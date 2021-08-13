https://ria.ru/20210813/afganistan-1745705998.html
Военного вмешательства в Афганистан не будет, заявил британский премьер
Военного вмешательства в Афганистан не будет, заявил британский премьер - РИА Новости, 13.08.2021
Военного вмешательства в Афганистан не будет, заявил британский премьер
Военное вмешательство в ситуацию в Афганистане не рассматривается, заявил британский премьер Борис Джонсон. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T20:56
2021-08-13T20:56
2021-08-13T20:56
в мире
афганистан
великобритания
борис джонсон
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ЛОНДОН, 13 авг - РИА Новости. Военное вмешательство в ситуацию в Афганистане не рассматривается, заявил британский премьер Борис Джонсон."Я думаю, что идея военного решения сейчас не рассматривается", - сказал Джонсон в эфире Sky News по итогам заседания правительственного комитета COBRA для обсуждения внутриафганской обстановки.При этом, отвечая на вопрос о возможности возвращения британских военных в Афганистан, он указал, что "следует быть реалистами" в отношении возможностей Великобритании или любой другой силы применить военное вмешательство в ситуацию."То, что мы определенно можем сделать - это работать с нашими партнерами в регионе и по всему миру, которые разделяют заинтересованность в том, чтобы Афганистан вновь не стал рассадником террора", - сказал Джонсон. По его словам, Лондон намерен использовать для этого дипломатические и политические рычаги. При этом Джонсон напомнил, что Лондон предпринимает усилия по эвакуации британских подданных и афганских сотрудников британских организаций на фоне ухудшения ситуации в стране.Минобороны Великобритании в четверг заявило, что направит около 600 военных в Афганистан для содействия эвакуации британских подданных и работавших c ними афганских специалистов.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск НАТО и США.В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Газни, Герат, Кандаргар и Кундуз - административных центров одноименных провинций. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан, великобритания, борис джонсон
Военного вмешательства в Афганистан не будет, заявил британский премьер
Премьер Великобритании Джонсон: военное вмешательство в Афганистан не рассматривается
ЛОНДОН, 13 авг - РИА Новости.
Военное вмешательство в ситуацию в Афганистане не рассматривается, заявил британский премьер Борис Джонсон
.
"Я думаю, что идея военного решения сейчас не рассматривается", - сказал Джонсон в эфире Sky News по итогам заседания правительственного комитета COBRA для обсуждения внутриафганской обстановки.
При этом, отвечая на вопрос о возможности возвращения британских военных в Афганистан, он указал, что "следует быть реалистами" в отношении возможностей Великобритании или любой другой силы применить военное вмешательство в ситуацию.
"То, что мы определенно можем сделать - это работать с нашими партнерами в регионе и по всему миру, которые разделяют заинтересованность в том, чтобы Афганистан вновь не стал рассадником террора", - сказал Джонсон. По его словам, Лондон намерен использовать для этого дипломатические и политические рычаги. При этом Джонсон напомнил, что Лондон предпринимает усилия по эвакуации британских подданных и афганских сотрудников британских организаций на фоне ухудшения ситуации в стране.
Минобороны Великобритании в четверг заявило, что направит около 600 военных в Афганистан для содействия эвакуации британских подданных и работавших c ними афганских специалистов.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск НАТО и США.
В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Газни, Герат, Кандаргар и Кундуз - административных центров одноименных провинций. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России