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В Подмосковье проведут детский авиасалон

В Подмосковье проведут детский авиасалон - РИА Новости, 13.08.2021

В Подмосковье проведут детский авиасалон

Детский авиационно-космический салон "ДАКС-2021", который станет первым подобным мероприятием в мире, пройдет в подмосковном Жуковском 20-22 августа, сообщили... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:59

2021-08-13T12:59

2021-08-13T12:59

общество

жуковский

авиасалон макс

россия

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Детский авиационно-космический салон "ДАКС-2021", который станет первым подобным мероприятием в мире, пройдет в подмосковном Жуковском 20-22 августа, сообщили РИА Новости организаторы салона."Вход на "ДАКС-2021" во все три дня для всех свободный. Это принципиальное решение организаторов", - рассказали организаторы.Для проведения салона зарегистрирована новая посадочная площадка для самолетов и вертолетов малой авиации "Междуречье" со взлетно-посадочной полосой протяженностью 700 метров. Салон будет носить имя заслуженного летчика-испытателя, летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Игоря Петровича Волка.В первый день на площадке ДАКС пройдут отборочные соревнования по авиамоделированию и репетиция летной программы. Во второй день состоятся соревнования по авиаралли с участием членов сборной России, показательные выступления мастеров спортивного пилотажа, демонстрационные полеты малой авиации, учебно-тренировочных реактивных самолетов Л-29 и Л-39, полеты парапланеристов и воздушных шаров, запуски моделей ракет.В последний день на ДАКС пройдет благотворительная акция для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.Как пояснили организаторы, инициатива проведения салона принадлежит Герою Советского Союза, Герою Российской Федерации, летчику-космонавту СССР Сергею Крикалеву и АНО поддержки и развития малой авиации "Летающее поколение".

жуковский

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Юбилейный МАКС-2021: лучшие моменты международной выставки С 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском прошел пятнадцатый международный авиасалон МАКС-2021. На нем были представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС, и машины гражданской авиации. Главной премьерой выставки стал прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate, что переводе с английского означает "шах и мат". В летной программе приняли участие 80 самолетов и вертолетов. 2021-08-13T12:59 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, жуковский, авиасалон макс, россия