https://ria.ru/20210813/frilansery-1745570129.html

Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России

Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России - РИА Новости, 13.08.2021

Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России

Многие начинающие фрилансеры совершают одну и ту же ошибку - перерабатывают, что может привести к ухудшению качества их услуг, рассказали РИА Новости в компании РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T06:37

2021-08-13T06:37

2021-08-13T06:38

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Многие начинающие фрилансеры совершают одну и ту же ошибку - перерабатывают, что может привести к ухудшению качества их услуг, рассказали РИА Новости в компании "СберУслуги".Эксперты советуют создать комфортный рабочий график и помнить, что качество работы также зависит и от качества вашего отдыха. Также в компании дали советы, как найти первых клиентов и начать зарабатывать деньги. Первых клиентов нужно искать среди друзей и знакомых.Эксперты рекомендуют написать о себе в социальных сетях и зарегистрироваться на сервисах по заказу услуг, а также не забывать про "сарафанное радио" - это один из лучших инструментов продвижения, считают в "СберУслугах".Работающим на себя следует также подготовить портфолио, которое будет отражать их опыт, знания, умения, быть коммуникабельным и не забывать выдавать чеки за оказанные услуги."Это официально закрепит сделку с покупателем. Также официальное выполнение услуг даст вам возможность работать не только с физическими лицам, но и ИП и компаниями, что расширит вашу базу клиентов", - отметили в компании.

https://ria.ru/20210216/zarplata-1597617246.html

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общество, москва, россия