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В ООН заявили о критической ситуации в Афганистане
В ООН заявили о критической ситуации в Афганистане - РИА Новости, 13.08.2021
В ООН заявили о критической ситуации в Афганистане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T21:49
2021-08-13T22:36
в мире
оон
афганистан
антониу гуттереш
обострение ситуации в афганистане
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ООН, 13 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля."Невероятная трагедия для многострадального народа. Афганистан выходит из-под контроля", - сказал Гуттереш в специальном заявлении о ситуации в стране.Он сообщил, что только за последний месяц жертвами атак на гражданское население стали более 1 тысячи человек, не менее 241 тысячи остались без крова.Также генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал движение "Талибан"* остановить наступление в Афганистане и предупредил, что силовой захват власти обернется гражданской войной или изоляцией страны."Я призываю "Талибан"* немедленно остановить наступление и добросовестно вести переговоры в интересах Афганистана и его народа", - сказал он в заявлении о ситуации в стране.Гуттереш предупредил, что захват власти с помощью военной силы может привести только к "затяжной гражданской войне или полной изоляции Афганистана".Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш глубоко обеспокоен первыми признаками нарушения прав человека в районах Афганистана, перешедших под контроль радикального движения "Талибан"*."Я глубоко обеспокоен первыми признаками того, что "Талибан"* вводит суровые ограничения прав человека в районах под его контролем, особенно в отношении женщин и журналистов", - сказал он в заявлении о ситуации в стране.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*. В последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск НАТО и США.В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Газни, Герат, Кандаргар и Кундуз - административных центров одноименных провинций. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210813/pravitelstvo-1745685970.html
https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html
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в мире, оон, афганистан, антониу гуттереш, обострение ситуации в афганистане
21:49 13.08.2021 (обновлено: 22:36 13.08.2021)
 
В ООН заявили о критической ситуации в Афганистане

Генсек ООН Гуттереш: в Афганистане ситуация выходит из-под контроля

© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики Талибана* в городе Газни
Боевики Талибана* в городе Газни - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
Читать ria.ru в
ООН, 13 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля.
"Невероятная трагедия для многострадального народа. Афганистан выходит из-под контроля", - сказал Гуттереш в специальном заявлении о ситуации в стране.
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Он сообщил, что только за последний месяц жертвами атак на гражданское население стали более 1 тысячи человек, не менее 241 тысячи остались без крова.
Также генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал движение "Талибан"* остановить наступление в Афганистане и предупредил, что силовой захват власти обернется гражданской войной или изоляцией страны.
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"Я призываю "Талибан"* немедленно остановить наступление и добросовестно вести переговоры в интересах Афганистана и его народа", - сказал он в заявлении о ситуации в стране.
Гуттереш предупредил, что захват власти с помощью военной силы может привести только к "затяжной гражданской войне или полной изоляции Афганистана".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш глубоко обеспокоен первыми признаками нарушения прав человека в районах Афганистана, перешедших под контроль радикального движения "Талибан"*.
"Я глубоко обеспокоен первыми признаками того, что "Талибан"* вводит суровые ограничения прав человека в районах под его контролем, особенно в отношении женщин и журналистов", - сказал он в заявлении о ситуации в стране.
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В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Газни, Герат, Кандаргар и Кундуз - административных центров одноименных провинций. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреООНАфганистанАнтониу ГуттерешОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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