Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210813/eminem-1745658315.html
Дочь Эминема совершила каминг-аут и попросила обращаться к ней "Стиви"
Дочь Эминема совершила каминг-аут и попросила обращаться к ней "Стиви" - РИА Новости, 13.08.2021
Дочь Эминема совершила каминг-аут и попросила обращаться к ней "Стиви"
Дочь рэпера Эминема Уитни Мэтерс совершила каминг-аут и попросила называть ее мужским именем "Стиви". Об этом она написала в своем TikTok-аккаунте. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T20:11
2021-08-13T20:11
шоубиз
дети
психология
маршалл брюс мэтерс (эминем)
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150666/85/1506668552_0:0:3696:2080_1920x0_80_0_0_99a2c0678d3482db45ee61b34943df6c.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Дочь рэпера Эминема Уитни Мэтерс совершила каминг-аут и попросила называть ее мужским именем "Стиви". Об этом она написала в своем TikTok-аккаунте.Просьбу она сопроводила видеорядом с архивными фотографиями. Пользователи соцсети могли оценить как менялась внешность Уитни: длинные русые волосы превратились в короткую осветленную стрижку, появился пирсинг в носу."Посмотрите, насколько мне становится комфортнее самой с собой", – подписала 19-летняя девушка одну из фотографий.В конце видео она попросила подписчиков называть ее "Стиви", а также обращаться к ней местоимением "они" вместо привычных "он" или "она".Уитни Мэтерс не родной ребенок знаменитого рэпера. Она – дочь бывшей жены музыканта Кимберли Скотт. Эминем удочерил ее в 2005-м году. У пары также есть общая дочь Хейли. Она поставила "лайк" к публикации сестры.Бывшая жена рэпера на днях пыталась совершить суицид.
https://ria.ru/20210125/eminem-1594448747.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150666/85/1506668552_163:0:3438:2456_1920x0_80_0_0_61cb307e83461298e62dfdceac369192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дети, психология, маршалл брюс мэтерс (эминем), знаменитости
20:11 13.08.2021
 

Дочь Эминема совершила каминг-аут и попросила обращаться к ней "Стиви"

© AP Photo / Invision for MTV/ John ShearerАмериканский рэпер Эминем
Американский рэпер Эминем - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© AP Photo / Invision for MTV/ John Shearer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Дочь рэпера Эминема Уитни Мэтерс совершила каминг-аут и попросила называть ее мужским именем "Стиви". Об этом она написала в своем TikTok-аккаунте.
Просьбу она сопроводила видеорядом с архивными фотографиями. Пользователи соцсети могли оценить как менялась внешность Уитни: длинные русые волосы превратились в короткую осветленную стрижку, появился пирсинг в носу.
"Посмотрите, насколько мне становится комфортнее самой с собой", – подписала 19-летняя девушка одну из фотографий.
 
В конце видео она попросила подписчиков называть ее "Стиви", а также обращаться к ней местоимением "они" вместо привычных "он" или "она".
Уитни Мэтерс не родной ребенок знаменитого рэпера. Она – дочь бывшей жены музыканта Кимберли Скотт. Эминем удочерил ее в 2005-м году. У пары также есть общая дочь Хейли. Она поставила "лайк" к публикации сестры.
Бывшая жена рэпера на днях пыталась совершить суицид.
Eminem - Higher. Кадр видео
25 января, 15:13Культура
Новый клип Эминема набрал за сутки больше пяти миллионов просмотров
 
ШоубизДетиПсихологияМаршалл Брюс Мэтерс (Эминем)Знаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
01:15Названы способы сберечь банковский пароль от злоумышленников
01:12При стрельбе в школе в Нью-Мексико погиб один ученик
Лента новостейМолния