https://ria.ru/20210813/afganistan-1745708913.html

В ООН заявили о критической ситуации в Афганистане

В ООН заявили о критической ситуации в Афганистане - РИА Новости, 13.08.2021

В ООН заявили о критической ситуации в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T21:49

2021-08-13T21:49

2021-08-13T22:36

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антониу гуттереш

обострение ситуации в афганистане

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ООН, 13 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля."Невероятная трагедия для многострадального народа. Афганистан выходит из-под контроля", - сказал Гуттереш в специальном заявлении о ситуации в стране.Он сообщил, что только за последний месяц жертвами атак на гражданское население стали более 1 тысячи человек, не менее 241 тысячи остались без крова.Также генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал движение "Талибан"* остановить наступление в Афганистане и предупредил, что силовой захват власти обернется гражданской войной или изоляцией страны."Я призываю "Талибан"* немедленно остановить наступление и добросовестно вести переговоры в интересах Афганистана и его народа", - сказал он в заявлении о ситуации в стране.Гуттереш предупредил, что захват власти с помощью военной силы может привести только к "затяжной гражданской войне или полной изоляции Афганистана".Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш глубоко обеспокоен первыми признаками нарушения прав человека в районах Афганистана, перешедших под контроль радикального движения "Талибан"*."Я глубоко обеспокоен первыми признаками того, что "Талибан"* вводит суровые ограничения прав человека в районах под его контролем, особенно в отношении женщин и журналистов", - сказал он в заявлении о ситуации в стране.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*. В последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск НАТО и США.В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Газни, Герат, Кандаргар и Кундуз - административных центров одноименных провинций. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210813/pravitelstvo-1745685970.html

https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html

https://ria.ru/20210813/kandagar-1745590561.html

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в мире, оон, афганистан, антониу гуттереш, обострение ситуации в афганистане