15:44 13.08.2021 (обновлено: 16:46 13.08.2021)
Воронежский губернатор сообщил о выплатах родным погибших в ЧП с автобусом
Губернатор Воронежской области Гусев: семьям погибших при взрыве автобуса выплатят миллион рублей
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Воронежа / Перейти в фотобанкГубернатор Воронежской области Александр Гусев на месте взрыва пассажирского автобуса на остановке у перекрестка улиц Плехановская и Кольцовская в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что семьи погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по 1 миллиону рублей, тяжелораненым выплатят по 500 тысяч рублей.
"Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по 1 миллиону рублей. Тяжелораненые — по 500 тысяч рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Кроме того, губернатор пообещал, что изучит истории каждой из семей и, исходя из их материального положения, примет решения — нужна ли еще какая-то поддержка.
"Благодарю неравнодушных воронежских предпринимателей: ко мне уже обратился ряд бизнесменов, готовых помочь семьям погибших и пострадавшим. Подумаем, как использовать эту возможность", - добавил Гусев.
В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ – по последним данным, два человека погибли, еще 17 пострадали. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.