообщении.
Эксперты советуют создать комфортный рабочий график и помнить, что качество работы также зависит и от качества вашего отдыха. Также в компании дали советы, как найти первых клиентов и начать зарабатывать деньги. Первых клиентов нужно искать среди друзей и знакомых.
Эксперты рекомендуют написать о себе в социальных сетях и зарегистрироваться на сервисах по заказу услуг, а также не забывать про "сарафанное радио" - это один из лучших инструментов продвижения, считают в "СберУслугах".
Работающим на себя следует также подготовить портфолио, которое будет отражать их опыт, знания, умения, быть коммуникабельным и не забывать выдавать чеки за оказанные услуги.
"Это официально закрепит сделку с покупателем. Также официальное выполнение услуг даст вам возможность работать не только с физическими лицам, но и ИП и компаниями, что расширит вашу базу клиентов", - отметили в компании.