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В Подмосковье проведут детский авиасалон
В Подмосковье проведут детский авиасалон - РИА Новости, 13.08.2021
В Подмосковье проведут детский авиасалон
Детский авиационно-космический салон "ДАКС-2021", который станет первым подобным мероприятием в мире, пройдет в подмосковном Жуковском 20-22 августа, сообщили... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:59
2021-08-13T12:59
общество
жуковский
авиасалон макс
россия
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Детский авиационно-космический салон "ДАКС-2021", который станет первым подобным мероприятием в мире, пройдет в подмосковном Жуковском 20-22 августа, сообщили РИА Новости организаторы салона."Вход на "ДАКС-2021" во все три дня для всех свободный. Это принципиальное решение организаторов", - рассказали организаторы.Для проведения салона зарегистрирована новая посадочная площадка для самолетов и вертолетов малой авиации "Междуречье" со взлетно-посадочной полосой протяженностью 700 метров. Салон будет носить имя заслуженного летчика-испытателя, летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Игоря Петровича Волка.В первый день на площадке ДАКС пройдут отборочные соревнования по авиамоделированию и репетиция летной программы. Во второй день состоятся соревнования по авиаралли с участием членов сборной России, показательные выступления мастеров спортивного пилотажа, демонстрационные полеты малой авиации, учебно-тренировочных реактивных самолетов Л-29 и Л-39, полеты парапланеристов и воздушных шаров, запуски моделей ракет.В последний день на ДАКС пройдет благотворительная акция для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.Как пояснили организаторы, инициатива проведения салона принадлежит Герою Советского Союза, Герою Российской Федерации, летчику-космонавту СССР Сергею Крикалеву и АНО поддержки и развития малой авиации "Летающее поколение".
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Юбилейный МАКС-2021: лучшие моменты международной выставки
С 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском прошел пятнадцатый международный авиасалон МАКС-2021. На нем были представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС, и машины гражданской авиации. Главной премьерой выставки стал прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate, что переводе с английского означает "шах и мат". В летной программе приняли участие 80 самолетов и вертолетов.
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общество, жуковский, авиасалон макс, россия
12:59 13.08.2021
 
В Подмосковье проведут детский авиасалон

В Подмосковье в августе впервые проведут Детский авиационно-космический салон "ДАКС-2021"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПилотажная группа "Стрижи" на самолетах МиГ-29 участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Пилотажная группа Стрижи на самолетах МиГ-29 участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Детский авиационно-космический салон "ДАКС-2021", который станет первым подобным мероприятием в мире, пройдет в подмосковном Жуковском 20-22 августа, сообщили РИА Новости организаторы салона.
"Вход на "ДАКС-2021" во все три дня для всех свободный. Это принципиальное решение организаторов", - рассказали организаторы.
Для проведения салона зарегистрирована новая посадочная площадка для самолетов и вертолетов малой авиации "Междуречье" со взлетно-посадочной полосой протяженностью 700 метров. Салон будет носить имя заслуженного летчика-испытателя, летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Игоря Петровича Волка.
В первый день на площадке ДАКС пройдут отборочные соревнования по авиамоделированию и репетиция летной программы. Во второй день состоятся соревнования по авиаралли с участием членов сборной России, показательные выступления мастеров спортивного пилотажа, демонстрационные полеты малой авиации, учебно-тренировочных реактивных самолетов Л-29 и Л-39, полеты парапланеристов и воздушных шаров, запуски моделей ракет.
В последний день на ДАКС пройдет благотворительная акция для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.
Как пояснили организаторы, инициатива проведения салона принадлежит Герою Советского Союза, Герою Российской Федерации, летчику-космонавту СССР Сергею Крикалеву и АНО поддержки и развития малой авиации "Летающее поколение".
"Шах и мат", "Партизан" и скафандр для лунной миссии: лучшее на МАКС-2021
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Участники из десятков стран мира, сотни экспонатов, насыщенная программа и многомиллионные контракты — пятнадцатый авиационно-космический салон в Жуковском превзошел все ожидания.

Стюардессы на фоне пассажирского самолета Ил-114-300 на МАКС-2021
1 из 24

Участники из десятков стран мира, сотни экспонатов, насыщенная программа и многомиллионные контракты — пятнадцатый авиационно-космический салон в Жуковском превзошел все ожидания.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

МАКС-2021 оказался богат на премьеры, главной из которых стал прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate, что переводе с английского означает "шах и мат". По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, в названии машины отражена философия проекта: новый самолет — этакая легкая "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии.

Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Chekmate на выставке МАКС-2021
2 из 24

МАКС-2021 оказался богат на премьеры, главной из которых стал прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate, что переводе с английского означает "шах и мат". По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, в названии машины отражена философия проекта: новый самолет — этакая легкая "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Стрижи", которые раньше выступали на авиасалоне шестью самолетами, впервые взмыли в небо "девяткой" и показали новую программу с необычными перестроениями. Если раньше самолеты уходили за горизонт и потом возвращались, то теперь все действия выполняются на глазах у зрителей.

Пилотажная группа Стрижи на самолетах МиГ-29 во время выполнения летной программы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
3 из 24

"Стрижи", которые раньше выступали на авиасалоне шестью самолетами, впервые взмыли в небо "девяткой" и показали новую программу с необычными перестроениями. Если раньше самолеты уходили за горизонт и потом возвращались, то теперь все действия выполняются на глазах у зрителей.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Особый интерес у гостей вызвал среднемагистральный самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14 — первым за 30 лет, построенным в России для гражданского авиалайнера.

Пассажирские самолеты МС-21-310 и МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
4 из 24

Особый интерес у гостей вызвал среднемагистральный самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14 — первым за 30 лет, построенным в России для гражданского авиалайнера.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

МАКС — это не только самолеты, но и традиции. Президент Владимир Путин, который открывал авиасалон, и в этом году не отказался от любимого пломбира. Стаканчики "Коровка из Кореновки" принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а потом всем, кто смотрел вместе с ним полеты.

Президент РФ Владимир Путин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
5 из 24

МАКС — это не только самолеты, но и традиции. Президент Владимир Путин, который открывал авиасалон, и в этом году не отказался от любимого пломбира. Стаканчики "Коровка из Кореновки" принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а потом всем, кто смотрел вместе с ним полеты.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На стенде ракетно-космического центра "Прогресс" можно было в деталях рассмотреть макет новейшего спутника наблюдения Земли. "Ресурс-ПМ" придет на смену аппаратам предыдущего поколения. Аппарат способен вести съемку в видимом и инфракрасном диапазонах и предназначен для создания и обновления топографических карт, экологического мониторинга и поиска месторождений полезных ископаемых.

Макет космического аппарата Ресурс-ПМ на МАКС-2021
6 из 24

На стенде ракетно-космического центра "Прогресс" можно было в деталях рассмотреть макет новейшего спутника наблюдения Земли. "Ресурс-ПМ" придет на смену аппаратам предыдущего поколения. Аппарат способен вести съемку в видимом и инфракрасном диапазонах и предназначен для создания и обновления топографических карт, экологического мониторинга и поиска месторождений полезных ископаемых.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Люди приезжают в Жуковский семьями и компаниями.

Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
7 из 24

Люди приезжают в Жуковский семьями и компаниями.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Посмотреть здесь действительно есть на что.

Посетитель наблюдает через бинокль во время летной программы МАКС-2021
8 из 24

Посмотреть здесь действительно есть на что.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На авиасалоне представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС, и машины гражданской авиации.

Группа высшего пилотажа Беркуты на ударных вертолетах Ми-28Н Ночной охотник во время выполнения летной программы на МАКС-2021
9 из 24

На авиасалоне представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС, и машины гражданской авиации.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В этом году на выставке много беспилотной авиации. Предприятия демонстрируют новейшие разработки в двигателестроении, в том числе для дронов и самолетов легкой авиации.

Стенд АО Объединённая двигателестроительная корпорация на выставке МАКС-2021
10 из 24

В этом году на выставке много беспилотной авиации. Предприятия демонстрируют новейшие разработки в двигателестроении, в том числе для дронов и самолетов легкой авиации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Гости МАКС-2021 стали первыми, кто увидел прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле "Орел".

Прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра Сокол-М на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
11 из 24

Гости МАКС-2021 стали первыми, кто увидел прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле "Орел".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На МАКС-2021 дебютировал обновленный турбовинтовой ближнемагистральный самолет Ил-114-300. Разработанная еще в СССР машина неприхотлива, надежна, способна работать в арктических широтах и идеально подходит для слабо оснащенных аэродромов.

