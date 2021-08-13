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Число жертв взрыва автобуса в Воронеже достигло двух

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже достигло двух - РИА Новости, 13.08.2021

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже достигло двух

Вторая пострадавшая скончалась после взрыва автобуса в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T09:51

2021-08-13T09:51

2021-08-13T14:16

происшествия

воронеж

взрыв автобуса в воронеже

александр гусев (государственный служащий)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Вторая пострадавшая скончалась после взрыва автобуса в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее Минздрав России сообщил, что при взрыве пострадали 19 человек, один погиб."Печальная весть. В БСМП №1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду", - написал глава региона в своем Telegram-канале.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СК РФ. Национальный антитеррористический комитет отметил, что отрабатываются различные версии произошедшего.

воронеж

россия

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2021

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Момент взрыва автобуса в Воронеже Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП. 2021-08-13T09:51 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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