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Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России - РИА Новости, 13.08.2021
Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
Многие начинающие фрилансеры совершают одну и ту же ошибку - перерабатывают, что может привести к ухудшению качества их услуг, рассказали РИА Новости в компании РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T06:37
2021-08-13T06:38
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москва
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Многие начинающие фрилансеры совершают одну и ту же ошибку - перерабатывают, что может привести к ухудшению качества их услуг, рассказали РИА Новости в компании "СберУслуги".Эксперты советуют создать комфортный рабочий график и помнить, что качество работы также зависит и от качества вашего отдыха. Также в компании дали советы, как найти первых клиентов и начать зарабатывать деньги. Первых клиентов нужно искать среди друзей и знакомых.Эксперты рекомендуют написать о себе в социальных сетях и зарегистрироваться на сервисах по заказу услуг, а также не забывать про "сарафанное радио" - это один из лучших инструментов продвижения, считают в "СберУслугах".Работающим на себя следует также подготовить портфолио, которое будет отражать их опыт, знания, умения, быть коммуникабельным и не забывать выдавать чеки за оказанные услуги."Это официально закрепит сделку с покупателем. Также официальное выполнение услуг даст вам возможность работать не только с физическими лицам, но и ИП и компаниями, что расширит вашу базу клиентов", - отметили в компании.
https://ria.ru/20210216/zarplata-1597617246.html
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общество, москва, россия
06:37 13.08.2021 (обновлено: 06:38 13.08.2021)
 
Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России

В компании "СберУслуги" рассказали, что все фрилансеры в России перерабатывают

CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
CC0 / StartupStockPhotos /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Многие начинающие фрилансеры совершают одну и ту же ошибку - перерабатывают, что может привести к ухудшению качества их услуг, рассказали РИА Новости в компании "СберУслуги".
"Начиная работать на себя, многие начинают совершать одну и ту же ошибку: брать слишком много заказов и перерабатывать. Важно соблюдать баланс между работой и отдыхом", - говорится в сообщении.
Эксперты советуют создать комфортный рабочий график и помнить, что качество работы также зависит и от качества вашего отдыха. Также в компании дали советы, как найти первых клиентов и начать зарабатывать деньги. Первых клиентов нужно искать среди друзей и знакомых.
Эксперты рекомендуют написать о себе в социальных сетях и зарегистрироваться на сервисах по заказу услуг, а также не забывать про "сарафанное радио" - это один из лучших инструментов продвижения, считают в "СберУслугах".
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Работающим на себя следует также подготовить портфолио, которое будет отражать их опыт, знания, умения, быть коммуникабельным и не забывать выдавать чеки за оказанные услуги.
"Это официально закрепит сделку с покупателем. Также официальное выполнение услуг даст вам возможность работать не только с физическими лицам, но и ИП и компаниями, что расширит вашу базу клиентов", - отметили в компании.
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