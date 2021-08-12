https://ria.ru/20210812/zapovednik-1745524544.html

Площадь пожара в Мордовском заповеднике за день выросла в 18 раз

Площадь пожара в Мордовском заповеднике за день выросла в 18 раз - РИА Новости, 12.08.2021

Площадь пожара в Мордовском заповеднике за день выросла в 18 раз

Площадь активного горения в Мордовском заповеднике увеличилась до 90 гектаров, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Темниковского района... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:15

2021-08-12T18:15

2021-08-12T18:15

происшествия

ми-8

республика мордовия

артем здунов

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Площадь активного горения в Мордовском заповеднике увеличилась до 90 гектаров, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Темниковского района республики.Утром в среду врио главы региона Артем Здунов сообщил, что площадь активного горения в Мордовском заповеднике составляет примерно 20 гектаров. Однако к 20.00 11 августа она сократилась до 5 гектаров."По состоянию на 15:00 12 августа общая площадь, пройденная пожаром на территории заповедника, составляет приблизительно 5300 гектаров, в том числе площадь активного горения примерно 90 гектаров", - говорится в сообщении ЕДДС.Таким образом, площадь активного горения за день увеличилась в 18 раз.По данным регионального управления МЧС, на месте пожара продолжает работу авиация. За сутки вертолет Ми-8 МЧС России произвел 11 сбросов воды общим объемом 33 тонны на очаги горения. "Вместе с тем проводится работа по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов. Работу сотрудников МЧС России осложняет сильный ветер и сухая жаркая погода", - подчеркивается в сообщении.Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. На месте пожара работают силы и средства Республик Мордовия, Чувашия, Марий Эл, города Саров, а также Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей общей численностью около 1500 человек, свыше 280 единиц техники.

https://ria.ru/20210806/mordoviya-1744767268.html

https://ria.ru/20210808/pozhary-1744970506.html

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происшествия, ми-8, республика мордовия, артем здунов, россия