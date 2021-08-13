https://ria.ru/20210813/donbass-1745577290.html

Украинские военные провели учения в Донбассе

Украинские военные провели учения в Донбассе - РИА Новости, 13.08.2021

Украинские военные провели учения в Донбассе

Украинские военные провели учения со стрельбами в Донбассе, сообщил в пятницу пресс-центр штаба операции Объединенных сил ВС Украины. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T09:12

2021-08-13T09:12

2021-08-13T09:12

в мире

вооруженные силы украины

донбасс

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Украинские военные провели учения со стрельбами в Донбассе, сообщил в пятницу пресс-центр штаба операции Объединенных сил ВС Украины."В отдельной десантно-штурмовой бригаде из состава Объединенных сил прошли занятия по огневой подготовке с выполнением упражнений стрельб из стрелкового оружия. Военные отрабатывали тактические действия в составе пулеметных расчетов в различных условиях боя на местности, осваивали приемы и правила ведения огня, выполняли упражнения с перемещением и переносом огня, со спешиванием и загрузкой в технику", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.По данным пресс-центра, стрельбы проводили с учетом времени и на точность поражения.

https://ria.ru/20210805/donbass-1744584206.html

донбасс

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр