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В Воронеже эвакуировали людей из ТЦ рядом с местом взрыва автобуса
В Воронеже эвакуировали людей из ТЦ рядом с местом взрыва автобуса - РИА Новости, 13.08.2021
В Воронеже эвакуировали людей из ТЦ рядом с местом взрыва автобуса
Крупнейший торговый центр Воронежа "Галерея Чижова", расположенный близ места вчерашнего взрыва в автобусе, ненадолго эвакуировали из-за пожарной тревоги,... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:03
2021-08-13T12:28
происшествия
воронеж
россия
взрыв автобуса в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 13 авг – РИА Новости. Крупнейший торговый центр Воронежа "Галерея Чижова", расположенный близ места вчерашнего взрыва в автобусе, ненадолго эвакуировали из-за пожарной тревоги, сообщил РИА Новости представитель администрации учреждения."Была эвакуация… – оповещение о пожаре в 11.30. Людей выводили. Быстро разобрались", - сказал собеседник агентства.По его словам, весь инцидент занял "десять минут", сейчас торговый центр снова работает как обычно.Как пояснил РИА Новости один из сотрудников "Галереи Чижова", сигнализация сработала, судя по всему, "из-за сварки", но в ситуации "сразу разобрались".В четверг вечером у "Галереи Чижова" взорвался маршрутный автобус ПАЗ – по последним данным, два человека погибли, еще 17 пострадали. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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происшествия, воронеж, россия, взрыв автобуса в воронеже
12:03 13.08.2021 (обновлено: 12:28 13.08.2021)
 
В Воронеже эвакуировали людей из ТЦ рядом с местом взрыва автобуса

В Воронеже эвакуировали людей из ТЦ рядом с местом взрыва автобуса из-за пожарной тревоги

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 авг – РИА Новости. Крупнейший торговый центр Воронежа "Галерея Чижова", расположенный близ места вчерашнего взрыва в автобусе, ненадолго эвакуировали из-за пожарной тревоги, сообщил РИА Новости представитель администрации учреждения.
"Была эвакуация… – оповещение о пожаре в 11.30. Людей выводили. Быстро разобрались", - сказал собеседник агентства.
Место взрыва пассажирского автобуса в Воронеже - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Вчера, 11:42
Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
По его словам, весь инцидент занял "десять минут", сейчас торговый центр снова работает как обычно.
Как пояснил РИА Новости один из сотрудников "Галереи Чижова", сигнализация сработала, судя по всему, "из-за сварки", но в ситуации "сразу разобрались".
В четверг вечером у "Галереи Чижова" взорвался маршрутный автобус ПАЗ – по последним данным, два человека погибли, еще 17 пострадали. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Дорога была засыпана стеклом": взрыв автобуса в Воронеже
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Пассажирский автобус маршрута 10А взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" вечером 12 августа.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
1 из 10

Пассажирский автобус маршрута 10А взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" вечером 12 августа.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© AFP 2021 / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITEE

В момент взрыва внутри было более 30 пассажиров, все сидячие места были заняты.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
2 из 10

В момент взрыва внутри было более 30 пассажиров, все сидячие места были заняты.

© AFP 2021 / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITEE
© REUTERS / Vladimir Lavrov

По словам водителя, взрыв прогремел, когда он собирался отъезжать от остановки.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
3 из 10

По словам водителя, взрыв прогремел, когда он собирался отъезжать от остановки.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© AP Photo / Kristina Brazhnikova

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
4 из 10

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

© AP Photo / Kristina Brazhnikova
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Выбираться наружу пострадавшим помогали прохожие.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
5 из 10

Выбираться наружу пострадавшим помогали прохожие.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© AP Photo / Kristina Brazhnikova

По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа. "Вся дорога засыпана стеклом была", — рассказали очевидцы.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
6 из 10

По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа. "Вся дорога засыпана стеклом была", — рассказали очевидцы.

© AP Photo / Kristina Brazhnikova
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Сначала сообщалось, что взорвалось газовое оборудование, однако компания-перевозчик заявила, что автобус был дизельным.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
7 из 10

Сначала сообщалось, что взорвалось газовое оборудование, однако компания-перевозчик заявила, что автобус был дизельным.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© РИА Новости / Правительство Воронежа / Перейти в фотобанк

Перед выходом на маршрут автобус был исправен, сообщил представитель перевозчика.

Взорвавшийся пассажирский автобус на остановке у перекрестка улиц Плехановская и Кольцовская в Воронеже
8 из 10

Перед выходом на маршрут автобус был исправен, сообщил представитель перевозчика.

© РИА Новости / Правительство Воронежа
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Возбуждено уголовное дело. Материалы с места ЧП изучают взрывотехники ФСБ, эксперты Национального антитеррористического комитета.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
9 из 10

Возбуждено уголовное дело. Материалы с места ЧП изучают взрывотехники ФСБ, эксперты Национального антитеррористического комитета.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
© REUTERS / Vladimir Lavrov

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
10 из 10

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
1 из 10

Пассажирский автобус маршрута 10А взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" вечером 12 августа.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
2 из 10

В момент взрыва внутри было более 30 пассажиров, все сидячие места были заняты.

© AFP 2021 / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITEE
3 из 10

По словам водителя, взрыв прогремел, когда он собирался отъезжать от остановки.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
4 из 10

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

© AP Photo / Kristina Brazhnikova
5 из 10

Выбираться наружу пострадавшим помогали прохожие.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
6 из 10

По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа. "Вся дорога засыпана стеклом была", — рассказали очевидцы.

© AP Photo / Kristina Brazhnikova
7 из 10

Сначала сообщалось, что взорвалось газовое оборудование, однако компания-перевозчик заявила, что автобус был дизельным.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
8 из 10

Перед выходом на маршрут автобус был исправен, сообщил представитель перевозчика.

© РИА Новости / Правительство Воронежа
Перейти в фотобанк
9 из 10

Возбуждено уголовное дело. Материалы с места ЧП изучают взрывотехники ФСБ, эксперты Национального антитеррористического комитета.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
10 из 10

Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже.

© REUTERS / Vladimir Lavrov
 
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