Зрители наблюдают за пролетом пассажирского самолета Ил-114-300 на МАКС-2021
12 из 24

На МАКС-2021 дебютировал обновленный турбовинтовой ближнемагистральный самолет Ил-114-300. Разработанная еще в СССР машина неприхотлива, надежна, способна работать в арктических широтах и идеально подходит для слабо оснащенных аэродромов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

"Вертолеты России" привезли на выставку уникальный Ми-171А3 — первый отечественный вертолет, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов над морем и проведения спасательных операций.

Вертолёт Ми-171А3 на МАКС-2021
13 из 24

"Вертолеты России" привезли на выставку уникальный Ми-171А3 — первый отечественный вертолет, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов над морем и проведения спасательных операций.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Выступление пилотажных групп — гвоздь летной программы. Воздушные асы завораживают зрителей сложнейшими трюками в небе.

Пилотажная группа Русские витязи на самолетах Су-30СМ участвуют в летной программе МАКС-2021
14 из 24

Выступление пилотажных групп — гвоздь летной программы. Воздушные асы завораживают зрителей сложнейшими трюками в небе.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Другая ожидаемая новинка салона — легкий многоцелевой самолет "Байкал". Он должен заменить устаревшие Ан-2, в народе называемые "кукурузниками". Российские конструкторы и инженеры создали универсальную машину, по экономическим показателям превосходящую зарубежные аналоги.

Многоцелевой самолёт ЛМС-901 Байкал, представленный МАКС-2021
15 из 24

Другая ожидаемая новинка салона — легкий многоцелевой самолет "Байкал". Он должен заменить устаревшие Ан-2, в народе называемые "кукурузниками". Российские конструкторы и инженеры создали универсальную машину, по экономическим показателям превосходящую зарубежные аналоги.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Презентация нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate.

Презентация нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
16 из 24

Презентация нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Всего в летной программе МАКС-2021 приняли участие 80 самолетов и вертолетов.

Учебно-боевой самолет Як-130 участвует в летной программе МАКС-2021
17 из 24

Всего в летной программе МАКС-2021 приняли участие 80 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Обновленная система противодействия беспилотникам "Сапфир", представленная на авиасалоне, получила расширенные технические характеристики и "электронную библиотеку" с данными о существующих и разрабатываемых мире дронах.

Мобильные комплексы защиты от беспилотников Сапфир , представленные на МАКС-2021
18 из 24

Обновленная система противодействия беспилотникам "Сапфир", представленная на авиасалоне, получила расширенные технические характеристики и "электронную библиотеку" с данными о существующих и разрабатываемых мире дронах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Еще одна громкая премьера — у специалистов Центрального аэрогидродинамического института, показавших модель демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета "Стриж". Он будет таким тихим, что сможет использоваться в гражданских аэропортах.

Модель демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета Стриж, представленная на выставке МАКС-2021
19 из 24

Еще одна громкая премьера — у специалистов Центрального аэрогидродинамического института, показавших модель демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета "Стриж". Он будет таким тихим, что сможет использоваться в гражданских аэропортах.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Впервые в летной программе салона МАКС-2021 принял участие самолет короткого взлета и посадки ТВС-2МС "Партизан", способный подниматься в воздух с вертолетной площадки.

Самолет короткого взлета и посадки ТВС-2МС Партизан участвует в летной программе МАКС-2021
20 из 24

Впервые в летной программе салона МАКС-2021 принял участие самолет короткого взлета и посадки ТВС-2МС "Партизан", способный подниматься в воздух с вертолетной площадки.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

МАКС-2021 стал невероятно продуктивным, заключено рекордное количество контрактов.

Пилотажная группа Sarang (Индия) участвует в летной программе МАКС-2021
21 из 24

МАКС-2021 стал невероятно продуктивным, заключено рекордное количество контрактов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Участники Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
22 из 24
Участники Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В производственные планы российских предприятий по итогам авиасалона вошли самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", современные авиационные средства поражения, бронетанковая и автомобильная техника.

Беспилотный летательный аппарат Орион-Э, представленный на МАКС-2021
23 из 24

В производственные планы российских предприятий по итогам авиасалона вошли самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", современные авиационные средства поражения, бронетанковая и автомобильная техника.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Генеральным информационным партнером салона выступило РИА Новости, официальным информационным партнером — Sputnik.

