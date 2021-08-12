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Площадь пожара в Мордовском заповеднике за день выросла в 18 раз
Площадь пожара в Мордовском заповеднике за день выросла в 18 раз - РИА Новости, 12.08.2021
Площадь пожара в Мордовском заповеднике за день выросла в 18 раз
Площадь активного горения в Мордовском заповеднике увеличилась до 90 гектаров, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Темниковского района... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:15
2021-08-12T18:15
происшествия
ми-8
республика мордовия
артем здунов
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Площадь активного горения в Мордовском заповеднике увеличилась до 90 гектаров, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Темниковского района республики.Утром в среду врио главы региона Артем Здунов сообщил, что площадь активного горения в Мордовском заповеднике составляет примерно 20 гектаров. Однако к 20.00 11 августа она сократилась до 5 гектаров."По состоянию на 15:00 12 августа общая площадь, пройденная пожаром на территории заповедника, составляет приблизительно 5300 гектаров, в том числе площадь активного горения примерно 90 гектаров", - говорится в сообщении ЕДДС.Таким образом, площадь активного горения за день увеличилась в 18 раз.По данным регионального управления МЧС, на месте пожара продолжает работу авиация. За сутки вертолет Ми-8 МЧС России произвел 11 сбросов воды общим объемом 33 тонны на очаги горения. "Вместе с тем проводится работа по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов. Работу сотрудников МЧС России осложняет сильный ветер и сухая жаркая погода", - подчеркивается в сообщении.Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. На месте пожара работают силы и средства Республик Мордовия, Чувашия, Марий Эл, города Саров, а также Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей общей численностью около 1500 человек, свыше 280 единиц техники.
https://ria.ru/20210806/mordoviya-1744767268.html
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происшествия, ми-8, республика мордовия, артем здунов, россия
18:15 12.08.2021
 
Площадь пожара в Мордовском заповеднике за день выросла в 18 раз

Площадь активного горения в Мордовском заповеднике за день выросла в 18 раз, до 90 гектаров

© Фото : @mchs_mordovia/InstagramТушение пожара в заповеднике в Республике Мордовия
Тушение пожара в заповеднике в Республике Мордовия - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : @mchs_mordovia/Instagram
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Площадь активного горения в Мордовском заповеднике увеличилась до 90 гектаров, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Темниковского района республики.
Утром в среду врио главы региона Артем Здунов сообщил, что площадь активного горения в Мордовском заповеднике составляет примерно 20 гектаров. Однако к 20.00 11 августа она сократилась до 5 гектаров.
"По состоянию на 15:00 12 августа общая площадь, пройденная пожаром на территории заповедника, составляет приблизительно 5300 гектаров, в том числе площадь активного горения примерно 90 гектаров", - говорится в сообщении ЕДДС.
Таким образом, площадь активного горения за день увеличилась в 18 раз.
Тушение пожара в заповеднике в Республике Мордовия - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 20:12
В Мордовии ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике
По данным регионального управления МЧС, на месте пожара продолжает работу авиация. За сутки вертолет Ми-8 МЧС России произвел 11 сбросов воды общим объемом 33 тонны на очаги горения. "Вместе с тем проводится работа по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов. Работу сотрудников МЧС России осложняет сильный ветер и сухая жаркая погода", - подчеркивается в сообщении.
Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. На месте пожара работают силы и средства Республик Мордовия, Чувашия, Марий Эл, города Саров, а также Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей общей численностью около 1500 человек, свыше 280 единиц техники.
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
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ПроисшествияМи-8Республика МордовияАртем ЗдуновРоссия
 
 
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