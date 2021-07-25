https://ria.ru/20210725/maks-1742510653.html

"Шах и мат", "Партизан" и скафандр для лунной миссии: лучшее на МАКС-2021

"Шах и мат", "Партизан" и скафандр для лунной миссии: лучшее на МАКС-2021 - РИА Новости, 25.07.2021

"Шах и мат", "Партизан" и скафандр для лунной миссии: лучшее на МАКС-2021

Юбилейный авиасалон МАКС-2021, который завершает работу в Жуковском, стал по-настоящему масштабным, продуктивным и полным событий. Главные новинки выставки — в... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T11:04

2021-07-25T11:04

2021-07-25T11:28

макс-2021

ил-114-300

су-30см

беркуты (пилотажная группа)

концерн радиоэлектронные технологии

стрижи (пилотажная группа)

русские витязи

як-130

ростех

авиасалон макс

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Юбилейный авиасалон МАКС-2021, который завершает работу в Жуковском, стал по-настоящему масштабным, продуктивным и полным событий. Главные новинки выставки — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, ил-114-300, су-30см, беркуты (пилотажная группа), концерн радиоэлектронные технологии, стрижи (пилотажная группа), русские витязи, як-130, ростех, авиасалон макс, ми-171, сухой (холдинговая компания), владимир путин, авиация, фото, фото