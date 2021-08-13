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Украинские военные провели учения в Донбассе
Украинские военные провели учения в Донбассе - РИА Новости, 13.08.2021
Украинские военные провели учения в Донбассе
Украинские военные провели учения со стрельбами в Донбассе, сообщил в пятницу пресс-центр штаба операции Объединенных сил ВС Украины. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T09:12
2021-08-13T09:12
в мире
вооруженные силы украины
донбасс
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Украинские военные провели учения со стрельбами в Донбассе, сообщил в пятницу пресс-центр штаба операции Объединенных сил ВС Украины."В отдельной десантно-штурмовой бригаде из состава Объединенных сил прошли занятия по огневой подготовке с выполнением упражнений стрельб из стрелкового оружия. Военные отрабатывали тактические действия в составе пулеметных расчетов в различных условиях боя на местности, осваивали приемы и правила ведения огня, выполняли упражнения с перемещением и переносом огня, со спешиванием и загрузкой в технику", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.По данным пресс-центра, стрельбы проводили с учетом времени и на точность поражения.
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в мире, вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр
09:12 13.08.2021
 
Украинские военные провели учения в Донбассе

Украинские военные провели учения со стрельбами в Донбассе

© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
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КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Украинские военные провели учения со стрельбами в Донбассе, сообщил в пятницу пресс-центр штаба операции Объединенных сил ВС Украины.
"В отдельной десантно-штурмовой бригаде из состава Объединенных сил прошли занятия по огневой подготовке с выполнением упражнений стрельб из стрелкового оружия. Военные отрабатывали тактические действия в составе пулеметных расчетов в различных условиях боя на местности, осваивали приемы и правила ведения огня, выполняли упражнения с перемещением и переносом огня, со спешиванием и загрузкой в технику", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, стрельбы проводили с учетом времени и на точность поражения.
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