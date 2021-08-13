В Воронеже эвакуировали людей из ТЦ рядом с местом взрыва автобуса

ВОРОНЕЖ, 13 авг – РИА Новости. Крупнейший торговый центр Воронежа "Галерея Чижова", расположенный близ места вчерашнего взрыва в автобусе, ненадолго эвакуировали из-за пожарной тревоги, сообщил РИА Новости представитель администрации учреждения."Была эвакуация… – оповещение о пожаре в 11.30. Людей выводили. Быстро разобрались", - сказал собеседник агентства.По его словам, весь инцидент занял "десять минут", сейчас торговый центр снова работает как обычно.Как пояснил РИА Новости один из сотрудников "Галереи Чижова", сигнализация сработала, судя по всему, "из-за сварки", но в ситуации "сразу разобрались".В четверг вечером у "Галереи Чижова" взорвался маршрутный автобус ПАЗ – по последним данным, два человека погибли, еще 17 пострадали. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ВОРОНЕЖ, 13 авг – РИА Новости. Крупнейший торговый центр Воронежа "Галерея Чижова", расположенный близ места вчерашнего взрыва в автобусе, ненадолго эвакуировали из-за пожарной тревоги, сообщил РИА Новости представитель администрации учреждения.
"Была эвакуация… – оповещение о пожаре в 11.30. Людей выводили. Быстро разобрались", - сказал собеседник агентства.
По его словам, весь инцидент занял "десять минут", сейчас торговый центр снова работает как обычно.
Как пояснил РИА Новости один из сотрудников "Галереи Чижова", сигнализация сработала, судя по всему, "из-за сварки", но в ситуации "сразу разобрались".
В четверг вечером у "Галереи Чижова" взорвался маршрутный автобус ПАЗ – по последним данным, два человека погибли, еще 17 пострадали. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа. "Вся дорога засыпана стеклом была", — рассказали очевидцы.
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По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа. "Вся дорога засыпана стеклом была", — рассказали очевидцы.
По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что осколки перелетели через всю шестиполосную дорогу, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа. "Вся дорога засыпана стеклом была", — рассказали очевидцы.
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