https://ria.ru/20210813/evakuatsiya-1745609369.html

В Воронеже эвакуировали людей из ТЦ рядом с местом взрыва автобуса

В Воронеже эвакуировали людей из ТЦ рядом с местом взрыва автобуса - РИА Новости, 13.08.2021

В Воронеже эвакуировали людей из ТЦ рядом с местом взрыва автобуса

Крупнейший торговый центр Воронежа "Галерея Чижова", расположенный близ места вчерашнего взрыва в автобусе, ненадолго эвакуировали из-за пожарной тревоги,... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:03

2021-08-13T12:03

2021-08-13T12:28

происшествия

воронеж

россия

взрыв автобуса в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 13 авг – РИА Новости. Крупнейший торговый центр Воронежа "Галерея Чижова", расположенный близ места вчерашнего взрыва в автобусе, ненадолго эвакуировали из-за пожарной тревоги, сообщил РИА Новости представитель администрации учреждения."Была эвакуация… – оповещение о пожаре в 11.30. Людей выводили. Быстро разобрались", - сказал собеседник агентства.По его словам, весь инцидент занял "десять минут", сейчас торговый центр снова работает как обычно.Как пояснил РИА Новости один из сотрудников "Галереи Чижова", сигнализация сработала, судя по всему, "из-за сварки", но в ситуации "сразу разобрались".В четверг вечером у "Галереи Чижова" взорвался маршрутный автобус ПАЗ – по последним данным, два человека погибли, еще 17 пострадали. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210813/vzryv-1745604022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, россия, взрыв автобуса в воронеже