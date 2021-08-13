https://ria.ru/20210813/afganistan-1745661570.html
Европу ожидает наплыв мигрантов и наркотиков из Афганистана, заявил эксперт
Европу ожидает наплыв мигрантов и наркотиков из Афганистана, заявил эксперт - РИА Новости, 13.08.2021
Европу ожидает наплыв мигрантов и наркотиков из Афганистана, заявил эксперт
Странам Европейского союза на фоне ухудшения ситуации в Афганистане необходимо подготовиться к наплыву мигрантов и наркотиков из Афганистана, выразил мнение в... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:16
2021-08-13T16:16
2021-08-13T16:16
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БРЮССЕЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Странам Европейского союза на фоне ухудшения ситуации в Афганистане необходимо подготовиться к наплыву мигрантов и наркотиков из Афганистана, выразил мнение в беседе с РИА Новости ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель."Европе необходимо готовиться к последствиям: наплыву мигрантов и контрабанде наркотиков (из Афганистана – ред.) через такие страны, как Россия, Турция, Беларуссия и Иран", - сказал он. Собеседник агентства подчеркнул, что было заметно, как эти проблемы усугублялись в последние годы. "Они, к сожалению, сохраняются вне зависимости от численности войск в Афганистане", - сказал Грессель.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск НАТО и США.В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Зарандж, Кундуз, Пули-Хумри, Герат и Газни - административных центров провинций Нимроз, Кундуз, Баглан, Герат и Газни соответственно. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан
Европу ожидает наплыв мигрантов и наркотиков из Афганистана, заявил эксперт
Эксперт Европейского совета Грессель: Европу ожидает наплыв мигрантов и наркотиков из Афганистана
БРЮССЕЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Странам Европейского союза на фоне ухудшения ситуации в Афганистане необходимо подготовиться к наплыву мигрантов и наркотиков из Афганистана, выразил мнение в беседе с РИА Новости ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.
"Европе необходимо готовиться к последствиям: наплыву мигрантов и контрабанде наркотиков (из Афганистана – ред.) через такие страны, как Россия, Турция, Беларуссия и Иран", - сказал он. Собеседник агентства подчеркнул, что было заметно, как эти проблемы усугублялись в последние годы. "Они, к сожалению, сохраняются вне зависимости от численности войск в Афганистане", - сказал Грессель.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск НАТО и США.
В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Зарандж, Кундуз, Пули-Хумри, Герат и Газни - административных центров провинций Нимроз, Кундуз, Баглан, Герат и Газни соответственно. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
*Террористическая организация, запрещенная в России