Пилотажная группа Русские витязи на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на МАКС-2021
24 из 24

Генеральным информационным партнером салона выступило РИА Новости, официальным информационным партнером — Sputnik.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 24

Участники из десятков стран мира, сотни экспонатов, насыщенная программа и многомиллионные контракты — пятнадцатый авиационно-космический салон в Жуковском превзошел все ожидания.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 24

МАКС-2021 оказался богат на премьеры, главной из которых стал прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate, что переводе с английского означает "шах и мат". По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, в названии машины отражена философия проекта: новый самолет — этакая легкая "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 24

"Стрижи", которые раньше выступали на авиасалоне шестью самолетами, впервые взмыли в небо "девяткой" и показали новую программу с необычными перестроениями. Если раньше самолеты уходили за горизонт и потом возвращались, то теперь все действия выполняются на глазах у зрителей.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 24

Особый интерес у гостей вызвал среднемагистральный самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14 — первым за 30 лет, построенным в России для гражданского авиалайнера.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 24

МАКС — это не только самолеты, но и традиции. Президент Владимир Путин, который открывал авиасалон, и в этом году не отказался от любимого пломбира. Стаканчики "Коровка из Кореновки" принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а потом всем, кто смотрел вместе с ним полеты.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 24

На стенде ракетно-космического центра "Прогресс" можно было в деталях рассмотреть макет новейшего спутника наблюдения Земли. "Ресурс-ПМ" придет на смену аппаратам предыдущего поколения. Аппарат способен вести съемку в видимом и инфракрасном диапазонах и предназначен для создания и обновления топографических карт, экологического мониторинга и поиска месторождений полезных ископаемых.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 24

Люди приезжают в Жуковский семьями и компаниями.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
8 из 24

Посмотреть здесь действительно есть на что.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 24

На авиасалоне представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС, и машины гражданской авиации.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 24

В этом году на выставке много беспилотной авиации. Предприятия демонстрируют новейшие разработки в двигателестроении, в том числе для дронов и самолетов легкой авиации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 24

Гости МАКС-2021 стали первыми, кто увидел прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле "Орел".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 24

На МАКС-2021 дебютировал обновленный турбовинтовой ближнемагистральный самолет Ил-114-300. Разработанная еще в СССР машина неприхотлива, надежна, способна работать в арктических широтах и идеально подходит для слабо оснащенных аэродромов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
13 из 24

"Вертолеты России" привезли на выставку уникальный Ми-171А3 — первый отечественный вертолет, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов над морем и проведения спасательных операций.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
14 из 24

Выступление пилотажных групп — гвоздь летной программы. Воздушные асы завораживают зрителей сложнейшими трюками в небе.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
15 из 24

Другая ожидаемая новинка салона — легкий многоцелевой самолет "Байкал". Он должен заменить устаревшие Ан-2, в народе называемые "кукурузниками". Российские конструкторы и инженеры создали универсальную машину, по экономическим показателям превосходящую зарубежные аналоги.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
16 из 24

Презентация нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
17 из 24

Всего в летной программе МАКС-2021 приняли участие 80 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
18 из 24

Обновленная система противодействия беспилотникам "Сапфир", представленная на авиасалоне, получила расширенные технические характеристики и "электронную библиотеку" с данными о существующих и разрабатываемых мире дронах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
19 из 24

Еще одна громкая премьера — у специалистов Центрального аэрогидродинамического института, показавших модель демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета "Стриж". Он будет таким тихим, что сможет использоваться в гражданских аэропортах.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
20 из 24

Впервые в летной программе салона МАКС-2021 принял участие самолет короткого взлета и посадки ТВС-2МС "Партизан", способный подниматься в воздух с вертолетной площадки.

© РИА Новости / Максим Блинов
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21 из 24

МАКС-2021 стал невероятно продуктивным, заключено рекордное количество контрактов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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22 из 24
Участники Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В производственные планы российских предприятий по итогам авиасалона вошли самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", современные авиационные средства поражения, бронетанковая и автомобильная техника.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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Генеральным информационным партнером салона выступило РИА Новости, официальным информационным партнером — Sputnik.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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