https://ria.ru/20210813/afganistan-1745661570.html

Европу ожидает наплыв мигрантов и наркотиков из Афганистана, заявил эксперт

Европу ожидает наплыв мигрантов и наркотиков из Афганистана, заявил эксперт - РИА Новости, 13.08.2021

Европу ожидает наплыв мигрантов и наркотиков из Афганистана, заявил эксперт

Странам Европейского союза на фоне ухудшения ситуации в Афганистане необходимо подготовиться к наплыву мигрантов и наркотиков из Афганистана, выразил мнение в... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:16

2021-08-13T16:16

2021-08-13T16:16

в мире

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/129931/02/1299310266_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_a19185ac98aa29b8e98c0d3df784f702.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Странам Европейского союза на фоне ухудшения ситуации в Афганистане необходимо подготовиться к наплыву мигрантов и наркотиков из Афганистана, выразил мнение в беседе с РИА Новости ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель."Европе необходимо готовиться к последствиям: наплыву мигрантов и контрабанде наркотиков (из Афганистана – ред.) через такие страны, как Россия, Турция, Беларуссия и Иран", - сказал он. Собеседник агентства подчеркнул, что было заметно, как эти проблемы усугублялись в последние годы. "Они, к сожалению, сохраняются вне зависимости от численности войск в Афганистане", - сказал Грессель.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск НАТО и США.В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Зарандж, Кундуз, Пули-Хумри, Герат и Газни - административных центров провинций Нимроз, Кундуз, Баглан, Герат и Газни соответственно. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745565405.html

https://ria.ru/20210813/taliby-1745588682.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан