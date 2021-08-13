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Число жертв взрыва автобуса в Воронеже достигло двух
Число жертв взрыва автобуса в Воронеже достигло двух - РИА Новости, 13.08.2021
Число жертв взрыва автобуса в Воронеже достигло двух
Вторая пострадавшая скончалась после взрыва автобуса в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T09:51
2021-08-13T09:51
2021-08-13T14:16
происшествия
воронеж
взрыв автобуса в воронеже
александр гусев (государственный служащий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Вторая пострадавшая скончалась после взрыва автобуса в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее Минздрав России сообщил, что при взрыве пострадали 19 человек, один погиб."Печальная весть. В БСМП №1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду", - написал глава региона в своем Telegram-канале.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СК РФ. Национальный антитеррористический комитет отметил, что отрабатываются различные версии произошедшего.
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Момент взрыва автобуса в Воронеже
Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП.
2021-08-13T09:51
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происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже, александр гусев (государственный служащий), видео, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:51 13.08.2021 (обновлено: 14:16 13.08.2021)
Число жертв взрыва автобуса в Воронеже достигло двух
Число погибших после взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух, пострадали 19 человек