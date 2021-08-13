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Воронежский губернатор сообщил о выплатах родным погибших в ЧП с автобусом

Воронежский губернатор сообщил о выплатах родным погибших в ЧП с автобусом - РИА Новости, 13.08.2021

Воронежский губернатор сообщил о выплатах родным погибших в ЧП с автобусом

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что семьи погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по 1 миллиону рублей, тяжелораненым выплатят по РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T15:44

2021-08-13T15:44

2021-08-13T16:46

происшествия

воронеж

взрыв автобуса в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что семьи погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по 1 миллиону рублей, тяжелораненым выплатят по 500 тысяч рублей."Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по 1 миллиону рублей. Тяжелораненые — по 500 тысяч рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Кроме того, губернатор пообещал, что изучит истории каждой из семей и, исходя из их материального положения, примет решения — нужна ли еще какая-то поддержка."Благодарю неравнодушных воронежских предпринимателей: ко мне уже обратился ряд бизнесменов, готовых помочь семьям погибших и пострадавшим. Подумаем, как использовать эту возможность", - добавил Гусев.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ – по последним данным, два человека погибли, еще 17 пострадали. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210813/avtobus-1745644962.html

https://ria.ru/20210813/postradavshie-1745633617.html

воронеж

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происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже