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Зюганов назвал "Единую Россию" главным оппонентом КПРФ на дебатах
Зюганов назвал "Единую Россию" главным оппонентом КПРФ на дебатах - РИА Новости, 12.08.2021
Зюганов назвал "Единую Россию" главным оппонентом КПРФ на дебатах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что видит основным оппонентом партии на дебатах во время предвыборной кампании в Госдуму "Единую Россию",... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T20:21
2021-08-12T20:22
политика
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что видит основным оппонентом партии на дебатах во время предвыборной кампании в Госдуму "Единую Россию", которая, по его мнению, не хочет в них участвовать.Зюганов положительно ответил на вопрос о том, будет ли участвовать в дебатах. "Уже выступаю", - сообщил он.По его словам, главным оппонентом коммунистов является "Единая Россия".Касаясь основной темы, которую нужно поднять во время дебатов, глава КПРФ заявил, что это должна быть предвыборная программа КПРФ, посвященная в основном экономическим проблемам, "потому что в стране кризисная ситуация сложилась и усугубляется". Также он отметил, что предлагал представителям других партий высказать мнение о каждом из ее пунктов."У некоторых о дебатах упрощенное представление, а я предлагал "Единой России" и всем остальным, (когда) мы сформулировали программу "Десять шагов к власти трудового народа": давайте устроим предварительные дебаты, обсудим каждое из этих предложений. Но "Единая Россия" с утра до вечера ведет пропаганду, а в дебатах не хочет участвовать", - отметил Зюганов.В своей программе коммунисты предлагают взять под контроль государства банковскую систему и валютные операции, провести постепенный пересмотр приватизации, новую индустриализацию, кардинальную реформу налоговой системы, пресечь отток капитала за рубеж, хотят "обуздать" тарифы и цены, положить конец "судебному произволу, административному давлению и информационному диктату", отменить пенсионную реформу, а также изменить культурную политику страны.
https://ria.ru/20210809/vybory-1745091631.html
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политика, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф
20:21 12.08.2021 (обновлено: 20:22 12.08.2021)
 
Зюганов назвал "Единую Россию" главным оппонентом КПРФ на дебатах

Лидер КПРФ Зюганов назвал "Единую Россию" главным оппонентом КПРФ на дебатах

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ в Московской области
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что видит основным оппонентом партии на дебатах во время предвыборной кампании в Госдуму "Единую Россию", которая, по его мнению, не хочет в них участвовать.
Зюганов положительно ответил на вопрос о том, будет ли участвовать в дебатах. "Уже выступаю", - сообщил он.
По его словам, главным оппонентом коммунистов является "Единая Россия".
"Больше не с кем особо дискутировать", - отметил политик.
Касаясь основной темы, которую нужно поднять во время дебатов, глава КПРФ заявил, что это должна быть предвыборная программа КПРФ, посвященная в основном экономическим проблемам, "потому что в стране кризисная ситуация сложилась и усугубляется". Также он отметил, что предлагал представителям других партий высказать мнение о каждом из ее пунктов.
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"У некоторых о дебатах упрощенное представление, а я предлагал "Единой России" и всем остальным, (когда) мы сформулировали программу "Десять шагов к власти трудового народа": давайте устроим предварительные дебаты, обсудим каждое из этих предложений. Но "Единая Россия" с утра до вечера ведет пропаганду, а в дебатах не хочет участвовать", - отметил Зюганов.
В своей программе коммунисты предлагают взять под контроль государства банковскую систему и валютные операции, провести постепенный пересмотр приватизации, новую индустриализацию, кардинальную реформу налоговой системы, пресечь отток капитала за рубеж, хотят "обуздать" тарифы и цены, положить конец "судебному произволу, административному давлению и информационному диктату", отменить пенсионную реформу, а также изменить культурную политику страны.
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ПолитикаГеннадий ЗюгановГосдума РФКПРФ
 
 
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