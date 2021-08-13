https://ria.ru/20210813/eminem-1745658315.html
Дочь Эминема совершила каминг-аут и попросила обращаться к ней "Стиви"
Дочь Эминема совершила каминг-аут и попросила обращаться к ней "Стиви" - РИА Новости, 13.08.2021
Дочь Эминема совершила каминг-аут и попросила обращаться к ней "Стиви"
Дочь рэпера Эминема Уитни Мэтерс совершила каминг-аут и попросила называть ее мужским именем "Стиви". Об этом она написала в своем TikTok-аккаунте. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T20:11
2021-08-13T20:11
2021-08-13T20:11
шоубиз
дети
психология
маршалл брюс мэтерс (эминем)
знаменитости
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Дочь рэпера Эминема Уитни Мэтерс совершила каминг-аут и попросила называть ее мужским именем "Стиви". Об этом она написала в своем TikTok-аккаунте.Просьбу она сопроводила видеорядом с архивными фотографиями. Пользователи соцсети могли оценить как менялась внешность Уитни: длинные русые волосы превратились в короткую осветленную стрижку, появился пирсинг в носу."Посмотрите, насколько мне становится комфортнее самой с собой", – подписала 19-летняя девушка одну из фотографий.В конце видео она попросила подписчиков называть ее "Стиви", а также обращаться к ней местоимением "они" вместо привычных "он" или "она".Уитни Мэтерс не родной ребенок знаменитого рэпера. Она – дочь бывшей жены музыканта Кимберли Скотт. Эминем удочерил ее в 2005-м году. У пары также есть общая дочь Хейли. Она поставила "лайк" к публикации сестры.Бывшая жена рэпера на днях пыталась совершить суицид.
https://ria.ru/20210125/eminem-1594448747.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дети, психология, маршалл брюс мэтерс (эминем), знаменитости
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Дочь рэпера Эминема Уитни Мэтерс совершила каминг-аут и попросила называть ее мужским именем "Стиви". Об этом она написала
в своем TikTok-аккаунте.
Просьбу она сопроводила видеорядом с архивными фотографиями. Пользователи соцсети могли оценить как менялась внешность Уитни: длинные русые волосы превратились в короткую осветленную стрижку, появился пирсинг в носу.
"Посмотрите, насколько мне становится комфортнее самой с собой", – подписала 19-летняя девушка одну из фотографий.
В конце видео она попросила подписчиков называть ее "Стиви", а также обращаться к ней местоимением "они" вместо привычных "он" или "она".
Уитни Мэтерс не родной ребенок знаменитого рэпера. Она – дочь бывшей жены музыканта Кимберли Скотт. Эминем удочерил ее в 2005-м году. У пары также есть общая дочь Хейли. Она поставила "лайк" к публикации сестры.
Бывшая жена рэпера на днях пыталась
совершить суицид.